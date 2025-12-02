Advertisement
Putin Love Story: जंग भी जीती और दिल भी...पुतिन की सीक्रेट लव लाइफ का आखिर क्या सच है?

Putin Girlfriends: प्रेसिडेंट पुतिन, जिनके आक्रामक तेवर किसी के भी होश फाख्ता कर सकते हैं. पुतिन की मौजूदगी भर से ही दुश्मन का कलेजा दहला सकता है. मगर हम आपको पुतिन का एंग्री अवतार नहीं बल्कि वो रोमांटिक अंदाज दिखाएंगे, जो आजतक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था, अनदेखा और अनसुना था. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:07 PM IST
Putin Love Story: जंग भी जीती और दिल भी...पुतिन की सीक्रेट लव लाइफ का आखिर क्या सच है?

Putin Daughters: भारत दौरे पर आ रहे हैं रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सीक्रेट लाइफ को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है. 73 साल के पुतिन के लव अफेयर से जुड़े तमाम किस्से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. अब सवाल ये है कि पुतिन की लव लाइफ से जुड़ी कहानियों में कितनी सच्चाई है? क्या ये कोई साजिश या प्रोपेगेंडा है या फिर हकीकत में तल्ख और आक्रामक दिखने वाले पुतिन आशिक मिजाज के हैं. तो चलिए आज आपको बताते हैं एंग्री पुतिन का रोमांटिक अवतार. 

प्रेसिडेंट पुतिन, जिनके आक्रामक तेवर किसी के भी होश फाख्ता कर सकते हैं. पुतिन की मौजूदगी भर से ही दुश्मन का कलेजा दहला सकता है. मगर हम आपको पुतिन का एंग्री अवतार नहीं बल्कि वो रोमांटिक अंदाज दिखाएंगे, जो आजतक दुनिया की नजरों से छिपा हुआ था, अनदेखा और अनसुना था. 

बस देखा और प्यार हो गया...

पुतिन ने ना जन्म का बंधन माना, ना उम्र की सीमा देखी. बस मिलते ही प्यार हो गया, डेटिंग शुरू हो गई. कुछ लंबा चला. कुछ कम चला और कुछ के बारे में तो दुनिया अब तक अंजान है. ऐसे में सवाल उठता है कि पुतिन के दिल में किन-किन महिलाओं ने जगह बनाई तो उनमें शामिल है- अलीशा खारचेवा, एलीना काबाएवा, कात्या मिजुलिना, स्वेतलाना क्रिवोनोगिख, एना चैपमैन, पामेला एंडरसन, विक्टोरिया लोप्प्रेवा, ल्यूडमिला श्रेबनेवा.

कभी मॉडल्स, कभी जिमनास्ट्स, कभी स्पाई तो कभी हॉलीवुड स्टार्स पुतिन की जिंदगी में हर रिश्ता सवालों से शुरू हुआ. ऐसे में बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक ताकतवर शख्स की प्रेम कहानी है या फिर उसके खिलाफ चल रहा एक सुनियोजित पश्चिमी प्रोपेगेंडा?

पुतिन की जिंदगी के पीछे बंद दरवाजों की कहानियां

बहरहाल जो भी हो 73 साल के पुतिन की जिंदगी के बंद दरवाजों के पीछे की कहानियां बहुत कुछ कहती हैं. रूस की सत्ता पर पुतिन का प्रभाव, पुतिन का रूस पर एकाधिकार, बीते 30 सालों से जारी है. पुतिन की सत्ता को रूस में कोई चैलेंज करने वाला नहीं. 

लेकिन इस सत्ता के बाद पुतिन की लव स्टोरी भी रूस में खूब चाव से सुनी सुनाई जाती है, जिसमें एक दो नहीं आठ महिलाओं के नाम अब तक सामने आ चुके हैं.

पिछले साल पुतिन के खिलाफ एक किताब में दावा किया गया कि उनका 17 साल की लड़की से अफेयर था, वो भी तब, जब खुद पुतिन की उम्र अट्ठावन साल थी. कहानी आज से करीब चौदह साल पहले की है, जब एक कैलेंडर गर्ल को क्रेमलिन में बिना रोक-टोक एंट्री दी जाने लगी. क्या पुतिन सचमुच इस लड़की को अपना दिल दे बैठे थे?

17 साल की लड़की से लड़ाया था इश्क?

