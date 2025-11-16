Advertisement
ट्रंप को साइड कर क्या खिचड़ी पका रहे हैं नेतन्याहू और पुतिन! 2 महीने में दूसरी बार फोन पर हुई बात

Putin And Netanyahu Phone Call: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई, जिसमें दोनों देशों के नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की.  

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 16, 2025, 07:04 AM IST
World News In Hindi: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने वेस्ट एशिया की स्थिति को लेकर शनिवार 15 नवंबर 2025 को टेलीफोन पर चर्चा की. इसकी जानकारी रूसी विदेश मंत्रालय की ओर से जारी की गई. मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी देते हुए लिखा,' रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने टेलीफोन पर बातचीत की.'

किन मुद्दों पर हुई बातचीत 

मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के नेताओं के बीच सीजफायर और हिरासत में लिए गए लोगों की अदला-बदली पर हुए समझौते को देखते हुए मिडिल ईस्ट की स्थिति पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ. बता दें कि यह बातचीत ऐसे वक्त पर हुई है जब 2 दिन पहले ही संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने औपचारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) से अपने ड्राफ्ट प्रपोजल का समर्थन करने का आग्रह किया था. इसमें ट्रंप की 20 पॉइंट वाले प्लान को इकट्ठा किया गया है और पीस बोर्ड समेत एक इंटरनेशनल स्टैबलाइजेशन फोर्स जैसे स्ट्रक्चर को अधिकृत किया गया है.  

ट्रंप के प्लान पर भी हुई चर्चा 

सरकारी समाचार एजेंसी 'TASS' के मुताबिक दोनों नेताओं ने गाजा पट्टी की घटना, युद्ध विराम समझौते को लागू करने और बंदियों की अदला-बदली, ईरान के न्यूक्लियल प्रोग्राम से जुड़े मामलों की स्थिति और सीरिया में स्थिति को और स्थिर करने की कोशिशों पर भी बातचीत की. बता दें कि पुतिन और नेतन्याहू के बहीच आखिरी बार अक्टूबर 2025 में बातचीत हुई थी. इस दौरान दोनों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना पर चर्चा हुई थी.  

किसने किया था कॉल? 

'टाइम्स ऑफ इजरायल' की रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार 15 नवंबर 2025 को फोन कॉल की शुरुआत पुतिन से हुई थी यानी पुतिन ने पहले नेतन्याहू को कॉल किया था. इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक दोनों नेताओं के बीच हाल ही में हुई बातचीत में यह सबसे लेटेस्ट फोन कॉल हैं. पीएम ऑफिस ने कहा कि बातचीत क्षेत्रीय मुद्दों पर केंद्रित थी, लेकिन उन्होंने इसको लेकर और कोई जानकारी नहीं दी.  

