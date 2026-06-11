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16 की मौत कई घायल, PoK में मुनीर की सेना ने किया 'नरसंहार'; प्रदर्शन कर रहे लोगों पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने गोलियां बरसाईं, जिसमें कम से कम 16 लोगों की जान गई है. प्रदर्शन कर रहे लोग पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ नारे लगा रहे थे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 05:24 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:07 PM IST
16 की मौत कई घायल, PoK में मुनीर की सेना ने किया 'नरसंहार'; प्रदर्शन कर रहे लोगों पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग
Image Credit: सोशल मीडिया

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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