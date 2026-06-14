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यूके में गूंजी पीओके में जुल्म की गूंज... संसद के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों का धरना, नागरिकों पर हिंसा के खिलाफ लगाए नारे

British Kashmiri Protest outside Parliament: ब्रिटेन में संसद के बाहर कुछ ब्रिटिश प्रदर्शनकारियों ने पीओके की स्थिति को लेकर प्रदर्शन किया. बता दें कि पीओके में अपनी बुनियादी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर वहां का प्रशासन जुल्म ढा रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 14, 2026, 11:28 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 11:28 PM IST
यूके में गूंजी पीओके में जुल्म की गूंज... संसद के बाहर ब्रिटिश कश्मीरियों का धरना, नागरिकों पर हिंसा के खिलाफ लगाए नारे

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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