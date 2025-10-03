Advertisement
trendingNow12945883
Hindi Newsदुनिया

यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर पुतिन ने अमेरिका को दी खुली धमकी, ट्रंप की फिर तारीफ क्यों की? जंग पर इससे क्या पड़ेगा असर

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि यूक्रेन को टोमाहॉक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें देना मॉस्को-वॉशिंगटन रिश्तों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा, दोनों देशों के बीच रिश्ते बिगड़ जाएंगे, लेकिन जंग का फैसला नहीं बदलेगा. इसके साथ ही पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की है. जानें वजह.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 03, 2025, 10:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलें देने पर पुतिन ने अमेरिका को दी खुली धमकी, ट्रंप की फिर तारीफ क्यों की? जंग पर इससे क्या पड़ेगा असर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने काला सागर रिसॉर्ट सोची में अंतरराष्ट्रीय विदेश नीति विशेषज्ञों के एक मंच पर अमेरिका को खुली धमकी दी है. और ट्रंप की तारीफ की है. पुतिन ने अमेरिका को कड़ा संदेश देते हुए कहा है कि अगर यूएस यूक्रेन को टोमाहॉक क्रूज मिसाइलें देता है, तो ये रूस-अमेरिका के रिश्तों के लिए बड़ा झटका होगा. लेकिन ये युद्ध के मैदान पर कुछ नहीं बदल पाएगा, जहां रूसी सेना धीरे-धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ रही है. 

टॉमहॉक मिसाइलें से रिश्तों में आएगी दरार
पुतिन ने कहा कि टॉमहॉक मिसाइलें रूस को नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन रूसी वायु रक्षा जल्दी इनका जवाब ढूंढ लेगी. उन्होंने इसे रूस-अमेरिका के बीच "नए तनाव का दौर" करार दिया. पुतिन का कहना है कि रूसी सेना यूक्रेन में लगातार आगे बढ़ रही है और मिसाइलें इस हकीकत को बदल नहीं सकतीं.

साढ़े तीन साल में रूस क्यों नहीं जीत पाया जंग?
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूसी सेना यूक्रेन के खिलाफ लगातार बढ़त बना रही है. साढ़े तीन साल से अधिक समय तक चली लड़ाई के बाद भी अपने छोटे पड़ोसी को हराने में विफल रहने के कारण ट्रंप द्वारा रूस को कागजी शेर बताए जाने के बारे में पूछे जाने पर पुतिन ने तर्क दिया कि रूस ने कीव का समर्थन करने वाले सभी नाटो सहयोगियों का सामना किया है. उन्होंने कहा, "हम नाटो के पूरे गुट के खिलाफ लड़ रहे हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं और आत्मविश्वास से भरे रहते हैं और हम एक कागजी शेर हैं; नाटो खुद क्या है? एक कागज़ी शेर? तो फिर जाओ और इस कागज़ी शेर से निपटो. 

Add Zee News as a Preferred Source

ट्रंप की तारीफ, अलास्का समिट की याद
पुतिन ने यूक्रेन में शांति वार्ता में मदद करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रयासों की सराहना की और अलास्का में अगस्त में हुए अपने शिखर सम्मेलन को सकरात्मक बताया. उन्होंने कहा, यह अच्छा था कि हमने यूक्रेनी संकट को सुलझाने के संभावित तरीकों की खोज करने और उन्हें खोजने का प्रयास किया.  उन्होंने कहा कि वह ट्रंप से बात करके सहज महसूस कर रहे हैं. ट्रंप के साथ यूक्रेन संकट सुलझाने के रास्ते तलाशना अच्छा रहा. पुतिन ने न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर संधि को एक साल और बढ़ाने की पेशकश भी दोहराई, जो फरवरी 2026 में खत्म हो रही है. ये संधि दोनों देशों को 1,550 न्यूक्लियर हथियारों तक सीमित रखती है. पुतिन बोले, "अगर अमेरिका को इसकी जरूरत नहीं, तो हमें भी नहीं. हमारा न्यूक्लियर कवच मजबूत है."

नाटो को 'कागजी शेर' का तमगा
पुतिन ने ट्रंप के रूस को  'कागजी शेर' कहने पर तंज कसा. बोले, "हम नाटो के पूरे गठबंधन से लड़ रहे हैं, फिर भी आगे बढ़ रहे. अगर हम पेपर टाइगर हैं, तो नाटो क्या है?" उन्होंने नाटो की ताकत पर सवाल उठाए और यूरोप में बढ़ती सैन्यीकरण पर नजर रखने की बात कही.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Donaldtrump

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;