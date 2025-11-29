Advertisement
धरी रह गई ट्रंप की 'दादागिरी', जेलेंस्की भी आंखें फाड़-फाड़कर देखते रह गए; रूस की हो गई चांदी-चांदी

Russia news: मगदान ओब्लास्ट रूस के उत्तर-पूर्वी हिस्से में है और ओखोटस्क सागर से घिरा है. यह पूरब में पर्वतीय क्षेत्र कोलिमा और बीच में चेर्स्की रेंज (2,586मीटर तक ऊंचा) के ऑफसेट (जिस रेखा से किसी बिंदु की दूरी मापी जाती है) के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व में बड़े निचले इलाकों से पहचाना जाता है. ये स्थिति रूस के हित में है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 29, 2025, 10:06 PM IST
Russia discovered two large silver deposits: डोनाल्ड ट्रंप डाल-डाल तो पुतिन पात-पात. कोई किसी से कम नहीं. डॉलर के दम पर अमेरिका सुपरपावर इकॉनमी है लेकिन हथियारों समेत कई मामलों में रूस का दम उससे कम नहीं है. यही वजह है कि करीब 3 महीने बाद रूस-यूक्रेन की जंग चौथे साल में प्रवेश कर जाएगी और अमेरिका की लगातार फंडिंग और हथियारों की सप्लाई के बावजूद रूस का कुछ खास नहीं बिगड़ा है. जंग के मोर्चे से पीस डील की मीटिंग्स के बीच अचानक कुछ ऐसा हुआ कि रूस की चांदी-चांदी हो गई है. 

रूस की चांदी कैसे?

रशियन फेडरल एजेंसी फॉर सबसॉइल यूज यानी रूस की सरकारी एजेंसी ने शनिवार को दो बड़े चांदी के भंडार को खोज निकालने का ऐलान किया है. उंगुरस्कॉय भंडार, जबायकाल्स्की क्राय (साइबेरिया) में और केगाली , मगदान ओब्लास्ट इलाके में है. एजेंसी के मुताबिक एक में 699.6 टन और दूसरे में 70.5 टन सिल्वर रिजर्व का पता चला है.

सिन्हुआ न्यूज एजेंसी ने बताया कि रूसी कंपनी पॉलीमेटल 2028 में केगाली डिपॉजिट के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बना रही है, जिसमें लगभग 2.5 बिलियन रूबल (32.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) का निवेश होगा. तास न्यूज एजेंसी ने शुक्रवार को बताया कि रूस ने 2025 की शुरुआत से 200 से ज्यादा नए खोजे गए ठोस खनिज भंडारों को रजिस्टर किया है.

फेडरल एजेंसी फॉर सबसॉइल यूज (रोसनेड्रा) ने तास को बताया कि, औसतन, देश और खनिज डेवलपर्स हर साल लगभग 200 नए ठोस खनिज भंडार खोजते हैं. इस साल भी यही पैटर्न रहा है, जिसमें 200 से ज्यादा भंडार पहले ही खोजे जा चुके हैं और राष्ट्रीय भंडारण रिजस्टर में जोड़े जा चुके हैं.

रोसनेड्रा ने 2025 में कई बड़ी खोजों पर जोर दिया, जिसमें सारातोव रीजन में पोटैशियम-मैग्नीशियम सॉल्ट के इवानिखिंसकोये और त्सेलिन्नोये डिपॉजिट शामिल हैं, जिनका अनुमानित रिजर्व क्रमशः 1 बिलियन टन और दो बिलियन टन है. एक और बड़ी खोज इरकुत्स्क में जिदोइस्कोये डिपॉजिट थी, जिसमें लाखों टन टाइटेनियम, फॉस्फोरस और लौह अयस्क था.

लोकेशन है खास

तास के मुताबिक, रोसनेड्रा ने ट्रांस-बाइकाल क्षेत्र में एक भंडार का भी जिक्र किया, जहां अनुमानित 699.6 टन चांदी का भंडार है. वहीं मगदान में एक भंडार है जिसमें 70.5 टन चांदी है. मगदान ओब्लास्ट रूस के उत्तर-पूर्वी हिस्से में है और ओखोटस्क सागर से घिरा है. यह पूरब में पर्वतीय क्षेत्र कोलिमा और बीच में चेर्स्की रेंज (2,586मीटर तक ऊंचा) के ऑफसेट (जिस रेखा से किसी बिंदु की दूरी मापी जाती है) के साथ-साथ दक्षिण-पूर्व में बड़े निचले इलाकों से पहचाना जाता है.

बताते चलें कामचटका, खाबरोवस्क और चुकोटका ऑटोनॉमस एरिया और साखा रिपब्लिक (याकूतिया) से सटी सीमाओं से ही रूस का सबसे बड़े सोने का भंडार यानी गोल्ड रिजर्व मिला था. (आईएएनएस)

