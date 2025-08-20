17 साल की लड़की की कामुक फोटो देख दीवाने हो गए थे पुतिन, प्रोजेक्ट के बहाने हर बार बुलाते घर, नाजायज-घिनौने रिश्ते का हुआ खुलासा
Vladimir Putin teen lover Alisa Kharcheva: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है. उन पर आरोप है कि उनका एक 17 साल की लड़की से नाजायज रिश्ता था, जो उनके लिए एक इरोटिक कैलेंडर में पोज दे चुकी थी. जानें कौन है वह लड़की और समझें पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 20, 2025, 02:23 PM IST
Vladimir Putin-Alisa Kharcheva Love Story: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को लेकर एक सनसनीखेज खबर ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. एक नई किताब में दावा किया गया है कि पुतिन का 17 साल की एक लड़की के साथ नाजायज रिश्ता था, जो उनके लिए एक इरोटिक कैलेंडर में पोज दे चुकी थी. यह खबर इतनी चौंकाने वाली है कि लोग हैरान हैं. आइए, जानते हैं पूरी कहानी.

क्या है यह सनसनीखेज खबर?
ब्रिटिश अखबार द सन (thesun.co.uk) की रिपोर्ट के अनुसार, पत्रकार रोमन बादानिन और मिखाइल रुबिन की किताब "The Tsar in Person. How Vladimir Putin Fooled Us All" में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. किताब का कहना है कि 2011 में जब पुतिन 58 साल के थे, तब उनकी मुलाकात 17 साल की अलीसा खारचेवा से हुई. अलीसा मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी के छात्रों द्वारा बनाए गए एक इरोटिक कैलेंडर में अप्रैल महीने की मॉडल थीं. यह कैलेंडर 2012 के रूसी राष्ट्रपति चुनाव से पहले पुतिन की माचो इमेज को बढ़ाने के लिए उनके पीआर कैंपेन का हिस्सा था. किताब के मुताबिक, पुतिन को इस कैलेंडर के साथ-साथ इसमें शामिल लड़कियों के कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए गए थे. पुतिन की पसंद अलीसा पर रुक गई.

राष्ट्रपति भवन में गुप्त मुलाकातें
किताब में दावा किया गया है कि कैलेंडर बनने के बाद पुतिन के सहायकों ने अलीसा को उनके उपनगरीय आवास पर बुलाया. एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि करीब एक साल तक हर दो हफ्ते में अलीसा को पुतिन से मिलने के लिए राष्ट्रपति भवन बुलाया जाता था. इन मुलाकातों के लिए अलीसा को कुछ प्रोजेक्ट्स पेश करने को कहा जाता था, और वह इसे खुशी-खुशी करती थीं. किताब में लिखा है, “क्रेमलिन के बंद कमरों में 58 साल के पुतिन और 17 साल की अलीसा के बीच क्या हुआ, यह सिर्फ वही जानते हैं.” उस वक्त पुतिन अपनी पत्नी ल्यूडमिला से शादीशुदा थे और साथ ही जिमनास्ट अलीना कबाएवा के साथ भी उनका गुप्त रिश्ता चल रहा था, जिनसे बाद में उनके दो बेटे हुए.

पुतिन का इनाम और अलीसा की बोल्ड फोटो
किताब के अनुसार, पुतिन ने अलीसा को मॉस्को के प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस में दाखिला दिलवाया, जिसे उनके लिए इनाम माना गया. लेकिन जब पुतिन का अलीसा में इंटरेस्ट कम हुआ, तो अलीसा ने उनके 60वें जन्मदिन पर सोशल मीडिया पर एक फोटो डाली, जिसका टाइटल था “Pussy for Putin”. इस फोटो में वह लाल ड्रेस और गहरे गले के साथ एक काली बिल्ली पकड़े दिखीं. पुतिन को यह फोटो पसंद नहीं आई, और अलीसा ने जल्द ही इसे डिलीट कर दिया.

अलीसा की जिंदगी अब कैसी?
अब 32 साल की अलीसा शादीशुदा हैं और मॉस्को के एक महंगे इलाके में लग्जरी अपार्टमेंट में रहती हैं. जब उनसे पूछा गया कि क्या यह अपार्टमेंट पुतिन ने दिया, तो उन्होंने इसे “बेवकूफी भरा सवाल” कहकर खारिज कर दिया और कहा कि उन्होंने खुद इसकी कीमत चुकाई है. इस खबर की सच्चाई का कोई ठोस सबूत नहीं है, लेकिन इसने पुतिन की निजी जिंदगी पर फिर से सवाल उठा दिए है.

