क्रेमलिन को कमजोर बताकर पुतिन के तख्तापलट की तैयारी? कौन है वो सूरमा जिसने दी रूस के 'सरकार' को चुनौती

Russia Ukraine war: रूस से हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है, जिससे पुतिन को लेकर अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं. यह रिपोर्ट पुतिन के करीबियों के हवाले से आई है. जिसमें तख्ता पलट तक की बातें की जा रही हैं. पुतिन के भरोसेमंद रूस में 1917 वाली क्रांति का हवाला दे रहे हैं. रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का जिक्र कर रहे हैं. साल 2012 से लगातार रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं पुतिन. वो देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं. वो अपने देश की खुफिया एजेंसी में काम कर चुके हैं. बीते कुछ दशकों से उनका वचन ही उनका शासन है. यानी उनकी सत्ता को चैलेंज देने वाला कोई नहीं है. पुतिन बीते चार साल से यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे हैं. तमाम प्रतिबंधों के बावजूद उन्होंने रूस को संभाल रखा है.

लेकिन सवाल ये है कि 2026 में पुतिन को चैलेंज देने वाला कौन आ गया है. आखिर क्यों रूस में पुतिन के तख्तापलट के कयास लगाए जा रहे हैं, ये जानना भी जरूरी है.

कौन हैं ग्रेनेडी?

दरअसल पुतिन के गढ़ क्रेमलिन में इस वक्त खौफ का माहौल है. पुतिन के सबसे भरोसेमंद माने जाने वाले नेता गेन्नेडी ने संसद में गरजते हुए चेतावनी दी है कि रूस अब तख्तापलट की कगार पर खड़ा है. ग्रेनेडी को डर है कि रूस में 1917 जैसी भीषण क्रांति दोबारा हो सकती है.

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अब सवाल ये है कि ग्रेनेडी ने क्यों तख्तापलट की बात की. क्यों क्रांति जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है. जिस पुतिन को चुनौती देने वाला कोई नहीं था. अब उनके अपने ही घर में बगावत की चिंगारी क्यों सुलगने लगी है?

तो इसकी वजह ग्रेनेडी ने खुद बताई है. राष्ट्रपति पुतिन को तीन वॉर्निंग देते ग्रेनेडी ने कहा, 'अगर नीतियां तुरंत नहीं बदली गईं तो आर्थिक पतन देश को उसी अराजकता की ओर ले जाएगा जैसा 100 साल पहले हुआ था. यानी 1917 जैसी क्रांति हो सकती है.'

उन्होंने पुतिन पर सीधा हमला करने से बचते हुए सरकार, सेंट्रल बैंक और सत्ताधारी पार्टी को निशाने पर लिया. उन्होंने कहा,'हम पुतिन का समर्थन कर रहे हैं लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुन रही. पुतिन की लोकप्रियता गिर रही है. पुतिन की रेटिंग पिछले 7 सालों में सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो क्रेमलिन के लिए खतरे की घंटी है.'

रूस , यूक्रेन के साथ पिछले चार साल से युद्ध में उलझा हुआ है. रूस पर दुनिया के देशों ने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और जिसका असर रूस की GDP पर साफ दिखाई देता है.

पश्चिमी देशों से आयात-निर्यात में बड़ी गिरावट आई है.

तेल और गैस निर्यात पर प्रतिबंधों से राजस्व प्रभावित हुआ है.

विदेशी निवेश यानी FDI में गिरावट दर्ज की गई है.

हाई-टेक उपकरण, सेमीकंडक्टर और मशीनरी की सप्लाई पर असर पड़ा.

एविएशन, ऑटोमोबाइल और IT सेक्टर को पुर्जों की कमी झेलनी पड़ी.

हालांकि, रूस ने व्यापार को चीन, भारत और बाकी एशियाई देशों की ओर मोड़ा है. लेकिन बावजूद इसके अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ता जा रहा है.

रूस के बड़े कारोबारियों को चिंता होने लगी है. इनका फोकस फिलहाल अपनी संपत्ति और प्रभाव को पश्चिमी प्रतिबंधों से बचाने पर है. यूक्रेन युद्ध के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक उनकी पहुंच काफी सीमित हो गई है. जानकार ये भी बता रहे हैं कि, दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुतिन के करीबी उनसे दूर जाते दिख रहे हैं. वो भी मानते हैं कि क्रेमलिन की स्थिति ठीक नहीं है. वहीं एक सच्चाई ये भी है कि पुतिन बहुत ताकतवर नेता हैं. पहले भी वो ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं. उनका चेहरा दुनियाभर में रूस की पहचान है. ऐसे में रूस में पुतिन का तख्तापलट इतना आसान नहीं होगा, जैसा कहा जा रहा है.