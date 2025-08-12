26 सालों में अमेरिका के कितने राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं पुतिन? पिछली मुलाकातों में क्या कुछ हुआ था
26 सालों में अमेरिका के कितने राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं पुतिन? पिछली मुलाकातों में क्या कुछ हुआ था

Donald Trump Vladimir Putin Meeting: चंद घंटों बाद दो वैश्विक महाशक्तियां आमने-सामने होंगी. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है. आइए नजर डालते हैं दो सबसे पुराने जानी दुश्मन माने जाने वाले देशों के राष्ट्राध्यक्षों की पुरानी मुलाकातों पर.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Aug 12, 2025, 11:28 PM IST
26 सालों में अमेरिका के कितने राष्ट्रपतियों से मिल चुके हैं पुतिन? पिछली मुलाकातों में क्या कुछ हुआ था

Russia US Relations: अमेरिका और रूस महाशक्तियां ही नहीं पारंपरिक प्रतिद्वंदी भी है. आज भी दुनिया का आधा कारोबार डॉलर में होता है, इसलिए नंबर वन इकॉनमी होने के चलते अमेरिका सुपरपावर का टैग लिए है, वरना दूसरी ऐसी कोई और बात नहीं है, जिसमें रूस अमेरिका से रत्ती भर भी कम हो. शीत युद्ध की समाप्ति से लेकर अभी तक अंदरखाने दोनों के बीच टशन चलती रहती है. 2016 में जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो आरोप लगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में रूस का दखल था. पुतिन-ट्रंप की दोस्ती और केमेस्ट्री की बातें हुईं. समय का पहिया आगे घूमा तब रूस ने अपने हितों की रक्षा के नाम पर यूक्रेन पर हमला बोला. हालांकि तब बाइडेन राष्ट्रपति थे. ट्रंप दोबारा राष्ट्रपति बने तो यूक्रेन की जंग खत्म कराने के मकसद को लेकर वो पुतिन के खिलाफ बयानों में आग उगलने लगे.

पिछले 25 सालों में कब-कब आमने सामने बैठे पुतिन और उनके समकक्ष अमेरिकी राष्ट्रपति?

रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के नाम पर होने जा रही इस मुलाकात में कई ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा होगी. पुतिन 26 साल से रूस की सत्ता पर किसी न किसी रूप में काबिज हैं. पुतिन 1999 में पहली बार राष्ट्रपति बने थे. बीते ढाई दशकों में पुतिन और उनके अमेरिकी समकक्ष राष्ट्रपतियों के बीच की द्विपक्षीय बैठकें उनके पहले कार्यकाल के दौरान नियमित रूप से होती थीं. 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जे और 2016 के अमेरिकी चुनावों में दखल देने के आरोपों के बाद मास्को और पश्चिम के बीच तनाव बढ़ा तो मुलाकातों का सिलसिला बंद हो गया.

पुतिन और बाइडेन 

पुतिन और जो बाइडेन राष्ट्रपति पद पर रहते हुए पुतिन और जो बाइडेन केवल एक बार जून 2021 में जिनेवा में एक दूसरे से मिले. तब रूस यूक्रेन के साथ लगी सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा जुटा रहा था. पुतिन और बाइडेन ने 3 घंटे बात की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला तो बाइडेन ने रूस के यूक्रेन पर हमला करने की सूरत में उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दी. निगोशिएशन में पुतिन ने कीव यानी यूक्रेन के नाटो में शामिल न होने की गारंटी मांगी. इसे अमेरिका और पश्चिमी (यूरोप) ने बेतुकी मांग बताया. दोनों के बीच एक और फोन कॉल फरवरी 2022 में हुई उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला. इसके कुछ दिन बाद रूस ने प्रचंड वेग से यूक्रेन पर हमला बोल दिया. फिर उच्च-स्तरीय संपर्क ठंडे बस्ते में पड़ गए और अभी तक कोई सार्वजनिक रूप से कोई बातचीत नहीं हुई.

fallback

पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप

बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल में उनकी पुतिन से छह मुलाकातें हुईं. G-20 और एपेक सम्मेलनों के इतर दोनों मिलते रहे. लेकिन सबसे चर्चित मीटिंग जुलाई 2018 में हेलसिंकी में हुई थी. जहां ट्रंप पुतिन के बगल में खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पुतिन के उस बयान को स्वीकार कर लिया है कि मास्को ने 2016 के अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप नहीं किया था. ये कुछ ऐसा कदम था मानो ट्रंप जाने अनजाने अपनी ही खुफिया एजेंसियों के दावों पर सवाल उठा रहे थे.

fallback

FAQ

सवाल- 2025 में पुतिन और ट्रंप के बीच कितनी बार फोन पर बात हुई.
जवाब- सरकारों के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट की पड़ताल में पता चलता है कि इस साल ट्रंप के व्हाइट हाउस लौटने के बाद से, उनकी और पुतिन की लगभग आधा दर्जन सार्वजनिक रूप से टेलीफोन बातचीत हो चुकी हैं.

सवाल- पुतिन ट्रंप के अलावा किस-किस अमेरिकी राष्ट्रपति से मिल चुके हैं?

जवाब- पुतिन, ट्रंप के अलावा बराक ओबामा, जॉर्ज बुश और बिल क्लिंटन से मिल चुके हैं. ओबामा ने पुतिन से नौ बार मुलाकात की. ओबामा दो बार रूस गए. 2009 में मेदवेदेव से मिलने और फिर 2013 में G-20 शिखर सम्मेलन के लिए. मेदवेदेव और पुतिन दोनों अमेरिका भी गए. मेदवेदेव के कार्यकाल में मास्को और वाशिंगटन ने शीत युद्ध के बाद रूस-अमेरिका संबंधों को 'रीसेट' करने यानी नए सिरे से गढ़ने पर चर्चा की और हथियार नियंत्रण संधियों पर काम किया. उस समय अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने 2009 में एक बैठक में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव को एक बड़ा 'रीसेट' बटन भेंट किया था.

सवाल- ट्रंप और जॉर्ज बुश की मुलाकातों में क्या हुआ?
जवाब- बुश के दो कार्यकालों के दौरान पुतिन और जॉर्ज डब्ल्यू बुश 28 बार मिले. पुतिन 9/11 के आतंकवादी हमले के बाद बुश को फोन करने वाले पहले वैश्विक नेता थे उन्होंने बुश को एक सभ्य व्यक्ति और अच्छा मित्र बताते हुए कहा है कि उनके साथ अच्छे संबंधों ने सबसे गंभीर और संघर्षपूर्ण स्थितियों" से बाहर निकलने में मदद की है.'

सवाल- पुतिन और बिल क्लिंटन की मुलाकात कैसी रही?
जवाब- बिल क्लिंटन जून 2000 में पुतिन के राष्ट्रपति पद पर शपथ लेने के चंद दिनों बाद उनसे मिलने गए थे. बातचीच में हथियार नियंत्रण, रूस के उत्तरी काकेशस क्षेत्र में अशांति और बाल्कन की स्थिति पर चर्चा हुई. क्लिंटन ने पुतिन की शान में कसीदे गढ़े. दोनों उसी साल जुलाई में जापान में (G-8 समिट) और सितंबर में न्यूयॉर्क में (UN मुख्यालय के मिलेनियम समिट) और नवंबर में ब्रुनेई में (एपेक समिट) मिले.

श्वेतांक रत्नाम्बर

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Putin Trump Meeting

