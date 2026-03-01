Advertisement
ईरान: सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद सामने आया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का पहला रिएक्शन, जानिए क्या कहा

Moscow on Iran crisis: अली खामेनेई की मौत की पुष्टि होने के बाद ईरान में मातम मनाने की खबरें आईं. तेहरान समेत पूरे देश में अमेरिका और इजरायल का विरोध किया जा रहा है. ईरान ने फतवा जारी करते हुए कहा है कि खून का बदला खून से लिया जाएगा. दुनियाभर से हो रही रिपोर्टिंग के बीच ईरान के पारंपरिक मित्र रूस का बयान आया है.  

Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 01, 2026, 04:20 PM IST
Putin on Ali Khamenei: ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या पर दुनियाभर की मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है. कोई देश खामेनेई की मौत की खबर आने के बाद खुशियां जता रहा है, तो कोई मौत का मातम मना रहा है. इस बीच अमेरिका और इजरायल के हमले की निंदा करते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या एक 'घृणित हत्या' है जो 'मानवीय नैतिकता और  अंतरराष्ट्रीय कानून के सभी मानकों' का उल्लंघन करती है.

वैश्विक नेताओं  ने क्या कहा?

यूके, फ्रांस और जर्मनी ने अमेरिका और ईरान के बीच पटरी से उतर चुकी बातचीत को फिर से शुरू कराने का प्रयास करने के लिए वैश्विक अपील की है. ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने अमेरिका और ईरान से बंद बातचीत दोबारा शुरू करने की अपील की है. इन नेताओं ने कहा, 'हम क्षेत्र के देशों पर ईरानी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. ईरान को अंधाधुंध सैन्य हमलों से बचना चाहिए. अंततः अब ईरान की जनता को अपना भविष्य तय करने की इजाजत मिलनी चाहिए.

Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं.

iran israel war

