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बांग्लादेश में 'जय श्री राम' की गूंज! सड़कों पर मशालें लेकर क्यों उतरे हजारों हिंदू? जानिए क्या है पूरा मामला

Bangladesh Hindu Protest: बांग्लादेश में भगवान राम की तस्वीर के अपमान और राम मूर्ति निर्माण पर रोक के फैसले ने बवाल खड़ा कर दिया है. भगवान राम की मूर्ति निर्माण पर लगी रोक को लेकर हिंदू समुदाय में नाराजगी बढ़ गई है. राजधानी ढाका समेत कई शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और मशाल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया.

Written ByUdbhav Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 07:24 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 07:24 PM IST
बांग्लादेश में 'जय श्री राम' की गूंज! सड़कों पर मशालें लेकर क्यों उतरे हजारों हिंदू? जानिए क्या है पूरा मामला

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Udbhav Tripathi

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उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. साइंस और ऑटो-टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रिव्यू किए हैं. 2025 के बिहार चुनाव में इन्होंने लाइव खबरें चलाई थी जो लोगों को काफी पसंद आई थी. इनकी खबरें काफी भरोसेमंद होती हैं. इससे पहले वे हरिभूमि में काम कर चुके हैं. जहां उन्होंने टेक, एक्सप्लेनर और देश दुनिया पर भी काम किया. इनकी पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मॉस कम्यूनिकेशन में PG कर रखा है. अगर आपको इनसे बात करनी है, तो आप udbhavtripaathi@gmail.com पर जुड़ सकते हैं.

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