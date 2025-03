पुतिन की 3 करोड़ की कार में धमाका, रूस में मची अफरा-तफरी, क्या मौत की रची गई साजिश?

Vladimir Putin: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की लग्जरी लिमोजिन कार में भयानक विस्फोट हुआ है. यह विस्फोट इतना भयानक था कि इससे आलीशान कार थोड़ी ही देर में आग से धधकने लगी. इस घटना से पुतिन की सुरक्षा को लेकर नई आशंकाओं ने जन्म ले लिया है. साथ ही इससे क्रेमलिन में आंतरिक खतरों पर संदेह को अधिक बढ़ा दिया है.

गाड़ी में धमाका

बता दें कि पुतिन की इस लग्जरी गाड़ी की कीमत £275,000 ( लगभग 3 करोड़) है. गाड़ी में विस्फोट रूसी सिक्योरिटी एजेंसी FSB के हेडक्वार्टर के सामने हुआ है. 'द सन' की रिपोर्ट के मुताबिक इस विस्फोट के बाद पुतिन ने सीवर की तलाशी से लेकर अपने सभी गार्डों की जांच करने का आदेश दिया है. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाके के दौरान गाड़ी में कौन मौजूद था.

आग का गोला बनी कार

सोशल मीडिया पर गाड़ी की धधकते हुए वीडियो वायरल हो रही है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि आग इंजन से शुरु होते हुए पूरी गाड़ी में लिपटी.

JUST IN: Luxury limousine from Russian President Putin's official motorcade exploded on the streets of Moscow, just blocks from the FSB headquarters.

It's unclear if this is an attempted ass*ssination attempt pic.twitter.com/Da4tcUoZEU

— BRICS News (@BRICSinfo) March 29, 2025