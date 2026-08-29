Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /स्पेन में बवाल, सेउटा में प्रवासियों के टेंट में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, सेना की गाड़ी पर 70 लोगों ने किया हमला

स्पेन में बवाल, सेउटा में प्रवासियों के टेंट में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, सेना की गाड़ी पर 70 लोगों ने किया हमला

स्पेन में प्रवासियों के टेंट में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी है. उनकी पुलिस के साथ झड़प भी हुई. इसके बाद प्रवासी एक घाट की तरफ चले गए. एक पुलिस वाहन पर करीब 70 लोगों ने पत्थरों से हमला किया था.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 29, 2026, 12:09 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 12:15 PM IST
स्पेन में बवाल, सेउटा में प्रवासियों के टेंट में प्रदर्शनकारियों ने लगाई आग, सेना की गाड़ी पर 70 लोगों ने किया हमला

About the Author

Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिल्ली में Family ID की तैयारी, क्या है योजना,महिलाओं के रिकॉर्ड में क्या बदलाव होगा
2
3
4
5