पुतिन का 'मृत्यु दानव', दुनिया कह रही 'फ्लाइंग चर्नोबेल', बटन दबाया तो पल भर में उड़ सकता है ब्रिटेन

Russia Super Weapon: रूस बेहद खतरनाक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है. आशंका है कि व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर पावर से चलने वाले भयानक 'फ्लाइंग चेरनोबिल' का परीक्षण करने जा रहे हैं. आर्कटिक में जमा होने वाले विमानों की आमद ने चिंता पैदा कर दी है कि पुतिन क्रूज मिसाइल दाग सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर के ईंधन से चलता है.
द सन की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस लंबे वक्त से 'अजेय' बुरेवेस्टनिक मिसाइल की तारीफों के पुल बांधता आया है, जो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और कहा जाता है कि इसकी रेंज असीमित है. यानी यह किसी भी जगह वार कर सकती है.
जानकारों के मुताबिक, इसका मतलब है कि अगर पुतिन कभी पश्चिम पर हमला करने का फैसला करते हैं, तो यह मिसाइल UK को निशाना बना सकती है. पिछले कुछ हफ्तों की सैटेलाइट तस्वीरों से मालूम चला है कि मॉस्को के शक्तिशाली विमान आर्कटिक में नोवाया जेमल्या द्वीप समूह पर उतर रहे हैं.
इस इलाके में पहले ही 'बुरेवेस्टनिक' (Burevestnik) का टेस्ट हो चुका है और 1955 से 1990 के बीच सोवियत संघ ने इसे अपने मुख्य परमाणु ठिकानों में से एक के तौर पर इस्तेमाल किया था.
इसमें 1961 में अब तक के सबसे बड़े न्यूक्लियर हथियार, 50MT AN602 जार बॉम्बा हाइड्रोजन बम का परीक्षण शामिल था. खबरों के मुताबिक, इस हफ्ते मिसाइल के रास्ते पर नजर रखने और टेस्ट का डेटा इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल होने वाले दो खास Il-976 SKIP एयरक्राफ्ट रोगाचेवो एयरबेस पर पहुंचे.
इस द्वीप समूह की तस्वीरों में बेस पर पहले से ही एक A-50U एयरबोर्न अर्ली-वॉर्निंग एयरक्राफ्ट, चार An-26 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट, एक An-74 और कई हेलिकॉप्टर नजर आ रहे हैं. पहले मिसाइल टेस्ट में शामिल रहे सिविलियन जहाज भी पैंकोवो टेस्ट रेंज के आस-पास बैरेंट्स और कारा सागर में अपनी जगह ले चुके हैं.
रूस ने पहले भी बुरेवेस्टनिक को दागने की बातें कही हैं, उसने अभी तक इस संभावित टेस्ट की आशंकाओं की न तो पुष्टि की है और न ही इससे इनकार किया है. हालांकि, नॉर्वे के डिफेंस एनालिस्ट थोर्ड अरे इवरसेन का कहना है कि सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का साफ संकेत हैं. उनका कहना है कि ये तस्वीरें उसी पैटर्न को दिखाती हैं जो पुतिन की एक्सपेरिमेंटल 9M730 क्रूज मिसाइल के पिछले टेस्ट के दौरान देखा गया था. उन्होंने रूसी आउटलेट 'द इनसाइडर' से कहा, 'अब ऐसा लगता है कि बुरेवेस्टनिक की असल फ्लाइट टेस्टिंग के लिए सब कुछ तैयार है.'
खबरों के मुताबिक, इस मिसाइल का पहले 14 बार टेस्ट किया जा चुका है, लेकिन यह सिर्फ दो बार सफल रही. एक 2022 और दूसरी 2025 में. रूस के टॉप जनरल वैलेरी गेरासिमोव ने बताया कि पिछले साल, मिसाइल के कथित सफल लॉन्च के दौरान इस हथियार ने 15 घंटों में 14,000 किलोमीटर की दूरी तय की थी. गेरासिमोव ने आगे कहा, 'फ्लाइट के दौरान, मिसाइल ने सभी तय वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किए, जिससे मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम से बचने की उसकी जबरदस्त क्षमता का पता चला.'
