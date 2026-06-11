16 की मौत कई घायल, PoK में मुनीर की सेना ने किया 'नरसंहार'; प्रदर्शन कर रहे लोगों पर AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग

रावलकोट में घटना इस फायरिंग के बाद हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया है. यहां की सड़कों पर खून के निशान और खेतों में अपनों की तलाश करते लोग नजर आए. बताया जाता है कि पाकिस्तानी सेना के जवानों ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर एक-47 राइफलों से गोलीबारी की. जिसमें 16 लोगों की जान गई और 37 घायल हुए हैं. पाकिस्तानी सेनाओं की ओर से की गई इन हत्याओं ने लोगों के भीतर आक्रोश पैदा कर दिया है. पाकिस्तानी सेन की ओर से कहर बरपाने के बावजूद, लोग प्रदर्शन से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं.