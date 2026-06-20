Bangladesh Statue controversy: पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं है. एक बार फिर से बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू हो गया है. इस बार भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान को लेकर हिंदू समुदाय का गुस्सा फूट पड़ा है. इस घटना के विरोध में राजधानी ढाका समेत देश के कई हिस्सों में तनाव बढ़ गया है और बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहा है. शुक्रवार को ढाका में हजारों हिंदुओं ने हाथों में मशालें लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए एक मार्च निकाला.
यह पूरा विवाद शुरू होता है बांग्लादेश के रंगपुर डिवीजन के गायकबंधा जिले से. वहां के पलाशबाड़ी में श्री श्री राधा गोविंद और काली मंदिर कैंपस जिसे सनातन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वहां 81 फुट की भगवान राम की दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति बनाने का प्रस्ताव था. लेकिन कुछ इस्लामी संगठनों के कड़े विरोध के बाद प्रशासन ने पिछले हफ्ते इस मूर्ति के निर्माण पर रोक लगा दी थी. मंदिर के सलाहकार श्यामल कुमार महंत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में निर्माण कार्य रोकने के फैसले की जानकारी दी थी. इसके बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी बढ़ गई और आरोप लगा कि यह फैसला प्रशासन ने कट्टरपंथियों के दबाव में आकर लिया है.
मूर्ति निर्माण के विरोध के दौरान एक प्रदर्शन में भगवान राम की तस्वीर के कथित अपमान की बात भी सामने आई है. जगन्नाथ हॉल छात्र संघ के समाज कल्याण सचिव राम प्रसाद साहा तोपू ने ढाका यूनिवर्सिटी में हुए एक प्रदर्शन के दौरान कहा कि पहले एक चरमपंथी समूह ने भगवान राम को लेकर अफवाहें फैलाईं, और फिर दूसरे समूह ने हमारे देवता की तस्वीर पर जूते मारे. इस हरकत से पूरे हिंदू समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं.
A message from Chattogram, Bangladesh
You may mock our faith, but you cannot break our spirit.
The devotees of Lord Ram stand united. When Dharma is challenged, Hindus rise together. JaiShriRam #HinduUnity #Bangladesh pic.twitter.com/JbOScYkON3
Sunanda Acharya (@Sunanda_Iam) June 20, 2026
बांग्लादेशी अखबार ब्लिट्ज के एडिटर सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा कि बांग्लादेश में पहली बार हिंदू समुदाय ने इस तरह एकजुट होकर कट्टरपंथियों को करारा जवाब दिया है और आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है. हिंदू संगठनों ने साथ ही यह भी चेतावनी दी है कि अगर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया, तो यह आंदोलन पूरे देश में फैला जाएगा.
वहीं बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने भी पलाशबाड़ी के राधा-गोविंद मंदिर में भगवान राम की मूर्ति को दी गई धमकियों और अपमान की कड़ी निंदा की है. परिषद ने सरकार से मांग की है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक शांति बनाए रखने के लिए आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और कानून के अनुसार सजा दी जाए. इस घटना ने एक बार फिर बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक नई बहस छेड़ दी है.