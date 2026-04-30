ईरान पर नया गेम प्लान! पुतिन की चाल और ट्रंप का रिएक्शन, दुनिया में मची हलचल

वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच हुई एक फोन कॉल ने एक बार फिर दुनिया की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई इस बातचीत में सिर्फ औपचारिक बातें नहीं हुईं, बल्कि ईरान, यूक्रेन और मिडिल ईस्ट को लेकर सीधे-सीधे उन मुद्दों पर चर्चा हुई जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े सिरदर्द बने हुए हैं. ट्रंप ने बाद में बातचीत का जो ब्यौरा दिया, उसमें एक दिलचस्प बात सामने आई. उनके मुताबिक, पुतिन ने सुझाव दिया कि रूस ईरान के पास मौजूद करीब 970 पाउंड समृद्ध यूरेनियम को लेकर तीसरे पक्ष की भूमिका निभा सकता है.

इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हालात बिगड़ने से रोकने के लिए जरूरत पड़ी, तो रूस इस संवेदनशील मसले में सीधे शामिल होने को तैयार है. लेकिन ट्रंप का फोकस कहीं और था. उन्होंने साफ कहा कि उनके लिए इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन युद्ध को खत्म कराना है. बातचीत के दौरान उन्होंने पुतिन से यही कहा कि अगर रूस इस दिशा में ठोस कदम उठाए, तो वही ज्यादा मायने रखेगा. साथ ही उन्होंने यह भी जोड़ा कि पुतिन खुद भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु हथियार हासिल करे. व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने यह भी बताया कि उन्होंने पुतिन से यूक्रेन में कम से कम कुछ वक्त के लिए सीजफायर कराने की अपील की है.

ट्रंप ने किया बड़ा दावा

इस बीच अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रॉसी के साथ भी बातचीत चल रही है. खासकर इस विकल्प पर कि ईरान के उच्च स्तर के समृद्ध यूरेनियम को देश से बाहर कैसे ले जाया जा सकता है. ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया. उनका कहना है कि यूक्रेन की सैन्य स्थिति कमजोर पड़ चुकी है, हालांकि उन्होंने मीडिया पर आरोप लगाया कि यह तस्वीर पूरी तरह सामने नहीं आने दी जा रही. उन्होंने इशारा किया कि ईरान और यूक्रेन दोनों मोर्चों पर घटनाएं लगभग एक ही समयरेखा में आगे बढ़ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ट्रंप की सख्ती जारी रहेगी

उधर, मिडिल ईस्ट में हालात पहले से ही तनावपूर्ण हैं. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर. ट्रंप ने साफ कर दिया है कि अमेरिका यहां अपनी सख्ती जारी रखेगा. अमेरिकी नौसेना ईरान से जुड़े जहाजों पर नजर रख रही है, जबकि तेहरान की तरफ से चेतावनी दी गई है कि बिना उसकी मंजूरी के चलने वाले जहाजों को निशाना बनाया जा सकता है. ट्रंप का दावा है कि ईरान पर दबाव बनाने के लिए यह रणनीति बेहद कारगर साबित हो रही है. उनके मुताबिक, यह कदम सीधे सैन्य हमले से भी ज्यादा असर डाल रहा है. उन्होंने ईरान की आर्थिक हालत को कमजोर बताते हुए कहा कि आखिरकार उसे झुकना ही पड़ेगा.

रूस ने पूरे घटनाक्रम पर जताई चिंता

हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि अगर हालात काबू से बाहर गए, तो सैन्य विकल्प अभी भी टेबल पर हैं. लेकिन इस पर उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा. दूसरी तरफ, रूस इस पूरे घटनाक्रम को लेकर खुलकर चिंता जता चुका है. क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान के खिलाफ जमीनी सैन्य कार्रवाई होती है, तो उसके नतीजे बेहद गंभीर और खतरनाक हो सकते हैं. उनका कहना है कि ऐसा कोई भी कदम पूरी तरह अस्वीकार्य होगा. कुल मिलाकर तस्वीर साफ है दुनिया एक साथ तीन अलग-अलग मोर्चों पर खड़ी है, और हर मोर्चा दूसरे से जुड़ा हुआ है. ऐसे में ट्रंप और पुतिन के बीच हुई यह बातचीत सिर्फ एक फोन कॉल नहीं, बल्कि आने वाले दिनों की दिशा तय करने वाला संकेत भी मानी जा रही है.

यह भी पढ़ेंः पाकिस्तान से संभला नहीं तो भारत के 'टच' में ईरान, दिल्ली में बजी घंटी ट्रिंग-ट्रिंग