पुतिन की ये इश्किया शुरू होती है साल 2011 से जब पहली बार पुतिन की मुलाकात 17 साल की लड़की अलीशा खारचेवा से हुई. अलीशा मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी और 2011 के कैलेंडर में अप्रैल महीने की मॉडल.

ये कैलेंडर पुतिन के इमेज बिल्डिंग PR प्रोजेक्ट का हिस्सा था और इसी में से अलीशा खारचेवा का नाम निकल आया था. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन को ना सिर्फ वो कैलेंडर दिया गया बल्कि मॉडल अलीशा के कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर किए. फिर क्या था. पुतिन की पसंद अलीशा के प्यार पर जाकर थम गई. किताब The Tsar in Person...How Vladimir Putin Fooled Us All में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

ये वो दौर था जब पुतिन अपनी पत्नी ल्यूडमिला से शादीशुदा थे और साथ ही जिमनास्ट एलीना काबाएवा के साथ भी उनका सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था, जिनसे बाद में उनके दो बेटे हुए. पुतिन की जिंदगी में एलीना काएबावा का नाम सबसे स्पेशल है.

एलीना काएबावा से भी रहा अफेयर

एलीना काबाएवा गोल्ड मेडलिस्ट जिमनास्ट रही हैं. वह राजनेता और मीडिया मैनेजर भी रही हैं. एलीना काबाएवा से पुतिन के रिश्तों की चर्चा इंटरनेशनल लेवल पर होती है. पश्चिमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन की तीसरी बेटी एलीना से ही है.

यकीन मानिए पुतिन की कहानी में रोमांस का तड़का हाई लेवल का है, जो अपने दम पर दुनिया के तमाम मुल्कों को चलाता हो, उसकी धड़कन एक ऐसी लड़की के नाम से चलती थी. जो पुतिन से 32 साल छोटी थी. नाम था एकातेरिना कात्या मिजुलिना, जिसके साथ पुतिन के डेट की खबरें आईं. बार्बी डॉल जैसी दिखने वाली मिजुलिना के बारे में दुनिया बस इतना जान पाई कि वो पुतिन के कट्टर समर्थक सीनेटर की बेटी हैं.

पुतिन ने जब-जब इश्क किया, वो दुनिया की नजर में आने के साथ ही विवादों की वजह बन गया. लेकिन पुतिन कभी रुके नहीं. पुतिन के मिजाज से मेल खाती जितनी भी महिलाएं उनके जीवन में आईं, पुतिन ने उन्हें अपना लिया और ऐसी है एक लड़की थीं एना चैपमैन, जिससे पुतिन से अफेयर की खबरें खूब उड़ीं. मगर मौजूदा वक्त में एना अब पब्लिक मीटिंग से दूर रहती हैं.

हॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस पामेला एंडरसन का नाम भी पुतिन से जोड़ा जाता है...रिपोर्ट्स के मुताबिक पामेला कई बार क्रेमलिन पहुंचीं. कभी अफेयर तो कभी एनिमल एक्टिविज्म के नाम पर पामेला क्रेमलिन में देखी गई थीं.

दिल और जंग दोनों जीतते हैं पुतिन

तो क्या है पुतिन की असल पहचान एंग्री राष्ट्रपति या फिर एक ऐसा शख्स जो जंग जीतता भी है और दिल भी क्योंकि पुतिन की लव स्टोरी में एक और नाम, जिसकी चर्चा बहुत कम हुई लेकिन कहा जाता है कि एक दौर था जब पुतिन का दिल बस उसके नाम से धड़कता था.

80 के दशक में पुतिन रूसी खुफिया एजेंसी के जासूस हुआ करते थे. उस दौरान पुतिन की जिंदगी में एक एयरहोस्टेस आई, जिनका नाम ल्यूडमिला था. ल्यूडमिला और पुतिन की मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड के घर हुई थी.

आगे चलकर पुतिन और ल्यूडमिला ने 1983 में शादी कर ली लेकिन 30 साल बाद 2014 में दोनों का तलाक हो गया. पहली पत्नी से पुतिन की दो बेटियां हैं. पुतिन की प्रेम कहानी के कितने पन्ने हैं इसका हिसाब-किताब किसी के पास नहीं है. दुनिया को बस इतना पता है कि पुतिन का इंटेरेस्ट जितना सियासत में है, सत्ता में है ठीक उतनी ही दिलचस्पी इश्कियां करने में है.

