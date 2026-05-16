19 मई को चीन जाएंगे पुतिन, ट्रंप के दौरे के ठीक बाद शी जिनपिंग से मुलाकात के क्या हैं मायने?

Putin China Visit: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) के हाई-प्रोफाइल चीन दौरे के तुरंत बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) भी 19 मई से 2 दिवसीय चीन यात्रा पर जाने वाले हैं. क्रेमलिन ने शनिवार को इसकी आधिकारिक घोषणा की. इस यात्रा के दौरान पुतिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग (Xi Jinping) के साथ कई अहम वैश्विक और रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे. विशेषज्ञों का मानना है कि यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया अमेरिका-चीन तनाव, यूक्रेन युद्ध और ताइवान विवाद जैसे बड़े भू-राजनीतिक संकटों से गुजर रही है.

चीन-रूस साझेदारी को और मजबूत करने पर जोर

क्रेमलिन के मुताबिक, दोनों नेता रूस और चीन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के उपायों पर बातचीत करेंगे. बैठक में वैश्विक सुरक्षा, एशिया-प्रशांत क्षेत्र की स्थिति, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और पश्चिमी देशों के साथ बढ़ते तनाव जैसे मुद्दे प्रमुख रहेंगे. रिपोर्ट के अनुसार, बातचीत के बाद दोनों देश एक संयुक्त घोषणा पत्र पर भी हस्ताक्षर कर सकते हैं.

प्रीमियर ली कियांग से भी मिलेंगे पुतिन

अपनी यात्रा के दौरान पुतिव चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग (Li Qiang) से भी मुलाकात करेंगे. इस बैठक में आर्थिक और व्यापारिक सहयोग को लेकर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है. पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद रूस की अर्थव्यवस्था के लिए चीन एक बड़ा सहारा बनकर उभरा है. चीन फिलहाल रूसी तेल और गैस का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है, जिससे मॉस्को को अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच आर्थिक राहत मिल रही है.

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ट्रंप की यात्रा के तुरंत बाद क्यों अहम है यह दौरा?

यह दौरा इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे ठीक पहले ट्रंप ने चीन का दौरा किया था. करीब एक दशक बाद किसी मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति का यह पहला चीन दौरा था. ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच हुई बैठकों में ताइवान, व्यापारिक संबंधों और ईरान संकट जैसे मुद्दों पर गहन चर्चा हुई. सूत्रों के मुताबिक, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान को लेकर अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी और कहा कि इस मुद्दे को गलत तरीके से संभालना दोनों देशों के बीच संघर्ष को जन्म दे सकता है.

ताइवान और ईरान पर बढ़ी वैश्विक चिंता

चीन दौरे के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान और होर्मुज स्ट्रेट को लेकर भी शी जिनपिंग से चर्चा की. ट्रंप के मुताबिक, दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति जताई कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए और वैश्विक व्यापार के लिए रणनीतिक समुद्री मार्ग खुले रहने चाहिए. हालांकि ताइवान और व्यापारिक टैरिफ जैसे मुद्दों पर अमेरिका और चीन के बीच मतभेद अभी भी कायम हैं.

यूक्रेन युद्ध के बीच रूस-चीन रिश्तों पर दुनिया की नजर

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद से चीन और रूस के संबंध और अधिक मजबूत हुए हैं. हालांकि चीन खुद को यूक्रेन युद्ध में तटस्थ बताता है, लेकिन उसने रूस की खुलकर आलोचना करने से परहेज किया है. पश्चिमी देशों का आरोप है कि चीन अप्रत्यक्ष रूप से रूस को आर्थिक और रणनीतिक समर्थन दे रहा है, जबकि बीजिंग इन आरोपों को खारिज करता रहा है.

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क्या बदलने वाला है वैश्विक समीकरण?

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप के बीजिंग दौरे के तुरंत बाद पुतिन की चीन यात्रा दुनिया की नई शक्ति-संतुलन राजनीति का बड़ा संकेत है. एक तरफ अमेरिका और चीन अपने रिश्तों को स्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर रूस और चीन की बढ़ती नजदीकियां वैश्विक भू-राजनीति को नया मोड़ दे सकती हैं.