'इतुरुप द्वीप' का वो जिन्न... जिसके लिए आमने-सामने आए भारत के 2 पक्के दोस्त; जानें क्या है रूस-जापान का विवाद

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के विवादित इतुरुप द्वीप के दौरे को लेकर जापान ने कड़ा विरोध जताया है. जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने गुरुवार, 13 अगस्त को पुतिन की यात्रा पर नाराजगी जाहिर करते हुए इसे जापान के रुख के खिलाफ बताया. रूस के सरकारी मीडिया के मुताबिक, पुतिन पहली बार इस द्वीप पर पहुंचे हैं. जापान इस द्वीप को ‘एतोरुफु’ के नाम से पुकारता है और इसे अपने उत्तरी क्षेत्र का हिस्सा मानता है.
वहीं रूस का इस पर नियंत्रण है. यह द्वीप कुरिल द्वीपसमूह के दक्षिणी हिस्से में स्थित है और जापान के होक्काइडो द्वीप के करीब है.इतुरुप समेत कुछ द्वीपों को लेकर रूस और जापान के बीच लंबे समय से विवाद चला आ रहा है. जापान इन द्वीपों को ‘उत्तरी क्षेत्र’ कहता है, जबकि रूस इन्हें दक्षिणी कुरिल द्वीपसमूह का हिस्सा मानता है. इस क्षेत्रीय विवाद का असर दोनों देशों के रिश्तों पर भी पड़ा है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रूस और जापान के बीच अब तक औपचारिक शांति समझौता नहीं हो पाया है. इस समझौते की राह में सबसे बड़ी अड़चन इन्हीं विवादित द्वीपों को माना जाता है.
जापानी प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने अपने आवास से जारी बयान में पुतिन की यात्रा पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि रूस के मौजूदा राष्ट्रपति का इतुरुप द्वीप का दौरा उत्तरी क्षेत्रों को लेकर जापान की लगातार चली आ रही नीति के विपरीत है. ताकाइची ने कहा कि इस दौरे से जापानी लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और जापान के लिए यह कदम बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है. उन्होंने इस मुद्दे पर जापान के पुराने रुख को दोहराते हुए रूस के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया.
पुतिन का यह दौरा ऐसे समय हुआ है जब पूर्वी एशिया में पहले से ही तनाव का माहौल बना हुआ है. बुधवार, 12 अगस्त को उत्तर कोरिया ने एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी. मिसाइल कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी हिस्से के समुद्री क्षेत्र की ओर छोड़ी गई थी. उत्तर कोरिया लंबे समय से दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है. ऐसे में इन अभ्यासों से कुछ दिन पहले मिसाइल परीक्षण और अब रूस के राष्ट्रपति का विवादित द्वीप का दौरा क्षेत्र में बढ़ती रणनीतिक हलचल की ओर इशारा कर रहा है.
पुतिन के इतुरुप दौरे के बाद रूस और जापान के बीच पहले से चले आ रहे क्षेत्रीय विवाद के फिर गरमाने की संभावना है. जापान जहां इन द्वीपों पर अपना दावा लगातार दोहराता रहा है, वहीं रूस अपने नियंत्रण को लेकर पीछे हटने के संकेत नहीं देता. ऐसे में पुतिन की इस यात्रा को सिर्फ एक सामान्य दौरे के तौर पर नहीं देखा जा रहा है. जापान के कड़े विरोध के बाद दोनों देशों के बीच विवादित द्वीपों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं.
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक कदम ने जापान और रूस के बीच दशकों पुराने क्षेत्रीय विवाद को फिर हवा दे दी है. पुतिन गुरुवार को विवादित इतुरुप द्वीप पहुंचे. रूस के नियंत्रण वाले इस द्वीप को जापान एतोरुफू के नाम से अपना हिस्सा बताता है. पुतिन की यात्रा के बाद जापान ने कड़ा विरोध दर्ज कराया और प्रधानमंत्री सानाए तकाइची ने पुतिन के इस द्वीप पर दौरा करने पर नाराजगी जताई है.
