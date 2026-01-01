यूक्रेन के साथ जंग में होगी हमारी जीत, सैनिकों को कहा-हीरोज; पुतिन का नए साल का पैगाम

Putin Address Nation: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नए साल के संदेश में कहा है, रूस को यूक्रेन युद्ध में जीत पर पूरा भरोसा है. उन्होंने मोर्चे पर लड़ रहे सैनिकों की तारीफ की है. साथ ही उन्हें देश का हीरो बताया है. पूरा देश उन पर विश्वास करता है. पुतिन ने कहा कि रूस अपने लड़ाकों के साथ खड़ा है और जीत का भरोसा बनाए हुए है. करीब चार साल से चल रहे इस युद्ध के बीच पुतिन का ये संदेश सामने आया है. वहीं युद्ध के खत्म होने के कोई साफ संकेत नहीं दिख रहे हैं.

यह संदेश ऐसे समय में आया है जब यूक्रेन युद्ध को करीब चार साल होने वाले हैं. इस लंबे समय से चल रहे युद्ध में दोनों तरफ भारी नुकसान हुआ है. ऐसा माना जा रहा है कि हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इस जंग से प्रभावित हुए हैं. दोनों देशों के कई सैनिक मारे गए हैं. लाखों यूक्रेनी नागरिकों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है.

बता दें, अपने इस नए साल के संबोधन में पुतिन ने ज्यादातर बात युद्ध पर ही की है. उन्होंने उस आरोप का कोई जिक्र नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि यूक्रेन ने उनके एक आवास पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी. यूक्रेन पहले ही इस आरोप को सिरे से खारिज कर चुका है.

31 दिसंबर का दिन पुतिन के सत्ता में आने के 26 साल पूरे होने का भी दिन था. इसी बीच कूटनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. अमेरिका की अगुआई में बातचीत की कोशिशें बढ़ी हैं. यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की के 6 जनवरी को फ्रांस में होने वाले एक अहम शिखर सम्मेलन में शामिल होने के कयास भी लगाए जा रहे हैं. इससे पहले जेलेंस्की की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में बातचीत भी हुई थी. हालांकि इन कोशिशों के बावजूद रूस की तरफ से यह साफ संकेत नहीं मिले हैं. यूरोपीय संघ ने रूस पर आरोप लगाया है कि वह शांति वार्ता को भटकाने की कोशिश कर रहा है.

दरअसल रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने उसके नोवगोरोड इलाके में स्थित पुतिन के एक झील किनारे वाले घर पर ड्रोन हमला करने की कोशिश की थी. यूक्रेन ने इस आरोप को झूठ और मनगढ़ंत बताया है. यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने भी कहा कि रूस के ये आरोप शांति वार्ता से ध्यान हटाने की कोशिश हैं.

रूस के रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है. जिसमें बर्फ पर गिरा हुआ एक ड्रोन दिखाया गया है. रूस का दावा है कि यह उन्हीं 91 यूक्रेनी ड्रोन में से एक है जो हाल ही में कथित हमले में शामिल थे. वीडियो में एक व्यक्ति सैन्य कपड़ों में ड्रोन के पास खड़ा दिखाई देता है, लेकिन न तो जगह की सही जानकारी दी गई और न ही वीडियो की तारीख बताई गई है. एक अलग वीडियो में क्रेमलिन ने दावा किया कि ड्रोन में करीब 6 किलो विस्फोटक लगा हुआ था. यूक्रेन ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें झूठ बताया है.

