क्या US के खिलाफ जंग में उतरने वाला है रूस? ईरान के राष्ट्रपति को लगाया फोन, बोले- हम साथ खड़े हैं

Hindi Newsदुनियाक्या US के खिलाफ जंग में उतरने वाला है रूस? ईरान के राष्ट्रपति को लगाया फोन, बोले- हम साथ खड़े हैं

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशखियन के बीच हुई इस टेलीफोन वार्ता की जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा की. विदेश मंत्रालय ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत की.'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 07, 2026, 07:31 AM IST
Vladimir Putin Photo - ANI
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने शुक्रवार (6 मार्च) को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन (Masoud Pezeshkian) से फोन पर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई (Ali Khamenei) की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त की. बातचीत के दौरान पुतिन ने क्षेत्र में बढ़ती दुश्मनी और तनाव को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि रूस की स्पष्ट राय है कि हालात को और बिगड़ने से रोकने के लिए तत्काल शांति और संवाद की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए. पुतिन ने यह भी बताया कि इस मुद्दे पर वह लगातार गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के संपर्क में हैं और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए चर्चा जारी है. 

रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशखियन के बीच हुई इस टेलीफोन वार्ता की जानकारी रूस के विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर साझा की. विदेश मंत्रालय ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, 'इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन के साथ टेलीफोन पर बातचीत के दौरान व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के सुप्रीम लीडर ग्रैंड अयातुल्ला सैय्यद अली खामेनेई, उनके परिवार के सदस्यों और देश के मिलिट्री और पॉलिटिकल लीडरशिप की हत्या, साथ ही ईरान के खिलाफ यूनाइटेड स्टेट्स और इजरायल के हथियारों से लैस हमले से हुई कई आम लोगों की मौत पर अपनी गहरी संवेदनाएं जताई हैं.'

मसूद पेजेशकियन ने रूस को शुक्रिया अदा किया

रूसी विदेश मंत्रालय की पोस्ट में आगे कहा गया, 'व्लादिमीर पुतिन ने दुश्मनी को तुरंत खत्म करने, ईरान से जुड़े या मिडिल ईस्ट में उठने वाले किसी भी मुद्दे को हल करने के तरीके के तौर पर ताकत के इस्तेमाल को नकारने और डिप्लोमैटिक समाधान के रास्ते पर तेजी से लौटने के पक्ष में रूस के सैद्धांतिक रुख को फिर से दोहराया. इस बारे में, रूस के प्रेसिडेंट ने कहा कि वह गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नेताओं के साथ लगातार संपर्क में थे.' रूसी विदेश मंत्रालय की बात करें तो, मसूद पेजेशकियन ने ईरानी लोगों के साथ रूस की एकजुटता के लिए शुक्रिया अदा किया, जब वे अपनी संप्रभुता और अपने देश की आजादी की रक्षा कर रहे हैं.

ईरानी पक्ष के अलग-अलग तरीकों संपर्क में रहेगा रूस

रूसी विदेश मंत्रालय ने संघर्ष के सबसे नए एक्टिव फेज के दौरान हुए डेवलपमेंट पर एक डिटेल्ड अपडेट भी दिया. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि पुतिन और पेजेशखियन के बीच हुए बातचीत में इस बात पर सहमति बनी कि ईरानी पक्ष के साथ अलग-अलग तरीकों से संपर्क बनाए रखा जाएगा. यह डेवलपमेंट पश्चिम एशिया में तनाव के बीच हुआ है, जब 28 फरवरी को ईरानी इलाके पर US-इजरायल के जॉइंट मिलिट्री हमले में उसके सुप्रीम लीडर, खामेनेई और दूसरे बड़े लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तेहरान ने कड़ा जवाब दिया था.

अमेरिकी-इजरायली हमले पर ईरान का जोरदार जवाब

ऑपरेशन एपिक फ्यूरी/रोरिंग लायन नाम के एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन में, US और इजरायली सेनाओं ने ईरान में बड़े पैमाने पर हवाई और मिसाइल हमले किए, जिसमें खास मिलिट्री साइट्स, न्यूक्लियर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और लीडरशिप कंपाउंड्स को निशाना बनाया गया. जवाबी कार्रवाई में, ईरान ने कई अरब देशों में ड्रोन और मिसाइल हमलों की बरसात कर दीं, जिसमें पूरे इलाके में अमेरिकी मिलिट्री बेस और इजरायली एसेट्स को निशाना बनाया गया, इजरायल ने भी तेहरान पर अपने हमले जारी रखे और हिज़्बुल्लाह को निशाना बनाते हुए लड़ाई को लेबनान तक बढ़ा दिया.

यह भी पढ़ेंः जंग में सैकड़ों जानें हलाक, अरबों रुपये स्वाहा; फिर भी न ईरान झुका न US का बना दबदबा

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

