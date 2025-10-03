पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया 'बुद्धिमान नेता'... खुले मंच पर जमकर तारीफ करते हुए कहा- भारत रूस का 'जिगरी दोस्त'

India-Russia: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने खुले मंच पर पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ में कसीदे पढ़े है और भारत को अपना जिगरी दोस्त बताया है. सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब के मंच पर पुतिन ने कहा, मोदी एक बुद्धिमान नेता हैं जो हमेशा अपने देश को पहले रखते हैं. सोची में चल रहे वल्दाई डिस्कशन क्लब के एक सत्र में पीएम मोदी की जमकर तारीफ की है. ये क्लब दुनिया के बड़े-बड़े मुद्दों पर बातचीत का मंच है, जहां नेता खुलकर अपनी राय रखते हैं. पुतिन ने ये भी कहा कि भारत और रूस का रिश्ता बहुत ही खास है. आइए जानते हैं पूरे कहानी.

भारत जिगरी दोस्त

रशिया टुडे के मुताबिक, पुतिन सोची में वल्दाई डिस्कशन क्लब के पूर्ण सत्र में बोल रहे थे और उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और रूस दोनों के बीच विशेष संबंध हैं. रशिया टुडे के हवाले से पुतिन ने कहा, "भारत के लोग इसे और हमारे संबंधों को नहीं भूलते. लगभग 15 साल पहले हमने एक विशेष रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की थी और यही सबसे अच्छा वर्णन है. प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत ही बुद्धिमान नेता हैं जो सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचते हैं."

भारत आने से पहले पुतिन का बड़ा बयान

पुतिन का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पुतिन की इस साल के आखिरी में भारत की यात्रा करने की खबर आ चुकी है. राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा से पहले शिखर सम्मेलन की तैयारी और द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा के लिए रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के भी भारत आने की उम्मीद है. 27 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) के 80वें सत्र में लावरोव ने घोषणा की थी कि रूसी राष्ट्रपति दिसंबर में नई दिल्ली की यात्रा पर आ रहे हैं, जो चल रही कूटनीतिक तैयारियों का प्रतीक है.

Add Zee News as a Preferred Source

टैरिफ मुद्दे पर पुतिन ने भारत के नुकसान की बात कही

वल्दाई क्लब में ही पुतिन ने अमेरिका के टैरिफ मुद्दे पर भी बात की. अमेरिका ने भारतीय आयात पर टैरिफ लगाए हैं, खासकर रूसी तेल खरीदने पर. पुतिन ने चेतावनी दी कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद कर दे, तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान हो सकता है. लेकिन वो भरोसा जताया कि पीएम मोदी किसी विदेशी दबाव में नहीं झुकेंगे. "यहां कोई राजनीति नहीं, सिर्फ आर्थिक हिसाब है. भारत हमारे ऊर्जा संसाधनों को छोड़ेगा? अगर हां, तो नुकसान होगा. अनुमान है 9-10 अरब डॉलर. लेकिन अगर नहीं छोड़ा, तो सैंक्शन लगेंगे, नुकसान वही. तो घरेलू राजनीतिक खर्च क्यों? भारतीय लोग कभी अपमान नहीं सहते. मुझे पीएम मोदी पर भरोसा है, वो ऐसा फैसला नहीं लेंगे,"

ट्रंप के बयान के बाद पुतिन का बयान

पुतिन का यह बयान ये दो हफ्ते बाद आई हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र में चीन और भारत को यूक्रेन युद्ध के मुख्य फंडर कहा. ट्रंप ने आरोप लगाया कि रूसी तेल खरीदकर दोनों देश युद्ध को फाइनेंस कर रहे हैं. लेकिन पुतिन ने भारत की गरिमा और रणनीतिक स्वायत्तता का पूरा समर्थन किया है.