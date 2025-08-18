ट्रंप से मीटिंग के बाद पुतिन के बॉडीगार्डों ने किया ऐसा काम, सोचकर 'घिना' जाएंगे; पूरी दुनिया रह गई हैरान

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने अलास्का गए, लेकिन वहां एक ऐसी बात हुई जो सुनने में अजीब लेकिन सच्ची है. खबर है कि पुतिन के अंगरक्षकों ने उनके मल को एक खास 'पॉट्टी सूटकेस' में इकट्ठा किया और उसे वापस रूस ले गए. जी हां, आपने सही पढ़ा. यह दावा द एक्सप्रेस यूएस ने अपनी रिपोर्ट में किया है. क्यों की गई ऐसी अजीब हरकत? जानें पूरी बात.

द एक्सप्रेस यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अंगरक्षक शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान उनके मल को इकट्ठा करने के लिए कथित तौर पर एक "मल का सूटकेस" लेकर गए थे. रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन की सेहत के बारे में कोई भी जानकारी विदेशी ताकतों तक न पहुंचे, इसलिए यह अनोखा कदम उठाया गया. द एक्सप्रेस यूएस ने लिखा, "पुतिन के अंगरक्षक उनके मल को इकट्ठा करते हैं और जब वह विदेश यात्रा पर जाते हैं, तो उसे रूस वापस लाते हैं." इसका मकसद है कि कोई भी देश पुतिन के मल के नमूने लेकर उनकी सेहत का पता न लगा सके.

ट्रंप के साथ मुलाकात के दौरान पुतिन की सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपाय किए गए थे. उन्हें अंगरक्षकों ने घेर रखा था, और उनकी और रूसी खुफिया एजेंसियों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठाए गए थे. फ्रांसीसी प्रकाशन पेरिस मैच में खोजी पत्रकार रेजिस गेंटे और मिखाइल रुबिन के हवाले से, द एक्सप्रेस यूएस ने बताया कि रूसी राष्ट्रपति की संघीय सुरक्षा सेवा (एफपीएस) के सदस्य उनके मल सहित उनके मानव मल को इकट्ठा करते हैं, उसे विशेष थैलों में रखते हैं और समर्पित ब्रीफकेस में ले जाते हैं.

द एक्सप्रेस यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, यह उपाय कथित तौर पर कई साल पहले से चल रहा है, जिसमें मई 2017 में पुतिन की फ्रांस यात्रा भी शामिल है. ऐसा संदेह है कि यह आश्चर्यजनक सुरक्षा उपाय विदेशी शक्तियों को पुतिन के मानव मल के नमूने लेने से रोकने के लिए किया गया है, जिससे रूसी नेता के स्वास्थ्य के बारे में संभावित जानकारी प्राप्त हो सके.

पत्रकार फरीदा रुस्तमोवा ने यह भी बताया कि पुतिन की वियना यात्रा के दौरान भी ऐसे उपाय मौजूद थे, जहां उन्होंने एक पोर्टेबल शौचालय का इस्तेमाल किया था. द एक्सप्रेस यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, "उन्होंने कहा कि एक सूत्र ने खुलासा किया है कि राष्ट्रपति 1999 में अपना नेतृत्व संभालने के बाद से यह प्रथा अपना रहे हैं."

72 वर्षीय राष्ट्रपति के स्वास्थ्य को लेकर चल रही अटकलों के बीच ये खबरें आई हैं. पिछले नवंबर में कजाकिस्तान के अस्ताना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुतिन के पैर हिलाते हुए दिखाई देने के बाद से वर्षों से चिंताएँ बढ़ रही हैं. द एक्सप्रेस यूएस के अनुसार, डॉ. बॉब बेरूखिम को संदेह था कि यह पार्किंसंस रोग जैसी कोई न्यूरोलॉजिकल स्थिति हो सकती है.

पुतिन को 2023 में बेलारूसी राष्ट्रपति एलेक्ज़ेंडर लुकाशेंको से मुलाकात के दौरान अपनी सीट पर ऐंठते हुए भी देखा गया था. द एक्सप्रेस यूएस की रिपोर्ट के अनुसार, 2022 में, क्रेमलिन ने जनरल एसवीआर टेलीग्राम चैनल द्वारा फैलाई गई उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया, जिनमें आरोप लगाया गया था कि पुतिन गिरने के बाद खुद को गंदा कर बैठे थे.