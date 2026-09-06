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भारत से नहीं खतरा, अपनों ने ही जमकर लूटा, मरियम नवाज ने KP-बलूचिस्तान पर फोड़ा आतंक का ठीकरा

79 सालों से भारत में आतंकवाद को हवा दे रहे पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली से आने वाली मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने सरेआम अपने पिता नवाज शरीफ, चाचा शहबाज शरीफ समेत सभी प्रधानमंत्रियों की सरकारों के झूठ, मक्कारी और भारत विरोधी एजेंडे का पर्दाफाश कर दिया है.

Written ByShwetank Ratnamber
Published: Sep 06, 2026, 07:32 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:41 AM IST
भारत से नहीं खतरा, अपनों ने ही जमकर लूटा, मरियम नवाज ने KP-बलूचिस्तान पर फोड़ा आतंक का ठीकरा

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Shwetank Ratnamber

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'श्वेतांक रत्नाम्बर वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें टीवी और डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 22 वर्षों से ज्यादा का व्यापक अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय (देश-दुनिया) खबरों की डेस्क पर कार्यरत हैं. समसामयिक मुद्दों, वैश्विक राजनीति और कूटनीति पर गहरी समझ रखने वाले श्वेतांक जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों और राजनीतिक समीकरणों का सटीक विश्लेषण करने के विशेषज्ञ हैं.

Zee News डिजिटल से पहले उन्होंने ज़ी मीडिया नेटवर्क के ग्लोबल न्यूज़ चैनल 'WION' के साथ काम किया है. इस दौरान उन्होंने 'Gravitas', 'The West Asia Post' और 'One Africa' जैसे कई प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय प्राइम-टाइम शोज़ के हिंदी प्रोडक्शन और इंटरप्रिटेशन में अहम भूमिका निभाई. 2004 से शुरू हुए अपने पत्रकारिता करियर में श्वेतांक ने रिपोर्टिंग और एंकरिंग के साथ-साथ चार लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की व्यापक ग्राउंड कवरेज की है. 

जामिया मिल्लिया इस्लामिया (JMI), नई दिल्ली से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा के बाद मास कम्युनिकेशन और पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल करने वाले श्वेतांक लंबे समय से 'प्रेस क्लब ऑफ इंडिया' (PCI) के सम्मानित सदस्य हैं.

आप श्वेतांक रत्नाम्बर से सीधे shwetank.ratnamber@india.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप उनसे एक्स (ट्विटर), मेटा (फेसबुक) और लिंक्डइन पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.'

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