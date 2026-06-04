27 साल बाद समंदर में लौटा रूस का 'यमराज', हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 'महाविनाशक' से कांप उठा NATO

करीब तीन दशक तक शांत पड़े रहने के बाद रूस का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत एक बार फिर समुद्र की लहरों को चीरने के लिए तैयार होता दिख रहा है. परमाणु ऊर्जा से संचालित किरोव श्रेणी का विशाल क्रूजर ‘एडमिरल नखिमोव’ अब अपने लंबे इंतजार के अंतिम चरण में पहुंच गया है. लगभग 27 वर्षों तक ड्राई डॉक में बंद रहने के बाद इस युद्धपोत ने आखिरकार वापसी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाज अब अंतिम समुद्री परीक्षणों (Sea Trials) से गुजर रहा है, जो इसकी पूरी क्षमता और आधुनिकीकृत सिस्टम की जांच के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं.

सोवियत दौर में निर्मित इस विशाल वॉरशिप की गिनती कभी दुनिया के सबसे खतरनाक नेवी प्लेटफॉर्म्स में से एक होती थी. अब रूस ने इसे नए हथियार सिस्टम, आधुनिक रडार और अपडेटेड तकनीकों से लैस कर एक बार फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है.

रूसी नेवी को बड़ी ताकत देगा ‘एडमिरल नखिमोव’

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ‘एडमिरल नखिमोव’ सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण पास कर लेता है, तो यह रूस की नौसैनिक ताकत को एक बार फिर बड़ी मजबूती दे सकता है और वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकता है. रूस अपनी नौसेना की ताकत को और अधिक आधुनिक और घातक बनाने में जुटा है. इसी कड़ी में एक विशाल युद्धपोत को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया जा रहा है. इसमें जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ-साथ ओनिक्स और कालीब्र क्रूज मिसाइलों की तैनाती की जा रही है.

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नाटो के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा ये वॉरशिप

ऑर्मी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अपडेटेड हथियारों से लैस होने के बाद यह युद्धपोत रूस की समुद्री मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगा. खासकर आर्कटिक क्षेत्र में इसकी मौजूदगी रणनीतिक संतुलन को और मजबूत कर सकती है. नाटो के उत्तरी मोर्चे पर यह नया युद्धपोत एक बड़ी रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. ऑर्मी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी तैनाती से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा समीकरण और जटिल हो सकते हैं.

अंतिम चरण की तैयारियों में है वॉरशिप, 2027 से पहले होगी लॉन्चिंग

हालांकि अभी यह पूरी तरह से युद्धक भूमिका में सक्रिय नहीं हुआ है. तकनीकी परीक्षण और अंतिम तैयारियों के चलते इसके 2027 से पहले पूर्ण रूप से परिचालन में आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. इस घटनाक्रम को रूस की लंबी अवधि की उत्तरी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. मौजूदा समय में जब पश्चिमी देशों का पूरा ध्यान यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित है, वहीं मॉस्को चुपचाप आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और प्रभाव को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है.

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