VIDEO: 'मेरा जूता है जापानी' के पुतिन भी हुए फैन, विक्ट्री डे पर जमकर बजवाया गाना; केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो
Advertisement
trendingNow12922214
Hindi Newsदुनिया

VIDEO: 'मेरा जूता है जापानी' के पुतिन भी हुए फैन, विक्ट्री डे पर जमकर बजवाया गाना; केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो

India Russia News in Hindi: भारतीय सिनेमा के गाने दुनिया में देश की बड़ी सॉफ्ट पावर बने हुए हैं. इसका नजारा इस साल रूस की विक्ट्री डे परेड में दिखा. जब वहां पर राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर मेरा जूता है जापानी गीत बजाया गया.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 14, 2025, 08:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

VIDEO: 'मेरा जूता है जापानी' के पुतिन भी हुए फैन, विक्ट्री डे पर जमकर बजवाया गाना; केंद्रीय मंत्री ने शेयर किया वीडियो

National Hindi Day 2025: भारत और रूस की दोस्ती को जोड़ने वाली कई सारी चीजें हैं. जिन पर दोनों देशों के लोग नाज कर सकते हैं. दोनों देशों के बीच हजारों किमी की दूरी है. फिर भी दोनों देश मित्रता की ऐसी बारीक डोर से बंधे हैं, जो कई पश्चिमी देशों को रास नहीं आती. दोनों देशों की दोस्ती को प्रगाढ़ करने में ऐसी ही एक चीज भारतीय संगीत रहा, जिसके आज भी भारत-रशियन दोनों ओर के लोग दीवाने हैं.

रूस में दिखी भारत की सॉफ्ट पावर की झलक

खासकर शोमैन राजकपूर की फिल्मों के गानों के तो राष्ट्रपति पुतिन समेत तमाम रशियन आज भी फैन हैं. भारत की इस सॉफ्ट पावर की झलक इस साल 9 मई को तब भी दिखी, जब मॉस्को में रूसी विजय दिवस समारोह के दौरान मेहमानों के लिए मशहूर हिंदी गाना 'मेरा जूता है जापानी' प्रस्तुत किया गया. 

Add Zee News as a Preferred Source

राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर शेयर किया वीडियो

इस समारोह में भारत की ओर से शामिल हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने इस पल को आज राष्ट्रीय हिंदी दिवस के मौके पर अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इस वीडियो को अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं और इसे भारत के लिए गर्व का पल बताते हुए शेयर कर रहे हैं. केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इस गाने की प्रस्तुति ने हिंदी संगीत की वैश्विक लोकप्रियता को दिखाया है. 

पुतिन के सामने 'मेरा जूता है जापानी' गाना

संजय सेठ ने अपने एक्स हैंडल पर समारोह का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'संगीत दुनिया के कई देशों को एक मंच पर जोड़ता है. अगर गाना हिंदी में हो, तो हर कोई इससे जुड़ाव महसूस करता है. यह गाना रूस के सम्मानित राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निवास पर प्रस्तुत किया गया, जहां कई देशों के प्रमुख मौजूद थे.'

उन्होंने आगे लिखा, इस गीत ने निःसंदेह कई दिलों को जोड़ा है. यह वैश्विक स्तर पर हिंदी का बढ़ता प्रभाव ही है कि आज रूस में भी हिंदी गाने गाए और सुने जा रहे हैं. वह भी रूसी कलाकारों के द्वारा. इसलिए हम कहते हैं कि हिंदी सबको जोड़ती है. भारत को भी और दुनिया को भी. 

1955 में रिलीज हुई थी राज कपूर की फिल्म 

बताते चलें कि राज कपूर अभिनीत यह उनकी 1955 में रिलीज हुई फिल्म श्री 420 का है. इस गाने ने उस समय भारत के साथ ही पाकिस्तान और रूस में भी जबरदस्त लोकप्रियता बटोरी थी. करीब 60 साल गुजर जाने के बावजूद वहां के लोग आज भी इस गुनगुनाते नजर आते हैं. इस गाने को रूस में लंबे समय से भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक पहुंच का प्रतीक माना जाता है.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

India Russia NewsNational Hindi Day 2025

Trending news

कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
Karnataka News
कर्नाटक में छिड़ा धर्म, जाति पर सियासी संग्राम,सिद्धारमैया की टिप्पणी पर BJP ने घेरा
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
India Pakistan partition
PAK की मांग का कट्टर समर्थक वो 'सेक्युलर' हिंदू, जिसे जिहादियों ने सबसे पहले मारा
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
weather update
दिन में तेज गर्मी लेकिन रात में होने लगा ठंड का अहसास; क्या सर्दी ने दी है दस्तक?
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
jammu kashmir news
आतंकियों ने बदली रणनीति, अब घर नहीं बंकरों में छिप रहे, ऐसे चुनौती से निपटेगी सेना
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
assam earthquake
असम में हिली धरती, 5.8 तीव्रता के भूकंप से खौफ में आए लोग, घरों से निकलकर भागे
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
Punjab news
पशुओं को नहीं होगी बीमारियां...बाढ़ के बाद मान सरकार ने चलाई मुहिम, मिल रहा इलाज
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Odisha news
हॉस्टल में दिल दहलाने वाली वारदात, सोते समय बच्चों की आंखों में डाली गोंद, पलकें सील
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
Amritsar grenade attack
Amritsar: ग्रेनेड हमले के मामले में 3 के खिलाफ NIA ने दायर किया आरोप पत्र
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
Punjab
बाढ़ के बाद अब पंजाब को वापस पटरी पर लाने की तैयारी, सरकार ने शुरू किया सफाई अभियान
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
Hindi Diwas
भाषा विवाद को पाटने की कोशिश! अब आपकी भाषा में जवाब देगी सरकार, शाह ने किया ऐलान
;