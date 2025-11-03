Advertisement
न्यूक्लियर मिसाइल, फिर अंडर वाटर ड्रोन और अब परमाणु पनडुब्बी... पुतिन ट्रंप से सीधा पंगा क्यों ले रहे?

Nuclear Submarine: न्यूक्लियर सबमरीन खाबरोवस्क 500 मीटर तक गहराई में अटैक कर सकती है.यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर हमला कर सकती है. इसकी मदद से परमाणु हमला करने की क्षमता रखने वाले पोसाइडन को रूस कहीं से भी लॉन्च कर सकता है.

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 03, 2025, 11:09 PM IST
US Vs Russia: एक तरफ ट्रंप परमाणु परीक्षण करने को बेताब हैं तो उनका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और दुनिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर रूस ने ट्रंप को एक और परमाणु झटका दिया है. पुतिन ने दुनिया को पिछले 13 दिनों में अपनी न्यूक्लियर ताकत का तीसरी बार एहसास कराया है. रूस ने पहले 21 अक्टूबर को 14000 किमी दूर तक मार करने वाली ब्यूरवेस्टनिक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की थी. 28 अक्टूबर को अपने सुपर सीक्रेट न्यूक्लियर टॉरपीडो यानी अंडरवाटर ड्रोन- पोसाइडन का सफल परीक्षण किया और अब इस टॉपरीडो को लॉन्च करने के लिए अपनी सबसे नई परमाणु पनडुब्बी को लॉन्च कर दिया है.

इन तीनों हथियारों से रूस को कितनी बड़ी न्यूक्लियर ताकत हासिल हुई है. वो समझिये.

ब्यूरवेस्टनिक न्यूक्लियर मिसाइल को एसएससी-एक्स-9 स्काईफॉल के नाम से भी जाना जाता है. इस मिसाइल की रेंज असीमित है. यह किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को भेद सकती है. कम ऊंचाई और प्रत्याशित उड़ने वाले रास्ते की वजह से इसको ट्रैक कर पाना मुश्किल हो जाता है. 21 अक्टूबर को जब इसका टेस्ट किया गया था, तब इसने 15 घंटे में 14000 किमी की दूरी तय की थी. यह क्रूज मिसाइल परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम है. इसी वजह से इसे अजेय कहा जा रहा है.

रूस तबाह कर सकता है कोई भी शहर

अब आती है न्यूक्लियर सबमरीन खाबरोवस्क. यह 500 मीटर तक गहराई में अटैक कर सकती है.यह एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाकर हमला कर सकती है. इसकी मदद से परमाणु हमला करने की क्षमता रखने वाले पोसाइडन को रूस कहीं से भी लॉन्च कर सकता है. न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर टॉरपीडो की मदद से रूस अब दुनिया के किसी भी तटीय शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है.

पूरी दुनिया में एटमी रेस फिर शुरू

अमेरिका से लेकर रूस पाकिस्तान से लेकर ईरान और उत्तर कोरिया से लेकर चीन इन सभी देशों में किसी ने किसी तरह से एक न्यूक्लियर रेस शुरू हो गई है. लेकिन इनकी ये दौड़ पूरी दुनिया के लिए दहशत का सबब है. अमेरिकी खगोलशास्त्री कार्ल सेगन के शब्दों में अगर आप इस परमाणु रेस को समझें तो उन्होंने कहा था. परमाणु हथियारों की दौड़ को ऐसे समझा जा सकता है. दो कट्टर दुश्मन एक साथ कमर तक पेट्रोल में डूबे हैं. एक के पास माचिस की तीन तिल्लियां हैं, दूसरे के पास पांच. यहां ये मायने नहीं रखता कि किसके पास ज्यादा तिल्लियां हैं. क्योंकि अगर एक भी तिल्ली जली.. तो सब स्वाहा हो जाएंगे.

लेकिन बावजूद इसके पुतिन मानने को तैयार नहीं हैं. वह लगातार परमाणु टेस्ट किए जा रहे हैं. दरअसल इसकी वजह डोनाल्ड ट्रंप के यूक्रेन युद्ध को लेकर बयान और अमेरिका की टैरिफ नीतियां हैं. ट्रंप यह खुद कह चुके हैं कि वह भारत पर अतिरिक्त टैरिफ इसलिए लगा रहे हैं ताकि उसके दोस्त रूस पर वह दबाव डाले और यूक्रेन युद्ध रुक जाए. इसी वजह से रूस से तेल खरीदने को लेकर लगातार अमेरिका भारत पर हमलावर है. पुतिन खुद इसे समझ रहे हैं. लेकिन वह युद्ध अपनी शर्तों पर खत्म करना चाहते हैं. लेकिन ट्रंप अपनी जिद पर अड़े हुए हैं. ऐसे में युद्ध खत्म करने पर बातचीत की तारीखें तक तय नहीं हो पा रही हैं. 

पुतिन मानने को तैयार नहीं

पुतिन लगातार दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं ताकि कोई रूस तो जरा भी हलके में लेने की भूल ना करे. न्यूक्लियर हथियारों ने सोवियत संघ और अमेरिका को हमेशा एक हद से आगे बढ़ने नहीं दिया. दोनों ही जानते थे कि अगर किसी एक ने भी इसे पहले छोड़ा तो सामने से भी उतनी ही ताकत का हथियार आएगा. इसे उस वक्त बैलेंस ऑफ पावर कहा गया था. 

अमेरिकी डिफेंस सिस्टम का तोड़!

लेकिन अब यह बैलेंस डगमगाने लगा है. जैसे अमेरिका गोल्डन डोम डिफेंस सिस्टम बनाने में लगा है जो मिसाइलों को और बेहतर तरीके से रोक सके. मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स में न्यूक्लियर हथियारों को रोकने की क्षमता होती है. लेकिन कम ऊंचाई पर उड़ने वाली मिसाइलें बिना वॉर्निंग के भी धमक सकती हैं. माना जा रहा है कि पुतिन के ये हथियार ट्रंप के देश के इसी कवच को तोड़ने वाला जवाब हैं. और इससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई है.

