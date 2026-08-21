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इमरान खान को अस्पताल से फिर भेजा गया जेल, देर रात हुए थे शिफ्ट; पाकिस्तान में हाई अलर्ट

पाकिस्तानी पूर्व पीएम इमरान खान को एक बार फिर अस्पताल से जेल में शिफ्ट किया गया है. इस दौरान अस्पातल परिसर के आसापास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 21, 2026, 07:57 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:46 AM IST
इमरान खान को अस्पताल से फिर भेजा गया जेल, देर रात हुए थे शिफ्ट; पाकिस्तान में हाई अलर्ट

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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