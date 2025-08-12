पुतिन-ट्रंप की मीटिंग पर दुनिया की निगाहें, अलास्का की ऐतिहासिक बैठक पर क्या बोला रूस
Advertisement
trendingNow12877496
Hindi Newsदुनिया

पुतिन-ट्रंप की मीटिंग पर दुनिया की निगाहें, अलास्का की ऐतिहासिक बैठक पर क्या बोला रूस

Putin Trump Meeting: व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ बैठक के लिए तैयार हैं. नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने कहा कि अभी भी यह संभव है कि जेलेंस्की अलास्का शिखर सम्मेलन में शामिल हों. 

Written By  Gaurav Pandey|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पुतिन-ट्रंप की मीटिंग पर दुनिया की निगाहें, अलास्का की ऐतिहासिक बैठक पर क्या बोला रूस

रूस और अमेरिका के बीच अलास्का में होने वाली ऐतिहासिक बैठक को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं. यह बैठक इसलिए अहम है क्योंकि लंबे समय से तनावपूर्ण रहे दोनों देशों के रिश्तों में यह नई शुरुआत की उम्मीद जगा रही है. रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई रयाबकोव ने कहा है कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यह मुलाकात द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाने में मदद कर सकती है. रूस को भरोसा है कि इस उच्च-स्तरीय बैठक के जरिए सीधी यात्री उड़ानों की बहाली जैसे ठोस मुद्दों पर भी प्रगति होगी.

अमेरिका और रूस के आर्थिक हित आपस में..
असल में रूसी मीडिया के मुताबिक रयाबकोव ने उम्मीद जताई कि यह बैठक सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और व्यावहारिक पहलुओं में भी अहम होगी. उन्होंने कहा कि हवाई संपर्क बहाल करना दोनों देशों के रिश्तों में सकारात्मक संकेत भेजेगा. वहीं पुतिन के सहयोगी यूरी उशाकोव ने बैठक के स्थल अलास्का को ‘तार्किक’ बताया. क्योंकि यह ऐसा इलाका है जहां अमेरिका और रूस के आर्थिक हित आपस में जुड़ते हैं.

जेलेंस्की को भी शामिल किया जा सकता है
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बैठक को अनुभव-आधारित करार दिया है और कहा है कि वह यूक्रेन के लिए कुछ कब्जाए गए क्षेत्र वापस पाने की कोशिश करेंगे. ट्रंप का कहना है कि रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है और वह इसे लेकर पुतिन से सीधी बात करेंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि भविष्य में होने वाली किसी बैठक में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की को भी शामिल किया जा सकता है.

व्हाइट हाउस ने साफ किया है कि ट्रंप पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ बैठक के लिए तैयार हैं. नाटो में अमेरिकी राजदूत मैथ्यू व्हिटेकर ने कहा कि अभी भी यह संभव है कि जेलेंस्की अलास्का शिखर सम्मेलन में शामिल हों. हालांकि यह अंतिम निर्णय राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर करेगा. ट्रंप का दावा है कि पुतिन से मुलाकात के पहले दो मिनट में ही उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि प्रगति संभव है या नहीं.

इस बैठक के ऐलान पर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सख्त प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि कीव से राय लिए बिना किया गया कोई भी समझौता ‘डेड डिसीजन’ होगा. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अलास्का की इस बैठक से रूस-अमेरिका के रिश्तों में गर्माहट आती है या फिर यह भी एक कूटनीतिक औपचारिकता बनकर रह जाती है. Ians Input

About the Author
author img
गौरव पांडेय

देश-दुनिया-खेल की खबरों के विद्यार्थी हैं. राजनीतिक रुझानों पर ध्यान रखते हैं. तेज ब्रेकिंग करते हैं. विश्लेषण करने में एक्सपर्ट हैं.

...और पढ़ें

TAGS

putin trumpAlaska

Trending news

इजरायल पर प्रियंका ने साधा निशाना, भारत सरकार का जिक्र करके क्या बोल दिया?
priyanka gandhi
इजरायल पर प्रियंका ने साधा निशाना, भारत सरकार का जिक्र करके क्या बोल दिया?
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
Faisal Patel
सोनिया के करीबी.. कांग्रेसी के बेटे ने PM के लिए जो कहा, राहुल को पसंद नहीं आएगा
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
Stray dogs
SC के कुत्तों को हटाने वाले आदेश पर राहुल गांधी का बयान, अमानवीय बताया फैसला
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
Appalanaidu Kalisetti
तीसरे बच्चे पर गाय और 50 हजार का इनाम, इस सांसद ने किया ऐसा ऐलान, PM मोदी हुए मुरीद
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
Ahilyabai holkar
अहिल्याबाई होल्कर: एक ऐसी महारानी जिन्होंने शिवलिंग की पूजा, सेवाभाव और नारी सम्मान
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
Asaduddin Owaisi
सड़कछाप आदमी... PAK आर्मी चीफ मुनीर पर ओवैसी का अटैक; भारत सरकार से की ये अपील
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
Justice Yashwant Varma
जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ तीन सदस्यीय समिति गठित, जानिए क्‍या होता है महाभियोग?
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
priyanka gandhi
60 हजार लोगों का नरसंहार.... प्रियंका गांधी का आरोप, इजरायली राजदूत ने दिया जवाब
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
priyanka gandhi
कौन हैं 124 साल की मिंता देवी? नाम-फोटो की टीशर्ट पहन प्रियंका ने किया प्रदर्शन
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
Sarla Bhat
मुंह में कपड़ा भरकर गैंगरेप, जिस्म को...सरला भट का कुसूर क्या था? राक्षस भी रो पड़ता
;