यहां बाढ़ से हुई 229 लोगों की मौत, तो लोगों ने स्थानीय नेता से मांगा इस्तीफा

स्पेन को काफी खतरनाक बाढ़ का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई. अब बदइंतजामी को लेकर लोगों ने जबरदस्त विरोध किया है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 26, 2025, 03:54 AM IST
यहां बाढ़ से हुई 229 लोगों की मौत, तो लोगों ने स्थानीय नेता से मांगा इस्तीफा

Flood in Spain: शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को स्पेन के वालेंसिया (Valencia) की सड़कों पर हजारों प्रदर्शनकारियों ने मार्च निकाला. लोगों ने वहां के क्षेत्रीय नेता कार्लोस माजोन (Carlos Mazon) के इस्तीफे की मांग की, क्योंकि उनकी सरकार ने एक साल पहले इस क्षेत्र में आई जानलेवा बाढ़ से निपटने में लापरवाही बरती थी. अक्टूबर 2024 में आई इस बाढ़ में 229 लोगों की मौत हो गई थी, जो 1967 के बाद से यूरोप में बाढ़ से जुड़ी सबसे भीषण आपदा थी.

नेता से इस्तीफे की मांग
प्रदर्शनकारियों ने "माजोन, इस्तीफा दो" और "वो मरे नहीं, उनकी हत्या की गई" लिखे बैनर लिए हुए थे, और रूढ़िवादी नेता पर लापरवाही और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में देरी का आरोप लगाया. कुछ प्रदर्शनकारियों ने माजोन को सलाखों के पीछे दिखाते हुए तस्वीरें ले रखी थीं और "हर साल 229 मौतों के लिए एक माजोन की मेंबरशिप लें" जैसे नारों के साथ उनकी लीडरशिप का मजाक उड़ाया. ये भावुक प्रदर्शन आपदा के बाद से 12वां विरोध प्रदर्शन था, जिसमें बाढ़ पीड़ित, शोकाकुल रिश्तेदार और स्थानीय निवासी शामिल हुए.

"सही वक्त पर नहीं दी चेतावनी"
आलोचकों का आरोप है कि क्षेत्रीय सरकार समय पर चेतावनी जारी करने में नाकाम रही, जिससे अफरा-तफरी मच गई क्योंकि अलर्ट जारी होने से पहले ही बाढ़ का पानी घरों और इमारतों में भर गया. प्रदर्शनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से बाढ़ के अलार्म सायरन को बजाते हुए अपने फोन की लाइटें भी जलाईं और पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी.

Add Zee News as a Preferred Source

एक पत्रकार पर भी आरोप
इमरजेंसी रिस्पॉन्स में नाकामी की जवाबदेही तय करने के लिए एक न्यायिक जांच चल रही है. अधिकारियों ने हाल ही में एक पत्रकार को तलब किया है जो बाढ़ वाले दिन माजोन के साथ भोजन कर रहा था, जिससे आधिकारिक आचरण पर और सवाल उठ रहे हैं.

यूरोप में क्लाइमेटिक चेंज
स्पेनिश अधिकारियों ने पुष्टि की है कि बाढ़ के बाद से लापता एक 56 साल के शख्स का शव इस हफ्ते की शुरुआत में कीचड़ में दबा हुआ मिला. एक्सपर्ट इस आपदा को DANA से जोड़ते हैं, जो जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली एक मौसमी घटना है, जिससे दक्षिणी यूरोप में हद से ज्यादा बारिश बढ़ रही है.

(इनपुट-रॉयटर्स)

