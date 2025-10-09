Azerbaijan Plane Crash: जिस प्लेन क्रैश में मारे गए 38 लोग, उसमें मेरा हाथ था, अब जाकर पुतिन ने कबूला सच

Putin Admit Plane Crash: अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस ने घटना की सुबह यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने के लिए मिसाइलें तैनात की थीं, और वे विमान से कुछ मीटर की दूरी पर फट गईं.
Trending Photos
Azerbaijan Plane Crash: साल 2024 में अजरबैजान का एक यात्री विमान क्रैश हुआ था, जिसमें 38 लोग मारे गए थे. जब यह प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद से ही कयासों का दौर उठने लगा था कि क्या यह महज दुर्घटना है या किसी ने इस पर हमला किया है. लेकिन गुरुवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस रहस्य की पट्टी खोल दी है. उन्होंने कबूल किया है कि इस प्लेन क्रैश में उनके देश का हाथ था. उन्होंने इस घटना को ट्रैजडी करार दिया.
अज़रबैजानी राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव के साथ बैठक में पुतिन ने कहा कि रूस ने घटना की सुबह यूक्रेनी ड्रोनों को नष्ट करने के लिए मिसाइलें तैनात की थीं, और वे विमान से कुछ मीटर की दूरी पर फट गईं. उन्होंने कहा, 'रूस ऐसे दुखद मामलों में मुआवजा देने करने के लिए हर संभव कोशिश करेगा और सभी अधिकारियों के कामों का कानूनी रूप से मूल्यांकन किया जाएगा.'
38 लोगों की हुई थी मौत
25 दिसंबर को अजरबैजान एयरलाइंस का विमान कजाकिस्तान में क्रैश हो गया था. इसे दक्षिणी रूस के शहर ग्रोजनी में लैंडिंग करनी थी. हादसे में 67 लोगों में से 38 की मौत हो गई थी.
अजरबैजान के राष्ट्रपति से बातचीत में पुतिन ने कहा, 'जो दो मिसाइलें दागी गईं, वे सीधे विमान पर नहीं लगीं.अगर ऐसा होता, तो विमान वहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाता.'
पुतिन ने बताया कि रूसी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने पायलट को रूसी शहर मखचकाला में उतरने की सलाह दी थी, लेकिन उसने अपने घरेलू हवाई अड्डे और फिर कज़ाकिस्तान में उतरने की कोशिश की, जहां विमान क्रैश हो गया.
रूस पर पहले लगाया था ये आरोप
अलीयेव ने पहले रूस पर हादसे के असली कारण को छिपाने का आरोप लगाया था. गुरुवार को, क्रेमलिन ने एक बयान में कहा कि उन्होंने पुतिन को इस त्रासदी के बारे में सटीक तरीके से जानकारी देने के लिए धन्यवाद दिया. रूसी एयर ट्रैफिक एजेंसी के शुरुआती बयानों से पता चला है कि विमान, एम्ब्रेयर 190 को पक्षी के टकराने के बाद अपना रास्त बदलना पड़ा था.
इस घटना से निपटने के रूस के तरीके ने अज़रबैजान के साथ संबंधों को बुरी तरह खराब कर दिया था. अजरबैजान एक तेल समृद्ध राज्य है और उसके रूस के साथ ऐतिहासिक रूप से गहरे संबंध हैं.