Putin Trump Meeting: अलास्का में दिखी पुतिन की 'हनक', सबके सामने तोड़ डाला अमेरिकी प्रोटोकॉल; देखते रह गए ट्रंप
Putin Trump Meeting: अलास्का में दिखी पुतिन की 'हनक', सबके सामने तोड़ डाला अमेरिकी प्रोटोकॉल; देखते रह गए ट्रंप

Putin Trump Meeting Latest News: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आत्मविश्वास गजब लेवल का है. यूक्रेन युद्ध पर बात करने के लिए वे शुक्रवार को अलास्का गए तो वहां पर ट्रंप के सामने ही अमेरिकी प्रोटोकॉल तोड़ डाला और वे चुपचाप देखते रह गए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Aug 16, 2025, 06:23 AM IST
Putin Trump Meeting: अलास्का में दिखी पुतिन की 'हनक', सबके सामने तोड़ डाला अमेरिकी प्रोटोकॉल; देखते रह गए ट्रंप

Putin Trump Meeting Conclusion: अलास्का के एंकोरेज में रूस और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच हुई बैठक ने पश्चिम में रूस के अलगाव को कुछ हद तक खत्म कर दिया है. राष्ट्रपति पुतिन और ट्रंप के बीच शुक्रवार को करीब 3 घंटे तक लंबी शिखर वार्ता चली. इसके बाद दोनों ने संयुक्त प्रेसवार्ता को संबोधित किया. वर्ष 2018 के बाद पुतिन की यह किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ पहली संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस थी. पुतिन ने इस अवसर का फायदा उठाते हुए इतिहास, भूगोल और अमेरिका के साथ 'पड़ोसी' संबंधों पर ज़ोर दिया. हालांकि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने की शर्तों पर वे खामोशी ओढ़े रहे और अस्पष्ट जवाब दिया. 

पुतिन ने दरकिनार कर दी अमेरिकी परंपरा

अमेरिका परंपरा के मुताबिक, जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति किसी विदेशी नेता की मेज़बानी करते हैं तो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले अमेरिकी नेता ही बोलते हैं. हालांकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार को इस परंपरा को दरकिनार कर दिया.

Trump Putin Meeting LIVE: 'अच्छी बातचीत हुई लेकिन कुछ बड़े मुद्दों पर नहीं बनी सहमति', समिट के बाद क्या बोले ट्रंप

उन्होंने न केवल रूसी भाषा में प्रेस वार्ता की शुरुआत की बल्कि 2 मीटर दूरी से ही डोनाल्ड ट्रंप का अभिवादन करते हुए माइक पर कहा, 'शुभ दिन, प्रिय पड़ोसी, आशा है आप कुशल मंगल होंगे.'

इसके बाद पुतिन ने अलास्का के इतिहास पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र कभी रूस का हिस्सा हुआ करता था, जो अब अमेरिका का है. यह अमेरिका और रूस को साझे इतिहास से जोड़ता है. उन्होंने कहा कि यूएस और रूस प्रतिद्वंदी नहीं बल्कि अच्छे साझेदार के रूप में काम कर सकते हैं. 

दूर करें रूस की चिंताओं के मूल कारण- पुतिन

पुतिन ने अपने भाषण के शुरुआती समय में अमेरिका-रूस संबंधों के इतिहास पर जोर दिया. साथ ही वे यूक्रेन युद्ध पर कोई समझौता फाइनल न होने तक बात करने से भी परहेज करते दिखाई दिए. उन्होंने कहा, 'उनके और ट्रंप के बीच बहुत अच्छा सीधा संपर्क है. दोनों में आमने-सामने की यह मुलाक़ात काफ़ी समय से लंबित थी, जो अब जाकर हुई है.' उन्होंने कहा कि अगर 2022 में ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यूक्रेन संघर्ष कभी नहीं होता.

Trump Putin Meeting: क्या यूक्रेन के साथ युद्धविराम करेगा रूस? मीडिया के सवाल पर चुप्पी साध गए पुतिन

उन्होंने यूक्रेन युद्ध के बारे में बात करते हुए मीडिया को बताया कि दोनों नेता 'शांति का मार्ग प्रशस्त करने' के लिए एक समझौते पर पहुँच गए हैं, हालांकि उन्होंने डिटेल में इसका कोई विवरण नहीं दिया. उन्होंने जोर दिया कि पूर्ण समझौते से पहले रूस की चिंताओं के "मूल कारणों" को दूर किया जाना चाहिए. 

'सुनिश्चित होनी चाहिए यूक्रेन की सुरक्षा'

उन्होंने दोहराया कि रूस यूक्रेनियों को 'भाईचारे वाले लोग' मानता है और यूक्रेन की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह बताने से परहेज किया कि यह कैसे किया जाएगा. ट्रंप ने संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि वार्ता में प्रगति को स्वीकार किया, लेकिन स्पष्ट किया कि अभी कुछ भी अंतिम नहीं है.

उन्होंने कहा, अभी हम पूरी तरह से वहां नहीं पहुंचे हैं, जहां हम जाना चाहत हैं लेकिन कुछ प्रगति ज़रूर हुई है. ट्रंप ने कहा कि जब तक कुछ फाइनल नहीं होता, तब तक कोई डील नहीं हो सकती. 

ट्रंप के सामने पश्चिमी देशों को चेतावनी

दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यूक्रेन युद्ध पर कोई सहमति न बन पाने को अमेरिकी विदेश नीति विशेषज्ञ हैरानजनक नहीं मान रहे हैं. उन्होंने इसका अनुमान पहले ही लगा रखा था. इसकी वजह ये थी कि यूक्रेन को इस वार्ता से बाहर रखा गया था. ऐसे में अगर जमीन के आदान-प्रदान को लेकर कोई समझौता होता है तो उसके लिए यूक्रेन का सहमत होना बेहद जरूरी है. 

पुतिन और किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के बीच 2018 के बाद यह पहली बैठक थी. इस वार्ता में पुतिन के सौहार्दपूर्ण लहजे के बावजूद उनकी भाषा कॉन्फिडेंस वैसा ही था, जैसा अब तक हुआ करता रहा है. उन्होंने वार्ता को अमेरिका के साथ आर्थिक सहयोग पर केंद्रित किया और यूरोपीय देशों को अलास्का बैठक की शुरुआती प्रगति को बाधित न करने की चेतावनी दी.

7 साल बाद पहली बार संयुक्त प्रेस वार्ता

उधर रूसी राजदूत अलेक्जेंडर डार्चीव ने बैठक को कुल मिलाकर सकारात्मक करार दिया. उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं का संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करना अपने आप में एक दुर्लभ घटना थी. पिछली बार पुतिन किसी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ हेलसिंकी में सवालों के जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, जब 2016 के अमेरिकी चुनाव में कथित हस्तक्षेप के आरोपों पर रूस का पक्ष लेने के लिए ट्रंप की आलोचना की गई थी.

इसके बाद 2021 में जब जिनेवा में जो बाइडेन से पुतिन की मुलाकात हुई तो बाइडेन ने अकेले बोलने का फैसला किया, जिससे रूसी नेता को मंच साझा करने का मौका नहीं मिला. हालांकि अलास्का में प्रोटोकॉल तोड़कर और पहले माइक्रोफोन लेकर पुतिन ने यह सुनिश्चित किया कि बिना किसी हस्ताक्षरित शांति समझौते की घोषणा के भी कहानी उनकी शर्तों पर शुरू हो.

(एजेंसी IANS)

