ट्रंप 'टैरिफ बम' फोड़ते रहे, पुतिन ने आसमान में उतारी 'परमाणु पिशाचनी'; 'फ्लाइंग चेर्नोबिल' जैसी मिसाइल दुनिया में कहीं नहीं

World’s most capable nuclear missile Burevestnik: दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड यानी परमाणु ऊर्जा से चलने वाली क्रूज मिसाइल बुरेवस्तनिक-9M739 का रूस ने सफल परीक्षण किया तो अमेरिका के पिछलग्गुओं के कलेजे कांप गए. Burevestnik की अनलिमिटेड रेंज से नाटो तक हैरान है. मौत के दूसरा नाम से मशहूर ये 'परमाणु पिशाच' फ्यूल इंजन की बजाय न्यूक्लियर रिएक्टर से चलता है. जो किसी एंटी-मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सक्षम है. पहले एक्सपर्ट यकीन नहीं करते थे कि ऐसा हथियार बन सकता है, लेकिन रूस ने इसे हकीकत बना दिया है. ऐसा नायाब नगीना दुनिया के किसी देश के पास नहीं है.

पुतिन का ऐलान बुरेवेस्तनिक की ताकत से पेंटागन दंग

राष्ट्रपति, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने कहा था, 'हम लोग बुरेवेस्तनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर रहे हैं. ये असीमित रेंज वाला हथियार है जो न्यूक्लियर पावर्ड इंजन से लैस है. अमेरिकी वायुसेना की रिपोर्ट के मुताबिक बुरेवेस्तनिक मिसाइल के सर्विस में आने के बाद रूस के पास इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज यानी 10 हजार से 20 हजार किलोमीटर तक हमला करने की क्षमता होगी. इससे रूस किसी भी हिस्से से अमेरिका तक हमला करने में सक्षम होगा. आमतौर पर इतनी दूरी तक हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है. ये पहली क्रूज मिसाइल है जो इतनी दूरी तक हमला करने में सक्षम है. इसकी स्पीड 1300 किलोमीटर प्रति घंटा है.

सामान्य बैलिस्टिक मिसाइल अंतरिक्ष में तय मार्ग पर जाती है, जिन्हें ट्रैक किया जा सकता है. बुरेवस्तनिक सिर्फ 50-100 मीटर की ऊंचाई पर उड़ती है और लगातार रास्ता बदलती रहती है, जिससे इसे पकड़ना लगभग असंभव हो जाता है. इसमें छोटा परमाणु रिएक्टर लगा होता है, जो इसे असीमित दूरी देता है. सामान्य मिसाइलें ईंधन खत्म होने पर रुक जाती हैं, लेकिन ये हफ्तों या महीनों तक उड़ सकती है.

ये मिसाइल अमेरिका या नाटो के मिसाइल डिफेंस को बेअसर करने के लिए डिजाइन की गई है. दुनिया की इस सबसे पावरफुल और खतरनाक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट भी हैं. अगर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो रेडियोएक्टिव लीक हो सकता है. यही वजह है कि अमेरिकी विशेषज्ञ इसे फ्लाइंग चेर्नोबिल कह रहे हैं, 1986 में चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के एक रिएक्टर में भयंकर विस्फोट हो गया था. इसकी वजह से यूक्रेन, बेलारूस, रूस और यूरोप के कई हिस्सों में रेडिएशन फैल गया था. बहरहाल अमेरिका रूस की न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल देख सकते में है.