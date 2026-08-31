किर्गिस्तान में प्लेन से उतरते ही पुतिन ने खाई 'देसी लिट्टी'; तोहफे में एक खिलौना भी मिला

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान पहुंच गए हैं. इस बार उनका स्वागत कुछ अलग अंदाज में हुआ. एयरपोर्ट पर उन्हें कोई पारंपरिक तोहफा नहीं, बल्कि किर्गिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक 'स्नो लेपर्ड' का प्यारा सा सॉफ्ट टॉय दिया गया. साथ ही एयरपोर्ट पर उन्हें एक ऐसी डिश परोसी गई, जिसे देखकर अपने बिहार की याद आ गई है. पुतिन भी इस खास स्वागत को स्वीकार करते नजर आए.
राष्ट्रपति पुतिन की वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि वो अपने विमान से नीचे उतर रहे हैं और नीचे बहुत से अधिकारियों के अलावा कुछ कलाकार स्वागत करने के लिए खड़े हुए हैं. जैसे ही पुतिन विमान से बाहर आते हैं, तो पहले हाथ मिलाते हैं और फिर उनके सामने दो महिलाएं आ जाती हैं, इनमें से एक महिला ने अपने हाथ में एक डिश ली हुई है, जबकि दूसरी महिला ने टिश्यू पेपर लिया हुआ है.
इसके बाद पुतिन आगे बढ़ते हैं और डिश से एक पीस उठाते हैं और फिर बीच में रखी 'चटनी' जैसी चीज में डुबाकर उसे खा जाते हैं. जो दिखने में लिट्टी जैसी लग रही है. खाने का आनंद लेते हुए पुतिन आगे बढ़ जाते हैं, तो दो बच्चे किर्गिस्तान का राष्ट्रीय प्रतीक 'स्नो लेपर्ड' लिए हुए खड़े रहते हैं. पुतिन इस सम्मान को स्वीकार करते हैं और फिर कुछ लम्हों के लिए उसे देखते भी हैं.
Putin tries traditional Central Asian fried dough snack Boorsok as he lands at Manas International airport in Bishkek https://t.co/7svhETmoiO pic.twitter.com/1zXHDEvh4R
— Sputnik India (@Sputnik_India) August 31, 2026
दरअसल 'लिट्टी' जैसे दिखने वाले इस व्यंजन का नाम बोर्सोक है. जो मैदे या फिर आटे से बनाकर तेल में तलने के बाद खाया जाता है. आकार में छोटे फूले हुए या कुरकुरे पेस्ट्री के टुकड़ों जैसा होता है. इसे किर्गिस्तान में अक्सर मेहमानों के स्वागत और खास मौकों पर परोसा जाता है. इसे चाय, शहद, काइमक/क्रीम आदि के साथ भी खाया जाता है.
पुतिन शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक पहुंचे हैं. इस सम्मेलन में SCO के सदस्य देश क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद से मुकाबला, आर्थिक सहयोग, कनेक्टिविटी और आपसी संबंधों को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई सदस्य देशों के शीर्ष नेता भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं. सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर भू-राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है, इसलिए SCO बैठक को सदस्य देशों के बीच रणनीतिक और कूटनीतिक तालमेल के लिहाज से अहम माना जा रहा है.