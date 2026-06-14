रैली में शामिल कई लोगों ने पाकिस्तानी रेंजर्स और अन्य सुरक्षा एजेंसियों की ओर से पीओके के कई हिस्सों में की गई हिंसक कार्रवाई की निंदा की और घटनाओं की स्वतंत्र जांच की मांग की. आयोजकों के मुताबिक, इस प्रदर्शन का मकसद पीओके के निवासियों की शिकायतों की और वैश्विक ध्यान आकर्षित करना और क्षेत्र में मौलिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने रविवार ( 14 जून 2026) को रावलकोट ईदगाह में धरने पर बैठे लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग की, जिसमें 2 नागरिकों की मौत हुई और एक दर्जन से अधिक घायल हो गए.