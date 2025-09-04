दुनिया में एक ही देश का राज नहीं चलेगा...चीन से वापस जाते समय पुतिन ने क्यों कहा ऐसा?

रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 3 सितंबर 2025 को बीजिंग में अपनी चार दिवसीय यात्रा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकध्रुवीय (unipolar) विश्व व्यवस्था को खत्म करने की अपील की. उन्होंने कहा कि दुनिया को बहुध्रुवीय (multipolar) व्यवस्था की जरूरत है, जहां कोई एक देश या ताकत दूसरों पर हावी न हो. यह बयान उन्होंने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट और चीन की विश्व युद्ध II की 80वीं वर्षगांठ की विक्ट्री परेड में हिस्सा लेने के बाद दिया. लेकिन पुतिन ने ऐसा क्यों कहा? आइए, इसे समझते हैं.

एकध्रुवीय दुनिया क्यों गलत?

न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन ने कहा, "एकध्रुवीय दुनिया अन्यायपूर्ण है. यह साफ है. हम अपने संबंधों को बहुमत की राय पर नहीं, बल्कि इस विचार पर बनाते हैं कि दुनिया बहुध्रुवीय होनी चाहिए. सभी देशों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए, और कोई भी दूसरों से ज्यादा ताकतवर नहीं होना चाहिए." उनका इशारा मुख्य रूप से अमेरिका की ओर था, जिसे वह वैश्विक मामलों में दबदबा रखने वाला देश मानते हैं. पुतिन ने ब्रिक्स और SCO जैसे संगठनों को ऐसी व्यवस्था के लिए मंच बताया, जहां देश बराबरी के आधार पर सहयोग करें.

पुतिन की चीन यात्रा और SCO समिट में पीएम मोदी से मुलाकात

पुतिन की यह टिप्पणी SCO समिट (31 अगस्त-1 सितंबर 2025, तियानजिन) और बीजिंग में विक्ट्री परेड के बाद आई. इस दौरान उनकी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकातें हुईं. खास तौर पर, पुतिन और मोदी की SCO समिट के बाद औरस (Aurus) कार में 45 मिनट की बातचीत सुर्खियों में रही. पुतिन ने बताया कि उन्होंने मोदी को अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपनी हालिया वार्ता की जानकारी दी. यह मुलाकात और पुतिन का बयान एक संदेश था कि रूस, चीन और भारत जैसे देश मिलकर वैश्विक व्यवस्था में बदलाव चाहते हैं. SCO समिट में 20 से ज्यादा देशों के नेताओं की मौजूदगी ने इस मंच की ताकत दिखाई.

Add Zee News as a Preferred Source

अमेरिका और पश्चिम पर निशाना

पुतिन का यह बयान यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों और ट्रंप की व्यापार नीतियों के जवाब में था. ट्रंप ने भारत और चीन पर भारी आयात शुल्क (50% और रूसी तेल खरीद के लिए अतिरिक्त 25%) लगाए, जिससे वैश्विक आर्थिक तनाव बढ़ा. पुतिन ने इसे पश्चिमी देशों की "हावी होने की नीति" का हिस्सा बताया और कहा कि ऐसी नीतियां वैश्विक स्थिरता को नुकसान पहुंचाती हैं.

विक्ट्री परेड का प्रतीकात्मक महत्व

3 सितंबर 2025 को बीजिंग में हुई विक्ट्री परेड विश्व युद्ध II में जापान पर जीत की 80वीं वर्षगांठ के लिए थी. इस परेड में रूस और चीन ने खुद को उस जीत के मुख्य नायकों के रूप में पेश किया, जो पश्चिमी देशों के दावों को चुनौती देता है. पुतिन ने इस मौके का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि रूस और चीन मिलकर एक नई विश्व व्यवस्था की नींव रख रहे हैं.

भारत की भूमिका और पुतिन का संदेश

पुतिन ने भारत और चीन को आर्थिक दिग्गज बताते हुए कहा कि इन देशों की ताकत वैश्विक संतुलन बदल रही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई नया "हावी देश" बने. उन्होंने भारत-रूस दोस्ती की तारीफ की और मोदी के साथ अपनी कार वाली बातचीत को "सहज और सकारात्मक" बताया. यह बातचीत भारत की तटस्थ कूटनीति और रूस के साथ मजबूत रिश्तों का प्रतीक बनी.

क्यों जरूरी है पुतिन का बयान?

पुतिन का यह बयान वैश्विक शक्ति संतुलन में बदलाव की ओर इशारा करता है. रूस, चीन और भारत जैसे देश अब पश्चिमी दबदबे को चुनौती दे रहे हैं. SCO और ब्रिक्स जैसे मंच इस नई व्यवस्था को बढ़ावा दे रहे हैं. पुतिन का कहना है कि यह बदलाव पहले से शुरू हो चुका है, और यह केवल समय की बात है.