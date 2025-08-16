'अगर ट्रंप 2022 में राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन जंग नहीं होती...,' अलास्का में पुतिन का बड़ा बयान

Trump-Putin Meeting: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच अलास्का में बैठक हुई. बैठक के बाद पुतिन ने ट्रंप को लेकर बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि अगर ट्रंप साल 2022 में अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन का युद्ध नहीं होता. बता दें कि इस मीटिंग में दोनों नेताओं के बीच भले ही शांति समझौते पर बात न बनी हो, लेकिन दोनों पक्ष की ओर से शांति का हाथ बढ़ाते हुए जरूर देखा गया.

'रूस-यूक्रेन जंग टाल सकते थे ट्रंप...'

बता दें कि बाइडेन के राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान ट्रंप ने कई मौकों पर दावा किया कि वह रूस-यूक्रेन जंग को टाल सकते थे. वहीं अब पुतिन ने इस दावे को समर्थन दिया है. उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से बाइडेन को बार-बार समझाने की कोशिश की गई थी कि स्थिति को उस हद तक आगे न बढ़ाया जाए जहां बात सैन्य कार्रवाई तक पहुंचकर गंभीर परिणाम की ओर तक पहुंचे. पुतिन ने प्रेस कांफ्रेस में कहा,' मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि साल 2022 में पिछले प्रशासन के साथ हमारे आखिरी संपर्क के दौरान मैंने अपने पिछले अमेरिकी सहयोगी को समझाने की कोशिश की थी कि जब बात शत्रुता तक आए तो स्थिति को उस प्वॉइंट तक नहीं लाया जाना चाहिए, जहां से वापसी की संभावना न हो. मैंने उस समय स्पष्ट रूप से कहा था कि यह एक बड़ी गलती थी.'

'ट्रंप राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध नहीं होता...'

पुतिन ने इसके बाद ट्रंप के दावे को दोहराते हुए कहा कि अगर वह उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो यह युद्ध नहीं होता. उन्होंने कहा,' राष्ट्रपति ट्रंप और मैंने एक बेहद अच्छा, व्यावसायिक और भरोसेमंद संपर्क स्थापित किया है. मेरे पास यह मानने का पूरा कारण है कि इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए हम यूक्रेन के साथ युद्ध के अंत तक पहुंच सकते हैं. यह जितनी जल्दी हो सके उतना ही बेहतर होगा.'

पुतिन ने की ट्रंप की सराहना

बता दें कि रूसी राष्ट्रपति ने बैठक के दौरान रूस-ूयूक्रेन युद्ध को सुलझाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की सराहना की. उन्होंने कहा,' हम प्रशासन और राष्ट्रपति ट्रंप की ओर से यूक्रेनी संघर्ष के समाधान में मदद करने के व्यक्तिगत प्रयासों और मामले की जड़ तक पहुंचने के उनके प्रयास को देखते हैं ताकि इतिहास को समझा जा सके. यूक्रेन की स्थिति हमारी सुरक्षा के लिए एक बुनियादी खतरा है. इसके अलावा यूक्रेन और मैंने यह कई बार कहा है कि यह एक भाईचारे वाला राष्ट्र है, हालांकि इन परिस्थितियों में यह अजीब लग सकता है. हमारी जड़ें एक ही हैं और जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे लिए एक त्रासदी और एक भयानक घाव है.'

FAQ

ट्रंप और पुतिन की बैठक कहां हुई?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में बैठक हुई.

पुतिन ने ट्रंप को लेकर क्या कहा?

पुतिन ने कहा कि अगर साल 2022 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस-यूक्रेन युद्ध नहीं होता.