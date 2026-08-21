/इमरान खान को अस्पताल से फिर भेजा गया जेल, देर रात हुए थे शिफ्ट; पाकिस्तान में हाई अलर्ट

पाकिस्तान के पूर्व पीएम ओर पीटीआई के संस्थापक इमरान खान को एक बार फिर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है. इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आडियाला जेल से शिफा अस्पताल शिफ्ट किया गया था, जहां पर जांच और उपचार के बाद उन्हें फिर से आदियाला जेल भेजा गया है.
इस दौरान भारी पुलिस बल की तैनाती रही और अस्पताल के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम दिखे. पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, अस्पताल के पास मीडिया को नहीं जाने दिया गया और अस्पताल के भीतर पाकिस्तानी सेना के साथ पुलिस के जवान मौजूद नजर आए. इस समय पाकिस्तान में हाई अलर्ट घोषित किया गया है.
पाकिस्तान मीडिया द डॉन के अनुसार, इमरान खान को गुरुवार देर रात शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल अस्पताल शिफ्ट किया गया. हालांकि, जांच के बाद उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया है. उनकी शिफ्टिंग के दौरान पाकिस्तान में हाई अलर्ट जारी रहा. चप्पे-चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे. पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में कड़ी सुरक्षा के बीच खान को इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल जांच और इलाज के लिए शिफ्ट किया गया.
बता दें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इमरान खान को शिफा अस्पताल में शिफ्ट किया गया. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि बेहतर उपचार के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में भर्ती कराया जाए. यह आदेश उनकी सेहत, जीने का अधिकार और मेडिकल सेवाओं तक पहुंच के लिए संवैधानिक गारंटी देता है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कहा था कि एक हफ्ते के भीतर उनके परिवार के सदस्यों से मिलने का भी प्रबंध किया जाए.
इमरान खान की सेहत फिलहाल पाकिस्तानी अवाम में एक बड़ा मुद्दा बन चुकी है. इन सबके बीच पीटीआई का आरोप है कि शहबाज सरकार इमरान खान की सेहत से अधिक उनकी राजनीतिक ताकत को लेकर चिंता में है. आरोप है कि शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर नहीं चाहते हैं कि इमरान खान किसी भी स्थिति पर जेल से बाहर आएं.
पीटीआई का दावा है कि इमरान खान की लोकप्रियता सरकार और सत्ता प्रतिष्ठान के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है. इमरान के समर्थकों का दावा कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आते हैं, वह सरकार के सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा कर देंगे. यही कारण है कि शहबाज सरकार सुप्रीम कोर्ट भी आदेश नहीं मान रही है.