Advertisement
trendingNow13237100
Hindi Newsदुनिया27 साल बाद समंदर में लौटा रूस का यमराज, हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस महाविनाशक से कांप उठा NATO

27 साल बाद समंदर में लौटा रूस का 'यमराज', हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस 'महाविनाशक' से कांप उठा NATO

27 साल बाद रूस का खतरनाक युद्धपोत ‘यमराज’ एक बार फिर समुद्र में लौट आया है. हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस यह महाविनाशक जहाज NATO देशों के लिए नई चिंता का कारण बन गया है. इसकी वापसी से वैश्विक सैन्य संतुलन में बड़े बदलाव की आशंका जताई जा रही है.

 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 06:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने समंदर में उतारा अपना सबसे घातक 'परमाणु राक्षस', अमेरिका की उड़ी नींद!
यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने समंदर में उतारा अपना सबसे घातक 'परमाणु राक्षस', अमेरिका की उड़ी नींद!

करीब तीन दशक तक शांत पड़े रहने के बाद रूस का सबसे शक्तिशाली युद्धपोत एक बार फिर समुद्र की लहरों को चीरने के लिए तैयार होता दिख रहा है. परमाणु ऊर्जा से संचालित किरोव श्रेणी का विशाल क्रूजर ‘एडमिरल नखिमोव’ अब अपने लंबे इंतजार के अंतिम चरण में पहुंच गया है. लगभग 27 वर्षों तक ड्राई डॉक में बंद रहने के बाद इस युद्धपोत ने आखिरकार वापसी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, जहाज अब अंतिम समुद्री परीक्षणों (Sea Trials) से गुजर रहा है, जो इसकी पूरी क्षमता और आधुनिकीकृत सिस्टम की जांच के लिए बेहद अहम माने जा रहे हैं.

सोवियत दौर में निर्मित इस विशाल वॉरशिप की गिनती कभी दुनिया के सबसे खतरनाक नेवी प्लेटफॉर्म्स में से एक होती थी. अब रूस ने इसे नए हथियार सिस्टम, आधुनिक रडार और अपडेटेड तकनीकों से लैस कर एक बार फिर से सक्रिय करने की तैयारी कर रहा है.

रूसी नेवी को बड़ी ताकत देगा ‘एडमिरल नखिमोव’

एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ‘एडमिरल नखिमोव’ सफलतापूर्वक समुद्री परीक्षण पास कर लेता है, तो यह रूस की नौसैनिक ताकत को एक बार फिर बड़ी मजबूती दे सकता है और वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन पर भी असर डाल सकता है. रूस अपनी नौसेना की ताकत को और अधिक आधुनिक और घातक बनाने में जुटा है. इसी कड़ी में एक विशाल युद्धपोत को अत्याधुनिक हथियार प्रणालियों से लैस किया जा रहा है. इसमें जिरकोन हाइपरसोनिक मिसाइलों के साथ-साथ ओनिक्स और कालीब्र क्रूज मिसाइलों की तैनाती की जा रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

नाटो के लिए बड़ी चुनौती साबित होगा ये वॉरशिप

ऑर्मी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इन अपडेटेड हथियारों से लैस होने के बाद यह युद्धपोत रूस की समुद्री मारक क्षमता को काफी बढ़ा देगा. खासकर आर्कटिक क्षेत्र में इसकी मौजूदगी रणनीतिक संतुलन को और मजबूत कर सकती है. नाटो के उत्तरी मोर्चे पर यह नया युद्धपोत एक बड़ी रणनीतिक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है. ऑर्मी एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी तैनाती से क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर असर पड़ सकता है और सुरक्षा समीकरण और जटिल हो सकते हैं.

अंतिम चरण की तैयारियों में है वॉरशिप, 2027 से पहले होगी लॉन्चिंग

हालांकि अभी यह पूरी तरह से युद्धक भूमिका में सक्रिय नहीं हुआ है. तकनीकी परीक्षण और अंतिम तैयारियों के चलते इसके 2027 से पहले पूर्ण रूप से परिचालन में आने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है. इस घटनाक्रम को रूस की लंबी अवधि की उत्तरी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. मौजूदा समय में जब पश्चिमी देशों का पूरा ध्यान यूक्रेन युद्ध पर केंद्रित है, वहीं मॉस्को चुपचाप आर्कटिक क्षेत्र में अपनी सैन्य मौजूदगी और प्रभाव को लगातार मजबूत करने में जुटा हुआ दिखाई दे रहा है.

यह भी पढ़ेंः मौत के कई महीने के बाद आखिर खामेनेई के लिए राजकीय शोक अब क्‍यों मनाया जा रहा है?

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

RussiaNATOUkraine

Trending news

राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
weather update
राहत की उम्मीद में बैठे लोग सावधान! अगले 48 घंटे मौसम दिखा सकता है खतरनाक तेवर
केदारनाथ से मनाली तक जाम ही जाम, क्या बिना प्लानिंग की यात्राएं बढ़ा रहीं संकट?
Travel News
केदारनाथ से मनाली तक जाम ही जाम, क्या बिना प्लानिंग की यात्राएं बढ़ा रहीं संकट?
'दिल्ली हिलाने की बात थी, जंतर-मंतर मार्च पर खत्म हो गई', सज्जाद लोन का उमर पर तंज
jammu kashmir news
'दिल्ली हिलाने की बात थी, जंतर-मंतर मार्च पर खत्म हो गई', सज्जाद लोन का उमर पर तंज
सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं ऋतुब्रत, नेता विपक्ष बनकर भी बगावत की बू बाहर नहीं आने दी
Ritabrata banerjee
सियासत के मंझे खिलाड़ी हैं ऋतुब्रत, नेता विपक्ष बनकर भी बगावत की बू बाहर नहीं आने दी
2019 के बाद भी नहीं जागा सिस्टम... होटल में आग लगते ही एक्शन के लिए दौड़ा प्रशासन
DNA
2019 के बाद भी नहीं जागा सिस्टम... होटल में आग लगते ही एक्शन के लिए दौड़ा प्रशासन
छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते 'सर' से सावधान! 'खान Vs ज्ञान' की 'कोचिंग वॉर' की ABCD
DNA
छात्रों को ढाल बनाकर लड़ते 'सर' से सावधान! 'खान Vs ज्ञान' की 'कोचिंग वॉर' की ABCD
6 कमरों की मंजूरी, लेकिन 25 कमरे तैयार... किसकी शह में चल रहा था मालवीय नगर का होटल?
DNA
6 कमरों की मंजूरी, लेकिन 25 कमरे तैयार... किसकी शह में चल रहा था मालवीय नगर का होटल?
BJP को 'गच्चा' दे पार्क में उमर ने की बैठक! पूर्ण राज्य के लिए दिल्ली कूच करेंगे
Jammu Kashmir
BJP को 'गच्चा' दे पार्क में उमर ने की बैठक! पूर्ण राज्य के लिए दिल्ली कूच करेंगे
पंजाब में अब 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल, लौटानी होगी अधिक फीस
Punjab School
पंजाब में अब 5% से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा पाएंगे स्कूल, लौटानी होगी अधिक फीस
'लक्ष्मी भंडार' का पैसा निकाल रहा था TMC नेता,बंगाल में भ्रष्टाचार में बड़ा खुलासा
West Bengal
'लक्ष्मी भंडार' का पैसा निकाल रहा था TMC नेता,बंगाल में भ्रष्टाचार में बड़ा खुलासा