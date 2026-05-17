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Hindi NewsदुनियाVIP समारोह में ये क्या हो गया! जब सबके सामने पुतिन का हाथ पकड़कर खींचने लगी ये हसीना, Video वायरल

VIP समारोह में ये क्या हो गया! जब सबके सामने पुतिन का हाथ पकड़कर खींचने लगी ये हसीना, Video वायरल

Social Media Viral Video: रूसी राष्ट्रपति Vladimir Putin का एक वीडियो फिर वायरल हो रहा है, जिसमें मशहूर रूसी टीवी एंकर Tina Kandelaki मंच पर उनका हाथ पकड़कर कैमरे के सामने पोज देती नजर आती हैं. इस घटना के बाद पुतिन शर्माते दिखे. बता दें कि टीना रूस की प्रभावशाली मीडिया हस्ती और पुतिन समर्थक मानी जाती हैं. आप भी इस खबर में देखें पूरा वीडियो... 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 17, 2026, 08:12 AM IST
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Putin Viral Video
Putin Viral Video

Vladimir Putin-Tina Kandelaki Viral Video: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन (Vladimir Putin) को दुनिया के सबसे सख्त और अनुशासित नेताओं में गिना जाता है. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बड़े-बड़े नेता भी उनके सामने बेहद संभलकर पेश आते हैं. लेकिन एक सरकारी समारोह में ऐसा पल देखने को मिला, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

जानकारी के अनुसार, एक महिला ने भरी महफिल में पुतिन का हाथ पकड़कर उन्हें अपनी ओर खींच लिया. इस अचानक हुई घटना से रूसी राष्ट्रपति कुछ पल के लिए असहज नजर आए और उनका चेहरा शर्म से लाल पड़ गया. अब इस वीडियो की दुनिया भर में चर्चा हो रही है.

सम्मान समारोह में दिखा ये दिलचस्प पल

ये घटना रूस के एक सरकारी सम्मान समारोह की बताई जा रही है, जहां राष्ट्रपति पुतिन पत्रकारों और मीडिया से जुड़े लोगों को सम्मानित कर रहे थे. इसी दौरान रूस की मशहूर टीवी एंकर और बिजनेसवुमन टीना कंडेलाकी (Tina Kandelaki) का नाम पुकारा गया. टीना मंच पर पहुंचीं, जहां पुतिन ने उन्हें मेडल पहनाया और गुलदस्ता दिया. फोटो सेशन के लिए जैसे ही पुतिन आगे बढ़ने लगे, टीना ने अचानक उनका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया और कैमरे के सामने मुस्कुराते हुए पोज देने लगीं. इस अप्रत्याशित पल ने वहां मौजूद लोगों को भी हैरान कर दिया. वीडियो में पुतिन हल्की मुस्कान के साथ थोड़े झेंपे हुए नजर आए.

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कौन हैं टीना कंडेलाकी?

टीना कंडेलाकी रूस की सबसे चर्चित मीडिया हस्तियों में से एक हैं. वह सिर्फ टीवी एंकर ही नहीं, बल्कि एक सफल बिजनेसवुमन और मीडिया मैनेजर भी हैं. टीना का जन्म जॉर्जिया में हुआ था और उनका परिवार जॉर्जियाई तथा आर्मेनियाई मूल से जुड़ा है. हालांकि, उन्होंने हमेशा खुद को रूस और उसकी संस्कृति से गहराई से जुड़ा बताया है. टीना कई बार सार्वजनिक मंचों पर कह चुकी हैं कि उन्हें खुद को रूसी कहलाने पर गर्व महसूस होता है.

रूस के मीडिया जगत की ताकतवर महिला

टीना कंडेलाकी ने रूस के मीडिया और मनोरंजन उद्योग में लंबा सफर तय किया है. उन्होंने रूस के लोकप्रिय स्पोर्ट्स चैनल ‘मैच टीवी’ में जनरल प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया. बाद में उन्हें रूस के बड़े मीडिया समूह गजप्रोम-मीडिया (Gazprom-Media) का डिप्टी जनरल डायरेक्टर बनाया गया. रूस के मीडिया जगत में उनका प्रभाव इतना मजबूत माना जाता है कि उन्हें देश की सबसे प्रभावशाली महिलाओं में गिना जाता है.

पुतिन की समर्थक मानी जाती हैं टीना

टीना सिर्फ मीडिया तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि राजनीति में भी सक्रिय भूमिका निभाती रही हैं. वह रूस के ‘पब्लिक चैंबर’ की सदस्य रह चुकी हैं और उन्हें राष्ट्रपति पुतिन की नीतियों का खुला समर्थक माना जाता है. यूक्रेन युद्ध के दौरान भी उन्होंने रूस सरकार का सार्वजनिक रूप से समर्थन किया था. इसी वजह से कई पश्चिमी देशों ने उन पर प्रतिबंध भी लगाए है.

ये भी पढ़ें: खूबसूरत चेहरा, खौफनाक इरादे, ओसामा था सच्ची मोहब्बत...कौन है वो महिला, जिसके खौफ से कांपती थी दुनिया

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

टीना और पुतिन का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. लोग इस पल को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग इसे मजाकिया और हल्का-फुल्का पल बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स का कहना है कि दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक माने जाने वाले पुतिन का ऐसा अंदाज कम ही देखने को मिलता है. हालांकि, इस पूरे घटना ने एक बार फिर टीना कंडेलाकी को सुर्खियों में ला दिया है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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