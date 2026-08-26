पुतिन का 'मृत्यु दानव', दुनिया कह रही 'फ्लाइंग चर्नोबेल', बटन दबाया तो पल भर में उड़ सकता है ब्रिटेन

2022 में हुआ टेस्ट सिर्फ दो मिनट तक चला था. इसे 'फ्लाइंग चेरनोबिल' का डरावना नाम 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई उस तबाही की वजह से मिला है, जिसने पूरे सोवियत संघ को कभी ना भरने वाला जख्म दिया था. जानकारों को डर है कि इस हथियार के भविष्य में होने वाले टेस्ट या असल इस्तेमाल से, इसके एटॉमिक-पावर्ड रिएक्टर की वजह से वैसी ही रेडियोएक्टिव तबाही मच सकती है. NATO ने इसे 'स्काईफॉल' नाम दिया है, और US स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थॉमस कंट्रीमैन ने इसे 'बेहद बेवकूफी भरा वेपन सिस्टम' बताया है. यह सब तब हो रहा है जब यूक्रेन में पुतिन की जंग जारी है. रात भर हुए हमलों में, यूक्रेन ने क्रास्नोडार इलाके में अफिप्सकी ऑयल रिफाइनरी को बेकार कर दिया, उसमें आग लगा दी और पेट्रोल की कमी को लेकर पुतिन की मुश्किलें और बढ़ा दीं. इसके जवाब में मॉस्को ने कई घातक हमले किए. खारकीव और जापोरिज्जिया पर रूसी हमलों में आम नागरिक मारे गए.