इतुरुप प्रशांत महासागर में स्थित कुरील द्वीपसमूह के दक्षिणी हिस्से का प्रमुख द्वीप है. रूस इन द्वीपों पर अपना प्रशासन चलाता है, जबकि जापान दक्षिणी कुरील के चार द्वीपों- इतुरुप, कुनाशिर, शिकोटान और हाबोमाई पर अपना दावा करता है. जापान इन इलाकों को ‘उत्तरी क्षेत्र’ कहता है. दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दिनों में सोवियत संघ ने इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था. युद्ध खत्म होने के बाद से ही इनकी संप्रभुता को लेकर रूस और जापान के बीच विवाद बना हुआ है. यही विवाद दोनों देशों के बीच स्थायी शांति संधि के रास्ते में भी बड़ी अड़चन रहा है.
पुतिन का इतुरुप दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कुरील द्वीपसमूह की उनकी पहली यात्रा बताई जा रही है. रूसी राष्ट्रपति ने वहां स्थानीय अधिकारियों और लोगों से मुलाकात की. उन्होंने एक मछली प्रसंस्करण संयंत्र का दौरा किया और स्थानीय मछली के अंडों का स्वाद भी चखा. रूस की ओर से इस यात्रा के जरिए साफ संदेश दिया गया कि मॉस्को इन द्वीपों पर अपने नियंत्रण को लेकर पीछे हटने के मूड में नहीं है. पुतिन ने द्वीपों की स्थिति को दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुए अंतरराष्ट्रीय समझौतों से जुड़ा बताया.
कुरील द्वीपों का विवाद आज का नहीं है. इसकी जड़ें दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम दौर तक जाती हैं. सोवियत सेना ने 1945 में इन द्वीपों पर कब्जा कर लिया था और तब से वे रूसी नियंत्रण में हैं. जापान लगातार इन चार दक्षिणी द्वीपों पर अपना दावा करता रहा है. रूस दूसरी तरफ युद्ध के बाद तय हुई क्षेत्रीय व्यवस्था का हवाला देते हुए इन पर अपना अधिकार बताता है. दोनों देशों ने 1956 में राजनयिक संबंध बहाल कर लिए थे, लेकिन क्षेत्रीय विवाद के कारण अब तक औपचारिक शांति संधि नहीं हो सकी है.
टोक्यो के लिए यह विवाद महज कुछ द्वीपों की संप्रभुता तक सीमित नहीं है. कुरील द्वीप जापान के उत्तरी हिस्से और रूस के सुदूर पूर्व के बीच रणनीतिक क्षेत्र में स्थित हैं. इन द्वीपों पर रूस की सैन्य मौजूदगी जापान की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ाती है. रूस की ओर से यहां सैन्य ढांचे को मजबूत किए जाने की खबरें पहले भी सामने आती रही हैं. दूसरी तरफ जापान चीन, रूस और उत्तर कोरिया को अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ती चुनौती के रूप में देख रहा है. ऐसे माहौल में पुतिन का दौरा टोक्यो के लिए और ज्यादा संवेदनशील बन गया है.
पुतिन की यात्रा ने दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद तनाव को एक बार फिर सतह पर ला दिया है. जापान जहां इस दौरे को अपने क्षेत्रीय दावे के लिए चुनौती मान रहा है, वहीं रूस अपने नियंत्रण वाले इलाके में राष्ट्रपति की यात्रा के जरिए संप्रभुता का संदेश दे रहा है. खास बात यह है कि यह घटनाक्रम ऐसे समय हुआ है, जब पूर्वी एशिया में पहले ही सुरक्षा तनाव बढ़ा हुआ है. चीन के साथ जापान के रिश्तों में खटास और उत्तर कोरिया की मिसाइल गतिविधियों के बीच रूस का यह कदम टोक्यो की चिंता बढ़ा सकता है. फिलहाल इतना साफ है कि इतुरुप की जमीन पर पुतिन के कदम ने करीब आठ दशक पुराने विवाद को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है. जापान के तीखे विरोध के बाद अब निगाहें इस बात पर रहेंगी कि मॉस्को इस विरोध का क्या जवाब देता है और क्या दोनों देशों के बीच पहले से तनावपूर्ण रिश्ते और ज्यादा तल्ख होते हैं.