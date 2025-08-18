Putin's jelly legs: अलास्का समिट के दौरान पुतिन लगातार पैर हिला रहे थे! यूक्रेन के दावों की सच्चाई क्या है
Putin Video: अलास्का में ट्रंप को पुतिन की विदाई के एक वीडियो में उनके पैर हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके बॉडी पॉश्चर को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन की हेल्थ को लेकर तरह-तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं. रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुतिन ने ट्रंप से मिलने के लिए बॉडी डबल यानी हमशक्ल को अलास्का भेजा था.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 18, 2025, 02:52 AM IST
Alaska summit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच अलास्का में हुई संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई एक बातचीत का एक वीडियो वायरल हो गया है. इसमें ट्रंप को विदाई देते समय रूसी नेता के पैर 'संदेहास्पद रूप से हिलते' दिखाई दे रहे हैं. क्रेमलिन के फुटेज में पुतिन का घुटना बार-बार हिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जब वह एक कोने में खड़े होकर अपने अमेरिकी समकक्ष से बात कर रहे थे. उनके साथ एक अनुवादक भी था और उनके साथ सुरक्षा दल और सहयोगी भी मौजूद थे. क्लिप में, रूसी नेता ट्रंप के बगल में खड़े होकर एक घुटना टेकते रहे, जिससे उनके पैर लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वह लगातार अपने बाएं पैर के अंगूठे और एड़ी को ऊपर उठा रहे थे.

यूक्रेन दे रहा तूल

यूक्रेनी सोशल मीडिया यूजर्स और न्यूज़ आउटलेट्स ने रूसी नेता पुतिन के दौरे का विश्लेषण करने के दौरान तरह-तरह के षड्यंत्र के सिद्धांत फैलाने लगे. कुछ ने इसे 'नेपोलियन कॉम्प्लेक्स' बताया तो कुछ ने कहा कि पुतिन ने अपनी बॉडी लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए 'एक्सोस्केलेटन' (Exoskeleton) पहना था.

ये भी पढ़ें-  ट्रंप से मिलने गया था पुतिन का बॉडी डबल? दोहराई जा रही 15 साल पुरानी कहानी

अजीबोगरीब दावे

एक्स पर, कई लोगों ने यह अनुमान लगाना शुरू कर दिया कि मरोड़ और 'जेली लेग्स' किसी रहस्यमयी' स्वास्थ्य स्थिति (हेल्थ कंडीशन) के कारण थे. एक उपयोगकर्ता ने दावा किया, 'पुतिन किसी रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित हो सकते हैं. सूजे हुए चेहरे वाले 72 वर्षीय पुतिन जेली लेग्स (बेकाबू पैर मरोड़ना) से पीड़ित हैं. एक अन्य ने टिप्पणी की, पुतिन को आखिर क्या हो गया है? उनके शरीर को देखो, लगभग ऐंठ रहा है, स्थिर खड़े होने में असमर्थ है.

ये भी पढ़ें- ट्रंप से मिलने से पहले पुतिन ने क्यों दी पीएम मोदी को दी बधाई, US को चुभ गई होगी पूरी बात

FAQ-

सवाल- पुतिन को लेकर सबसे चौंकाने वाला दावा क्या हुआ?
जवाब- कुछ लोगों ने दावा किया कि रूसी नेता अलास्का कभी नहीं उतरे और उनकी जगह ट्रंप से मिलने के लिए एक बॉडी डबल भेजा था.

सवाल- बात निकली को कहां तक गई?
जवाब- दूर तक गई. पुतिन के पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी जॉब तक गई. एक यूजर ने कहा, 'केजीबी का कोई मास्टर जासूस खड़े होकर इतना पैर नहीं हिला सकता, यह पुतिन नहीं है. कुछ ने पुतिन की अपनी सामान्य बंदूकधारी चाल की अनुपस्थिति की ओर इशारा किया. रूसी नेता पुतिन आमतौर पर एक हाथ बगल में एक्टिव (स्थिर) और दूसरा हाथ हिलाकर चलते हैं, शायद ऐसा किसी ट्रेनिंग की वजह से होता हो, जिसमें स्पेशल एजेंट चलते समय बंदूक अपने पास रखते हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज

Alaska Summit

;