2022 में हुआ टेस्ट सिर्फ दो मिनट तक चला था. इसे 'फ्लाइंग चेरनोबिल' का डरावना नाम 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में हुई उस तबाही की वजह से मिला है, जिसने पूरे सोवियत संघ को कभी ना भरने वाला जख्म दिया था. जानकारों को डर है कि इस हथियार के भविष्य में होने वाले टेस्ट या असल इस्तेमाल से, इसके एटॉमिक-पावर्ड रिएक्टर की वजह से वैसी ही रेडियोएक्टिव तबाही मच सकती है. NATO ने इसे 'स्काईफॉल' नाम दिया है, और US स्टेट डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारी थॉमस कंट्रीमैन ने इसे 'बेहद बेवकूफी भरा वेपन सिस्टम' बताया है. यह सब तब हो रहा है जब यूक्रेन में पुतिन की जंग जारी है. रात भर हुए हमलों में, यूक्रेन ने क्रास्नोडार इलाके में अफिप्सकी ऑयल रिफाइनरी को बेकार कर दिया, उसमें आग लगा दी और पेट्रोल की कमी को लेकर पुतिन की मुश्किलें और बढ़ा दीं. इसके जवाब में मॉस्को ने कई घातक हमले किए. खारकीव और जापोरिज्जिया पर रूसी हमलों में आम नागरिक मारे गए.
MIT के दो रिसर्चर्स ने एक एनालिसिस पब्लिश किया है, जिससे इस मिसाइल की ताकत के बारे में ज्यादा जानकारी मिलती है. अगर उनकी बात सही है, तो पिछले साल अक्टूबर के फ्लाइट टेस्ट पहली बार था, जब कोई न्यूक्लियर-पावर्ड एयरक्राफ्ट उड़ा हो.
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर जेक हेक्ला ने कहा, 'यह मुमकिन तो है, लेकिन बहुत महंगा और बेहद खतरनाक भी है.' हेक्ला एयरोस्पेस और न्यूक्लियर साइंस एंड इंजीनियरिंग, दोनों विभागों में काम करते हैं और उन्होंने को-ऑथर आर स्कॉट केम्प के साथ यह विश्लेषण किया है.
हथियार को चलाने के लिए किस चीज का इस्तेमाल होता था, यह पता लगाने के लिए हेक्ला ने सबसे पहले रूसी मीडिया के कुछ वीडियो का इस्तेमाल करके उसके साइज का अंदाज़ा लगाया. उन्होंने उस फैक्टरी में जानी-पहचानी चीजों की पहचान की, जहां वीडियो शूट किए गए थे. कई घंटों तक बार-बार नाप तोल करने के बाद, वे आखिरकार मिसाइल का थ्री-डायमेंशनल मॉडल बनाने में कामयाब हो गए.
उन्होंने नतीजा निकाला कि 'बुरेवेस्टनिक' रूस की सबसे बड़ी क्रूज़ मिसाइलों से भी बड़ी है, लेकिन यह बहुत ज़्यादा विशाल भी नहीं है. एरोडायनामिक मॉडलिंग से पता चला कि हवा में बने रहने के लिए इसे लगभग Mach 0.75 या 575 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलना होगा. यह रफ्तार एयरबस A320 जैसे कमर्शियल विमान के बराबर है.
उन्होंने बताया, 'यह लगभग तय है कि यह सिस्टम डायरेक्ट-साइकिल एयर-ब्रीदिंग न्यूक्लियर प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करता है, जो शायद टर्बोजेट को चलाता है.' डायरेक्ट-साइकिल सिस्टम का मतलब है कि रिएक्टर हवा को सीधे एटमॉस्फियर से न्यूक्लियर फ्यूल के जरिए गुजारकर चलता है. एक कंप्रेसर हवा को रिएक्टर कोर में मौजूद स्ट्रॉ जैसी छोटी नलियों से गुजारता है, जहां न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हवा गर्म होती है और इंजन के पिछले हिस्से से बाहर निकलती है. ऐसा सिस्टम ज्यादातर न्यूक्लियर रिएक्टरों से बिल्कुल अलग होता है, जो 'इनडायरेक्ट' क्लोज्ड लूप का इस्तेमाल करते हैं. उन सील्ड सिस्टम में पानी या कोई दूसरा कूलेंट भरा होता है और वे रेडिएशन के असर को कम करते हुए रिएक्टर से गर्मी बाहर निकालते हैं.
हेक्ला का कहना है कि वे इस बात को पूरी तरह से खारिज नहीं कर सकते कि मिसाइल में किसी तरह के इनडायरेक्ट लूप का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन ऐसे इनडायरेक्ट सिस्टम को बनाने में शामिल जटिलता और अतिरिक्त वजन को देखते हुए, उन्हें यह ज्यादा संभावना लगती है कि ब्यूरेवेस्टनिक हवा को सीधे रिएक्टर कोर से खींचकर गर्म कर रहा है.
मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स की एक थ्योरी के अनुसार, मिसाइल को आगे बढ़ाने के लिए हवा को सीधे उसके अंदर लगे एक छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर से गुजारा जाता है. प्रोपल्शन के इस तरीके से मिसाइल पारंपरिक हथियारों की तुलना में कहीं ज्यादा समय तक और दुनिया में कहीं भी उड़ सकेगी.