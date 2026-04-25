Advertisement
trendingNow13192795
Hindi Newsदुनियाक्रेमलिन को कमजोर बताकर पुतिन के तख्तापलट की तैयारी? कौन है वो सूरमा जिसने दी रूस के सरकार को चुनौती

क्रेमलिन को कमजोर बताकर पुतिन के तख्तापलट की तैयारी? कौन है वो सूरमा जिसने दी रूस के 'सरकार' को चुनौती

Russia Putin news:  कुल मिलाकर पुतिन को लेकर रूस में आक्रोश बताया जा रहा है. क्या वाकई मॉस्को में पुतिन के तख्तापलट की पटकथा लिखी जा चुकी है, आखिर क्या है सच्चाई? आइए जानते हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Apr 25, 2026, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

vladimir putin (file)
vladimir putin (file)

Russia Ukraine war: रूस से हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिससे पुतिन को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं. यह रिपोर्ट पुतिन के करीबियों के हवाले से आई है. जिसमें तख्ता पलट तक की बातें की जा रही हैं. पुतिन के भरोसेमंद रूस में 1917 वाली क्रांति का हवाला दे रहे हैं. रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र कर रहे हैं. साल 2012 से लगातार रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं पुतिन. वो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं. वो अपने देश की खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं. बीते कुछ दशकों से उनका वचन ही उनका शासन है. यानी उनकी सत्ता को चैलेंज देने वाला कोई नहीं है. पुतिन बीते चार साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं. तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने रूस को संभाल रखा है.

लेकिन सवाल ये है कि 2026 में पुतिन को चैलेंज देने वाला कौन आ गया है. आखिर क्यों रूस में पुतिन के तख्तापलट के कयास लगाए जा रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है. 

कौन हैं ग्रेनेडी?

दरअसल पुतिन के गढ़ क्रेमलिन में इस वक्त खौफ का माहौल है. पुतिन के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेता गेन्नेडी ने संसद में गरजते हुए चेतावनी दी है कि रूस अब तख्तापलट की कगार पर खड़ा है. ग्रेनेडी को डर है कि रूस में 1917 जैसी भीषण क्रांति दोबारा हो सकती है. 

Add Zee News as a Preferred Source

अब सवाल ये है कि ग्रेनेडी ने क्यों तख्तापलट की बात की. क्यों क्रांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस पुतिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं था. अब उनके अपने ही घर में बगावत की चिंगारी क्यों सुलगने लगी है?

तो इसकी वजह ग्रेनेडी ने खुद बताई है. राष्ट्रपति पुतिन को तीन वॉर्निंग देते ग्रेनेडी ने कहा, 'अगर नीतियां तुरंत नहीं बदली गईं तो आर्थिक पतन देश को उसी अराजकता की ओर ले जाएगा जैसा 100 साल पहले हुआ था. यानी 1917 जैसी क्रांति हो सकती है.'

उन्होंने पुतिन पर सीधा हमला करने से बचते हुए सरकार, सेंट्रल बैंक और सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा,'हम पुतिन का समर्थन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही. पुतिन की लोकप्रियता गिर रही है. पुतिन की रेटिंग पिछले 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो क्रेमलिन के लिए खतरे की घंटी है.'

रूस , यूक्रेन के साथ पिछले चार साल से युद्ध में उलझा हुआ है. रूस पर दुनिया के देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और जिसका असर रूस की GDP पर साफ दिखाई देता है. 

  • पश्चिमी देशों से आयात-निर्यात में बड़ी गिरावट आई है.

  • तेल और गैस निर्यात पर प्रतिबंधों से राजस्व प्रभावित हुआ है.

  • विदेशी निवेश यानी FDI में गिरावट दर्ज की गई है.

  • हाई-टेक उपकरण, सेमीकंडक्टर और मशीनरी की सप्लाई पर असर पड़ा.

  • एविएशन, ऑटोमोबाइल और IT सेक्टर को पुर्जों की कमी झेलनी पड़ी. 

हालांकि, रूस ने व्यापार को चीन, भारत और बाकी एशियाई देशों की ओर मोड़ा है. लेकिन बावजूद इसके अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है.  

रूस के बड़े कारोबारियों को चिंता होने लगी है. इनका फोकस फिलहाल अपनी संपत्ति और प्रभाव को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाने पर है. यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच काफी सीमित हो गई है. जानकार ये भी बता रहे हैं कि, दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुतिन के करीबी उनसे दूर जाते दिख रहे हैं. वो भी मानते हैं कि क्रेमलिन की स्थिति ठीक नहीं है. वहीं एक सच्चाई ये भी है कि पुतिन बहुत ताकतवर नेता हैं. पहले भी वो ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं. उनका चेहरा दुनियाभर में रूस की पहचान है. ऐसे में रूस में पुतिन का तख्तापलट इतना आसान नहीं होगा, जैसा कहा जा रहा है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 22 साल का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है. ZEE न्यूज...और पढ़ें

TAGS

russia ukraine warPutin

Trending news

हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
West Bengal
हम बड़े मार्जिन से बंगाल में सरकार बनाने जा रहे, 5 को सब पता चल जाएगा: अमित शाह
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
Jammu-kashmir
रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच कश्मीर में सुकून, पड़ी सर्दियों वाली ठंडी
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
Harbhajan singh
सांसदों के इस्तीफे से भड़की 'आप', हरभजन सिंह के घर की दीवारों पर लिखा गद्दार
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
Vaishno devi mandir
श्रद्धालुओं के भरोसे पर चोट, वैष्णो देवी दरबार की 95% चांदी नकली; सियासी पारा हाई
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
Salim Dola
‘ड्रग्स के डॉन’ डोला की क्राइम कुंडली, डोंगरी से दाऊद तक कैसे पहुंचा सलीम
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
Srinagar Drug Crackdown
नशा माफियाओं पर 'सर्जिकल स्ट्राइक': श्रीनगर पुलिस ने जब्त की ₹3.5 करोड़ की संपत्ति
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
aap
भाजपा बकासुरों की पार्टी...! AAP सांसदों के BJP में जाने पर भड़के संजय राउत
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
West Bengal Election 2026
‘जय बांग्ला’ vs ‘जय श्री राम’: मिदनापुर में बवाल, TMC-BJP आमने-सामने
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
West Bengal Election 2026
बंगाल चुनाव के बीच ED का ताबड़तोड़ एक्शन, 9 ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर
aap
केजरीवाल के नए पते पर विवाद, BJP ने कहा- शीशमहल 2; AAP का पलटवार- खोल देंगे घर