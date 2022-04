Unique Proposal: रेस्टोरेंट की लाइन में खड़ी लड़की को किया प्रपोज, रिएक्शन देख उड़ गए लड़के के होश

Video Viral On Social Media: सोशल मीडिया पर एक प्रपोजल का वीडियो (Video Of The Proposal) लोगों को खूब पसंद आ रहा है. इस वीडियो में एक लड़का एक लड़की को रेस्टोरेंट में प्रपोज कर ना केवल लड़की के गुस्से का शिकार बनता है बल्कि उसे रिजेक्शन (Rejection) का सामना भी करना पड़ता है.

भीड़ में प्रपोज करने के लिए टेके घुटने

एक युवक ने फूड रेस्टोरेंट की लंबी लाइन में खड़ी एक लड़की को बड़ी उम्मीदों से अपने घुटने टेककर प्रपोज (Propose) किया. इतना ही नहीं इस युवक के हाथ में रिंग (Ring) भी थी. ये सुनकर आपको भी ये किस्सा किसी रोमांटिक सीन से कम नहीं लग रहा होगा. लेकिन इस सीन के हैप्पी एंडिंग की कल्पना करने से पहले आप ये वायरल वीडियो (Viral Video) जरूर देखें...

Witnessed such a sad situation today yoh pic.twitter.com/RPFvMS7bga — Certified Fixer (@Madame_Fossette) April 27, 2022

लड़की का रिएक्शन हुआ वायरल

इस प्रपोजल पर लड़की के रिएक्शन ने इस रोमांटिक मोमेंट को चंद पलों में कॉमेडी (Comedy) में बदल दिया. युवक के प्रपोजल पर लड़की गु्स्से (Anger) से लाल-पीली होकर उसे घूरने लगी और फिर वहां से चली गई. इस पूरे मामले में लड़के को काफी निराशा हाथ लगी है. 'द सन' में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला साउथ अफ्रीका (South Africa) का है और ये पूरा किस्सा McDonald's के रेस्टोरेंट का है.

युवक की हुई किरकिरी

प्रपोजल को रिजेक्ट (Reject) कर लड़की युवक पर खूब भड़की और तुरंत ही वहां से चली गई लेकिन युवक लगभग तीन मिनट तक वहीं रहा. इस बीच वहां मौजूद लोगों ने हूटिंग (Hooting) कर लड़की को प्रपोजल स्वीकार करने के लिए भी चीयर किया. ये प्रपोजल वीडियो काफी तेजी से सोशल मीडिया (Social Media) पर वायरल हो रहा है.

