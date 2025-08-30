Russia-Ukraine War: 7 साल के बच्चों को यूक्रेन के साथ जंग में घसीट रहे पुतिन? बचपन में ही ड्रोन से करवा रहे सामना

World News In Hindi: जब भी दो देशों के बीच जंग होती है तो वहां के बच्चों को काफी परेशानियां झेलने पड़ती है. उनके भविष्य के लिए बड़ा खतरा मंडराता है. स्थिति तब और भी डरावनी हो जाती है जब बच्चों को ही जंग में लड़ने के लिए शामिल कर दिया जाता है. बचपन में जिन कोमल हाथों में उनके पेंसिल होनी चाहिए उन्हें महंगी पिस्तौल और तलवारें थमा दी जाती हैं. सामने आई कुछ रिपोर्टों के मुताबिक रूस में अब 7 साल की उम्र के बच्चों को भी ड्रोन युद्ध में घसीटा जा रहा है.

लड़ाकू ड्रोन असेंबल करना सीखेंगे बच्चे

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी स्कूलों में अगले साल से नियमित पाठ्यक्रम के तहत बच्चों को ड्रोन उड़ाना सिखाया जाएगा. बताया जा रहा है कि कक्षा 9 तक के बच्चे यूक्रेनी शहरों पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले लड़ाकू ड्रोन असेंबल करना सीखेंगे. 'डेली बीस्ट' की एक रिपोर्ट के मुताबिक भले ही अभी 7 साल के बच्चों को यूक्रेन के खिलाफ रूस की ओर से सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उन्हें भविष्य के ड्रोन पायलट बनने के लिए स्कूल में ट्रेनिंग दी जाएगी. बच्चों को नौवीं कक्षा से ही 'अलाबुगा पॉलिटेक्निक कॉलेज' जैसी जगहों पर भर्ती किया जा रहा है, जहां मानव रहित हवाई वाहन ( UAV) यानी यूक्रेनी शहरों पर हमले के लिए इस्तेमाल होने वाले कॉम्बैट ड्रोन बनाए जा रहे हैं.

बच्चों के लिए बताया नर्क

अलाबुगा कॉलेज मॉस्को से 600 मील की दूरी पर स्थित है. अभिाभवक इस कॉलेज को बच्चों के लिए नर्क बता रहे हैं और कह रहे हैं कि यहां बच्चों के साथ मशीन के पुर्जों की तरह बर्ताव किया जाता है. यहां पर छात्र दुर्व्यवहार, उत्पीड़न और सैन्य अनुशासन की शिकायत करते हैं. स्वेर्दलोव्स्क क्षेत्र के 17 साल के डेनिस नाम के एक किशोर ने इस कार्यक्रम से जूझने के बाद आत्महत्या कर ली थी, हालांकि इसके बावजूद कई किशोर कॉलेज जाते हैं. बच्चों को देशभक्ति और 700 डॉलर से भी ज्यादा के वेतन के लालच में यहां बुलाया जाता है.

पुतिन ने क्या कहा?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बच्चों के प्रवेश की उम्र 10 साल से घटाकर 7 साल कर दी है. उन्होंने कहा कि बच्चों को ड्रोन उड़ाना, असेंबल करना और डिजाइन करना सीखना चाहिए. उन्होंने इसे बच्चों के लिए उपयोगी और उन्हें व्यस्त रखने वाला बताया है. इस बीच यूक्रेन को रूस के साथ जंग को लेकर घातक परिणामों का सामना करना पड़ रहा है. इस हफ्ते रूस ने यूक्रेन पर एक ही दिन में 598 ड्रोन और 31 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है.

FAQ

अलाबुगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों को क्या सिखाया जाता है?

अलाबुगा पॉलिटेक्निक कॉलेज में बच्चों को मानव रहित हवाई वाहन (UAV) यानी लड़ाकू ड्रोन बनाने और संचालित करने का प्रशिक्षण दिया जाता है.

बच्चों को कॉलेज में शामिल होने के लिए क्या प्रोत्साहन दिया जाता है?

बच्चों को इस कॉलेज में शामिल होने के लिए देशभक्ति और 700 डॉलर से अधिक के वेतन के लालच में बुलाया जाता है.

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इसपर का क्या कहना है?

पुतिन ने कहा है कि बच्चों को ड्रोन उड़ाना, असेंबल करना और डिजाइन करना सीखना चाहिए, जो उनके लिए उपयोगी और व्यस्त रखने वाला होगा.