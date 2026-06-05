'मोदी पर दबाव डालने से दुनिया का नुकसान होगा', पुतिन की भारत पर बड़ी टिप्पणी; समझें बयान के क्या हैं मायने?

Putin Latest Comment on India: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर खुलकर पीएम मोदी और भारत की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि मोदी पर दबाव डालने से दुनिया का नुकसान होगा. उनकी इस टिप्पणी की बहुत चर्चा हो रही है. आखिर इस बयान के क्या मायने हैं?
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Putin Latest Comment on PM Modi: दुनिया की भू-राजनीतिक स्थिति में पिछले 50 सालों में बहुत बदलाव आ चुका है. जो देश पहले एक-दूसरे से दुश्मनी रखते थे, वे अब दोस्त बन चुके हैं और जो दोस्त थे, उनमें अब तलवारें खिंची हैं. लेकिन भारत और रूस के संबंध पिछली आधी सदी से आज भी दोस्ती और भरोसे पर टिके हुए हैं. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर तो भारत की तेज प्रगति और पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों के कायल हैं. मॉस्को में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पुतिन ने भारत की जमकर तारीफ की.
पुतिन ने कहा, 'पश्चिम भारत पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है, उदाहरण के लिए जब रूस के साथ सहयोग की बात आती है. लेकिन हर कोई समझता है कि नरेंद्र मोदी पर दबाव डालना अंतरराष्ट्रीय और द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है. हमें कोई नकारात्मक परिणाम नहीं दिखते. भारत एक बहुत ही विश्वसनीय साझेदार है. भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो सबसे अधिक आर्थिक विकास दर दर्शाती है. यह कड़ी मेहनत का परिणाम है.'
भारत-चीन और भारत-पाकिस्तान रिश्तों पर बोलते हुए पुतिन ने कहा, 'हम भारत और पाकिस्तान के बीच बॉर्डर से जुड़े मामलों की पेचीदगियों को अच्छी तरह जानते हैं. मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो पूरी तरह से चीन के कंट्रोल में है. पाकिस्तान एक बड़ा देश है और उसके अलग-अलग देशों के साथ कई तरह के रिश्ते हैं. उन्हें चीन के साथ सहयोग को ध्यान में रखना होगा, लेकिन हर कोई चीन के साथ रिश्ते बना रहा है.'
अपने देश की विदेश नीति बताते हुए रूसी राष्ट्रपति बोले, 'GDP के मामले में भारत तीसरे, रूस चौथे नंबर पर है. चीन, US, भारत और रूस टॉप चार देश हैं. ये भारत और चीन के बीच नाजुक, कई तरह के रिश्ते हैं और इनमें दखल देना अच्छा आइडिया नहीं है. हम भारत और चीन दोनों देशों में अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं. प्रेसिडेंट शी और PM मोदी दोनों आपसी फायदे के सभी मामलों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें बॉर्डर पर रिश्ते भी शामिल हैं.'
ब्रिक्स के गठन का किस्सा बताते हुए पुतिन ने कहा, 'जहां तक रूस की बात है, चीन और भारत के साथ हमारे अपने रिश्ते हैं. कोई नाराजगी नहीं रख रहा है. रूस और भारत के रिश्ते चीन को परेशान नहीं करते, चीन के साथ हमारे रिश्ते भारत को परेशान नहीं करते. उदाहरण के लिए BRICS को ही लें. एक समय पर, मैंने सुझाव दिया था कि भारत और चीन के लीडर यहां मिलें, तो रूस-भारत-चीन की स्थापना इसी तरह हुई. हमारे पास बात करने के लिए, सहमत होने के लिए चीजें थीं. हमने बाद में करना शुरू किया, फिर ब्राजील भी हमारे साथ जुड़ गया.'
भारत के साथ Su-57 प्लेन के विकास की बात बताते हुए पुतिन बोले, 'हमें भारत या चीन के साथ सहयोग करने में कोई दिक्कत नहीं है. हम एडवांस्ड हथियारों के मामले में भारत के साथ सहयोग करते हैं. उन्होंने ज़मीन और समुद्र से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइलें बनाईं. जहां तक Su-57 की बात है, हमने अपने भारतीय दोस्तों को इस टेक्नोलॉजी पर साथ मिलकर काम करने का प्रस्ताव दिया. लेकिन हमारे भारतीय दोस्तों ने कहा कि आपको यह खुद करना चाहिए और शायद हम इसमें शामिल हो जाएं. हम इस एयरक्राफ्ट को सप्लाई करने और इसे डेवलप करते रहने के लिए इस फील्ड में भारत के साथ काम करने को तैयार हैं. हमें कोई दिक्कत नहीं है. यही बात एयर डिफेंस सिस्टम पर भी लागू होती है.'
यूएस पर निशाना साधते हुए पुतिन ने कहा, 'ईरान के लोगों ने एकजुटता और लड़ने की इच्छाशक्ति दिखाई है. इस संकट का समाधान ढूंढते समय इसे निश्चित रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए.'
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