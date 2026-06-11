16 की मौत कई घायल, PoK में मुनीर की सेना ने किया 'नरसंहार'; प्रदर्शन कर रहे लोगों पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग

Protest in PoK: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आजादी की आवाज लगातार बुलंद हो रही है. सेना की कठपुतली वाली शहबाज शरीफ सरकार की ओर से पीओके में जितना भी लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, विरोध की आग उतनी ही बढ़ रही है. इस बीच रावलकोट से एक दुखद खबर सामने आई है. यहां पर चल रहे प्रदर्शन के दौरान निहत्थे लोगों पर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की है, जिसमें कम से कम 16 लोगों की मौत हुई है.
दरअसल, इससे पहले 9 जून को हुए प्रदर्शन में भी सेना की ओर से प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई थी, जिसमें कम से कम 30 लोगों की मौत हुई और 200 से अधिक घायल हुए थे. रिपोर्ट्स के अनुसार, गुरुवार को भी आम नागरिकों द्वारा किफायती आटा, चावल, बिजली और बुनियादी अधिकारों की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद पाकिस्तानी सेना ने लोगों पर फायरिंग कर दी.
जानकारी के अनुसार, रावलकोट में करीब 60,000 से 70,000 लोग पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (POK) में पाकिस्तान सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ नारे लगाने के लिए एकत्र थे. इस दौरान सुरक्षाकर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच कुछ जगहों पर हिंसक झड़प देखने को मिली. प्रदर्शन कर रहे लोग न्याय की मांग कर रहे थे. इस दौरान आर्थिक तंगी के खिलाफ आवाज उठाने आए पुरुष, महिलाएं और युवा अचानक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे.
रावलकोट में घटना इस फायरिंग के बाद हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया है. यहां की सड़कों पर खून के निशान और खेतों में अपनों की तलाश करते लोग नजर आए. बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर एक-47 राइफलों से गोलीबारी की. जिसमें 16 लोगों की जान गई और 37 घायल हुए हैं. पाकिस्तानी सेनाओं की ओर से की गई इन हत्याओं ने लोगों के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया है. पाकिस्तानी सेन की ओर से कहर बरपाने के बावजूद, लोग प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.