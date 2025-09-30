Advertisement
Hotel Booking Rules: अगर आपने होटल का तौलिया चुराया तो… जेब से निकलेंगे पूरे 15 लाख! छुट्टियां बन जाएंगी यातना

Towel Theft in Hotel Control Tips: कई लोगों को होटलों में ठहरने पर वहां से तौलिया समेत बाकी छोटी-मोटी चीजें चुराने की आदत होती है. लेकिन अब अगर किसी ने ऐसा किया तो आपकी छुट्टियां बुरे सपने के रूप में बदल जाएंगी और 15 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना भुगतना पड़ेगा.

Sep 30, 2025
Punishment for stealing towel in hotel: चोरी बुरी आदत है. इसके बावजूद कई लोगों के जीन में यह शामिल होती है, जिसके चलते उन्हें कई बार सामाजिक शर्मिंदगी भी झेलनी पड़ती है. होटलों में रुकने पर वे वहां से भी तौलिया और क्रॉकरी चोरी करना नहीं छोड़ते. लेकिन अब ऐसा करना लोगों को बहुत भारी पड़ेगा. यूरोप के कई होटलों ने अब ऐसे मेहमानों पर सख्ती शुरू कर दी है. वहां पर अगर कोई तौलिया चुराते पकड़ा गया तो उसे जुर्माना और जेल दोनों भुगतने पड़ सकते हैं.

तौलिया में लगा दी ये खास चीज

ऐसे सनकी चोरों को पकड़ने के लिए होटल वालों ने नायाब ट्रिक निकाली है. उन्होंने अपने तौलियों में RFID नाम की एक अदृश्य चिप लगा दी है. यह चिप साफ तौर पर दिखाई नहीं देती, लेकिन होटल वालों को इसके बारे में बखूबी पता है. जैसे ही कोई व्यक्ति तौलिया को बाहर ले जाता है तो होटल स्टाफ को उस चिप के जरिए तुरंत पता चल जाता है कि तौलिया कमरे से बाहर गया है.

बुकिंग नियमों में भी किया बदलाव

इतना ही नहीं, होटल वालों ने अपने बुकिंग नियमों में भी बदलाव किया है. उन्होंने नए नियम जारी करते हुए साफ लिख दिया है कि अगर कोई गेस्ट कमरे से तौलिया बाहर ले जाता है तो उस पर 300 यूरो (करीब 27000 रुपये) से लेकर 15,000 यूरो (लगभग 15 लाख रुपये) तक का जुर्माना लग सकता है.

यही नहीं, चोरी साबित होने पर मेहमानों के खिलाफ केस दर्ज करवाकर जेल भिजवाने का भी ऐलान किया गया है. नैरोबी हिल्टन होटल में तो एक मेहमान को सिर्फ दो तौलिए चुराने पर दो साल की सज़ा मिल चुकी है.

होटलों में सख्ती का दिखने लगा असर

यूरोप में होटल वालों की इस सख्ती का असर भी दिखने लगा है. वहां के एक होटल मालिक के मुताबिक, उसके होटल में हर महीने चोरी के 4 हजार मामले सामने आते थे लेकिन नए नियम जारी होने के बाद अब उनकी संख्या घटकर 750 रह गई है. इसका फायदा यह हुआ है कि होटल प्रबंधन अब हर महीने 13 लाख रुपये की बचत कर पा रहा है. 

इन चीजों की कैसे रुकेगी चोरी

वैसे होटलों में केवल तौलिया ही चोरी नहीं होते बल्कि वहां से कॉफी मशीन, बाथरोब, तकिए, वाइन ग्लास और रिमोट कंट्रोल तक चोरी होते रहे हैं.  ऐसे में उन सब चोरियों पर कितना अंकुश लग पाएगा, यह देखने लायक बात होगी. 

