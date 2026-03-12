मिडिल ईस्ट की जंग में ईरान पर परमाणु बम चला सकता है इजरायल? अमेरिकी एक्सपर्ट ने चौंकाया

Middle East Iran war: मिडिल ईस्ट की जंग के दो हफ्ते पूरे होने जा रहे हैं. युद्ध कब खत्म होगा कोई नहीं जानता. 28 फरवरी के हमले में यानी लड़ाई के पहले ही दिन ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत की खबर आने से उत्साहित अमेरिका (US) और इजरायल को लग रहा था कि वेनेजुएला की तरह ईरान में भी एक-दो दिन में बाजी पलट देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वहीं बदले की आग में जल रहे ईरान ने न सिर्फ इजरायल बल्कि अमेरिका के खाड़ी देशों के सहयोगियों पर प्रचंड प्रहार किया. इस बीच दुनिया के कई देशों में ये सवाल पूछा जा रहा है कि क्या अमेरिका के बाद इजरायल ऐसा दूसरा देश बनने वाला है, जो अस्तित्व मिटा देने वाले परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? मशहूर अमेरिकी एक्सपर्ट जॉन मियर्सहाइमर ने ये बात क्यों कही उसका क्या आधार है, आइए आपको बताते हैं.

अमेरिकी एक्सपर्ट का चौंकाने वाला दावा

अमेरिकी एक्सपर्ट्स जॉन मियर्सहाइमर ने कहा, 'मुझे लगता है ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है, अगर इजरायल ईरान में हारने लगा, तब मुझे लगता है कि वो परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा और मैं इससे बहुत ज्यादा परेशान हूं'.

ISRAEL MULL NUKING IRAN IF LOSE WAR — MEARSHEIMER Add Zee News as a Preferred Source 'No more murderous state on planet' pic.twitter.com/eTvvYByc8Z — RT (@RT_com) March 12, 2026

जॉन मियर्सहाइमर अंतरराष्ट्रीय संबंधों के एक प्रमुख अमेरिकी विद्वान हैं, जो अपने आक्रामक यथार्थवाद के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं.

उन्हें लगता है कि अमेरिका और इजरायल जंग में पिछड़ रहे हैं. जिसकी चार वाजिब वजहें भी हैं.

अमेरिका-इजरायल दावा करते हैं कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह कर दी हैं. ईरान साफ कर चुका है कि उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा.

इजरायल, ईरान में रिजीम बदलना चाहता था. मगर सीनियर खामनेई के मरने के बाद जूनियर खामेनेई ने कमान संभाल ली.

इजरायल-अमेरिका को लग रहा था कि ईरानी अवाम खामेनेई के खिलाफ होगी, लेकिन ईरानी सड़क पर नहीं उतरे.

इजरायल को लगता था कि वेनेजुएला की तरह 1 दिन में नतीजा निकल जाएगा. लेकिन युद्ध 14वें दिन पहुंच गया. भीषण जंग जारी है.

ऐसे में नेतन्याहू का तेवर देखकर बहुत से लोगों को लगता है कि वो जंग में किसी भी हद तक जा सकते हैं. वैसे भी इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार कह चुके हैं- 'हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ईरान कभी भी परमाणु हथियारों को हासिल ना कर सके'.

दावा ये भी किया जा रहा है कि नेतन्याहू पर दबाव बहुत ज्यादा है. वेस्टर्न मीडिया भी यही रिपोर्ट कर रहा है कि नेतन्याहू ने गुमराह करके अमेरिका से हमला करवाया. इसलिए अब कुछ भी हो सकता है.