/स्पेन में बवाल, सेउटा में प्रवासियों के टेंट में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, सेना की गाड़ी पर 70 लोगों ने किया हमला

स्पेन में प्रवासियों और प्रदर्शनकारियों के बीच बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. गुरुवार को सेउटा में प्रदर्शनकारियों ने प्रवासियों के एक कैंप में आग लगा दी और पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई. यह हिंसा मोरक्को से उत्तरी अफ्रीका में स्पेन के इलाके (सेउटा) में प्रवासियों के भारी संख्या में आने के एक महीने बाद हुई है.
स्पेनिश टीवी पर दिखाए गए फुटेज में समुद्र तट पर प्रदर्शनकारियों का एक समूह आग में चीजें फेंकते हुए दिखाई दिया. पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को पीछे धकेला, जबकि प्रवासी एक पियर (घाट) की ओर पीछे हट गए. सेउटा में पुलिस के एक प्रवक्ता ने AFP समाचार एजेंसी को बताया कि गुरुवार को ही, लगभग 70 लोगों ने पत्थरों और अन्य चीजों से एक सैन्य वाहन पर हमला किया.
स्थानीय प्रदर्शनकारियों ने रेड क्रॉस की गाड़ियों को समुद्र तट तक पहुंचने से रोकने की कोशिश की, जो प्रवासियों को खाना बांटने जा रही थीं. स्पेनिश झंडे लहराते हुए लोग 'उन्हें चले जाना चाहिए' और 'रेड क्रॉस को बाहर करो' जैसे नारे लगा रहे थे.
जुलाई में, 70,000 से ज्यादा प्रवासी यूरोप मेनलैंड तक पहुँचने की उम्मीद में गैर-कानूनी तरीके से सेउटा में दाखिल हुए थे. हालांकि उनमें से ज्यादातर लोग मोरक्को लौट चुके हैं, फिर भी कई हजार प्रवासी सेउटा में ही सड़कों या समुद्र तट पर रह रहे हैं.
मैड्रिड में स्पेन की सरकार इनकी संख्या 7,000 से कम बताती है, जबकि सेउटा के अधिकारियों का कहना है कि यह संख्या कम से कम 10,000 है. सेउटा की आबादी लगभग 84,000 है.
सेउटा के हालात को लेकर स्पेन की सरकार पर दबाव बढ़ रहा है. कंजर्वेटिव विपक्ष, वामपंथी प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज पर कार्रवाई न करने और सेउटा के निवासियों को उनके हाल पर छोड़ देने का आरोप लगा रहा है. मैड्रिड ने हाल ही में प्रवासियों की पहचान करने और यह तय करने की कोशिशें तेज कर दी हैं कि किसे मोरक्को वापस भेजा जाएगा. सरकार ने उन नाबालिगों की मदद के लिए अतिरिक्त फंड को भी मंजूरी दी है जो अकेले हैं और स्पेशल सिक्योरिटी के हकदार हैं. यह संकट अगले साल होने वाले आम चुनावों से पहले आया है और इसने स्पेन में राजनीतिक मतभेदों को और गहरा कर दिया है. कंजर्वेटिव विपक्ष प्रवासन के मुद्दे पर सख्त रुख अपनाने की मांग कर रहा है.
जुलाई में हुई भारी संख्या में प्रवासियों की आमद के कारण EU (यूरोपीय संघ) के भीतर भी इस बात को लेकर तनाव पैदा हो गया था कि सेउटा के हालात पर क्या प्रतिक्रिया दी जाए.