/भारत से नहीं खतरा, अपनों ने ही जमकर लूटा, मरियम नवाज ने KP-बलूचिस्तान पर फोड़ा आतंक का ठीकरा

पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने लाहौर में AI हब और थ्रेट असेसमेंट सेंटर (PIFTAC) के उद्घाटन के मौके पर कहा है कि पाकिस्तान को सुरक्षा का खतरा भारत और अफगानिस्तान से नहीं, बल्कि पड़ोसी खैबर पख्तूनख्वा (KPK) और बलूचिस्तान से है. इस तरह से PAK को दो-दो प्रधानमंत्री दे चुकी 'शरीफ' फैमिली ने कबूल किया है कि भारत में दशकों से आतंकी हमले करवाकर पल्ला झाड़ने वाले लोग आतंकियों को नॉन स्टेट एक्टर बताकर अबतक चोरी और ऊपर से सीनाजोरी करते आये हैं.
मरियम नवाज के इस बयान ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उनकी बातों से यह साफ है कि आंतरिक आतंकवाद और सुरक्षा चुनौतियां पाकिस्तान के लिए गंभीर मुद्दे बने हुए हैं.
मरियम ने इस तरह पाकिस्तान के उस काले सच को कबूल किया है, जिससे वहां के हुक्मरान बचते आए हैं. कश्मीर को लेकर प्रोपेगेंडा चलाने और सीमापार भारत में आतंकवाद को बढ़ाना देना पाकिस्तानी हुक्मरानों का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है. भारत, यूएन से लेकर दुनिया के हर मंच पर यह कह चुका है कि पाकिस्तान, आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी मानकर आतंकियों का पाल पोस रहा है. इस काम में उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई हमेशा से बढ़चढ़कर हिस्सा लेती आई है. ऐसे आरोपों के चलते कई बार उसका हुक्का-पानी बंद होने की नौबत आ चुकी है.
विदेश मंत्री जयशंकर और अन्य भारतीय प्रतिनिधियों ने कई बार दुनिया को बताया है कि पाकिस्तान आतंकवाद का मुख्य स्रोत है.
भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की है कि आतंकवाद को किसी खास चश्मे से नहीं देखना चाहिए.
एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में जा चुका पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से लोन मांगने के लिए अपने यहां मौजूद आतंकियों पर लगाम लगाने का ढकोसला करता आया है. वो खुद आतंकवाद का इंटरनेशनल सप्लायर है, लेकिन दोष भारत पर मढ़ता आया है. चीन और अमेरिका के रहमोकरम पर चल रही पाकिस्तानी हुकूमत की पोल अब खुद पाकिस्तानी पंजाब की सीएम मरियम नवाज ने खोल दी है, जिनके पिता पाकिस्तान के पूर्व पीएम रह चुके हैं और वर्तमान पीएम शहबाज शरीफ उनके चाचा हैं.
मरियम नवाज ने बिना किसी लाग लपेट के जो कहा है उसे सुनकर पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के सीने में सांप लोट गया होगा.
Pakistan's Punjab CM Maryam Nawaz made a big statement- says there is a bigger threat of terrorism from Pak provinces of KPK and Balochistan rather than India and Afghanistan. Munir must be fuming at this brutal truth. #Maryammawaz, #Pakistan, #MaryamNawaz, #Lahore, #SouthAsia pic.twitter.com/agUweGhWvv
— Shwetank Ratnamber (@swwetanksr) September 6, 2026
मरियम नवाज के इस विस्फोटक बयान का सीधा मतलब ये है कि जिस आतंकवाद का इल्जाम पाकिस्तान दूसरों पर डालकर पाकिस्तान अपनी भारत विरोधी करतूतों पर पल्ला झाड़ लेता था, उसकी कलई खुद मरियम नवाज ने खोल दी है.