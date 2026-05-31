पेरिस में PSG की जीत के बाद समर्थकों ने जमकर किया दंगा, तोड़फोड़-पथराव से हड़कंप; पुलिस से घंटों चली झड़प

France PSG Win Violence News: पेरिस में फुटबॉल क्लब PSG की चैंपियंस लीग में रोमांचक जीत के बाद उत्साही समर्थकों ने जमकर दंगा किया. उन्होंने शहर में तोड़फोड़, पथराव और आगजनी करके डर का माहौल बना दिया. समर्थकों को काबू करने के लिए पुलिस की उनसे घंटों तक झड़प चलती रही.
Trending Photos
France PSG Win Violence News in Hindi: फ्रांस की राजधानी पेरिस शनिवार रात अराजकता और आगजनी का मैदान बन गई. चैंपियंस लीग फुटबॉल के फाइनल में पेरिस सेंट-जर्मेन (PSG) की जीत के बाद उसके उत्साही समर्थक जश्न मनाने के लिए सड़कों पर उमड़ आए. इस दौरान उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और जगह-जगह टायर जलाकर हुल्लड़ मचाया. पुलिस ने कई घंटों तक चली झड़पों के बाद दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया है.
पुलिस के मुताबिक, फुटबॉल का फाइनल मैच पेनल्टी शूटआउट तक चला, जिसमें पीएसजी ने शानदार जीत हासिल की. इस रोमांचक जीत के साथ ही क्लब के उत्साही हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए और जमकर उत्पात मचाया. शहर के प्रसिद्ध शैम्प्स-एलिसी एवेन्यू पर करीब 20,000 लोग जमा थे, जिन्होंने हिंसा करते हुए खूब तोड़फोड़ की.
इस मैच से पहले ही आसपास के दुकानदारों ने अपनी खिड़कियों पर लकड़ी के तख्ते लटका लिए थे, जिससे पथराव के दौरान उनकी खिड़की न टूट जाएं. वे दुकानदार पिछले साल पीएसजी की जीत के बाद हुई हिंसा से डरे-सहमे थे, जब युवकों ने शैम्प्स-एलिसी और अन्य सड़कों पर अराजकता फैलाते हुए दर्जनों दुकानों को लूटा था. उस घटना में सैकड़ों लोग गिरफ्तार किए गए थे.
पेरिस पुलिस ने बताया कि शहर में हिंसा के आरोप में 79 लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 45 को गिरफ्तार किया गया है. इस घटना में छह वाहनों और दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचा. एक पुलिस अधिकारी भी घायल हुआ. म्प्स-एलिसी के पास एक बस शेल्टर को भी नष्ट कर दिया गया. पुलिस ने उपद्रवियों के पास से 24 फ्लेयर्स और करीब 100 आतिशबाजी सामग्री भी जब्त की.
This is Paris tonight. A war zone.
Muslims are literally destroying Europe.
This is a total war of conquest. pic.twitter.com/ILalOQik6s
— Dr. Maalouf (@realMaalouf) May 30, 2026
चारों ओर हिंसा का माहौल देखते हुए पेरिस में ट्राम लाइनें रोक दी गईं, साथ ही कई मेट्रो स्टेशन भी बंद कर दिए गए. कुछ जगहों पर बस यातायात भी रोका गया. पीएसजी के पार्क डेस प्रिंसेस स्टेडियम के पास एक बेकरी और एक रेस्तरां को भी नुकसान पहुंचा. पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि करीब 150 लोगों ने स्टेडियम के एक गेट से अंदर घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया. कुछ लोगों ने किराये की साइकिलों से बैरिकेड बनाने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने साफ कर दिया.
एक रिपोर्टर ने बताया कि स्टेडियम के पास पुलिस और पीएसजी समर्थकों के बीच झड़पें हुईं. समर्थकों की ओर से आतिशबाजियां फेंके जाने पर पुलिस ने आंसू गैस का इस्तेमाल किया. फ्रांस के आंतरिक मंत्री लॉरेंट नुने ने कहा कि हिंसा रोकने के लिए बहुत मजबूत और ठोस व्यवस्था की गई थी. उन्होंने बताया कि पिछले साल भी पीएसजी की जीत के बाद शैम्प्स-एलिसी और अन्य इलाकों में दुकानों की लूटपाट हुई थी और सैकड़ों लोग गिरफ्तार हुए थे. इस बार सुरक्षा एजेंसियां पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए पहले से तैयार थीं, फिर भी कुछ घटनाएं हुईं.
उन्होंने बताया कि खेल के दौरान पूरे फ्रांस में 22,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे, जिनमें पेरिस में अकेले 8,000 जवान शामिल थे.उन्होंने इस हिंसा की जांच करवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का वादा भी किया. उधर पेरिस में हिंसा के बाद लोग डरे-सहमे अपने घरों में कैद नजर आए. चारों ओर सायरन बजाती हुई पुलिस की गाड़ियां दौड़ रही थीं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.