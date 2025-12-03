यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रूस तैयार है...पुतिन की खुलेआम चेतावनी, बोले-ऐसी मार मारेंगे शांति वार्ता के लिए कोई यूरोपीय देश नहीं बचेगा

President Vladimir Putin warned European powers: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूरोपीय ताकतों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने रूस के साथ युद्ध शुरू किया तो मॉस्को लड़ने के लिए तैयार है और यूरोपीय ताकतों की हार इतनी पक्की होगी कि शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा. मॉस्को में “रूस कॉलिंग!” इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करता है, तो यह लड़ाई इतनी तेज़ और विनाशकारी होगी कि अंत में यूरोप के पास बातचीत करने के लिए भी कोई प्रतिनिधि नहीं बचेगा. जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन में युद्ध के लगभग चार साल बाद जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे खतरनाक संघर्ष है, रूस इस देश को जीतने में नाकाम रहा है, जो एक बहुत छोटा पड़ोसी है जिसे यूरोपीय ताकतों और संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन मिला है.

यूरोप चाहे तो युद्ध शुरू कर ले, लेकिन अंत बुरा होगा: पुतिन

पुतिन से पत्रकारों ने पूछा कि क्या यूरोप रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, जैसा कि हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो के बयान में कहा गया था. इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है, “तो हमारे लिए यह जल्दी खत्म हो जाएगा… यूरोप के पास बातचीत करने वाला भी नहीं बचेगा.” पुतिन ने साफ कहा कि फिलहाल यूक्रेन में चल रही लड़ाई एक "पूर्ण युद्ध" नहीं है, बल्कि रूस "सर्जिकल" तरीके से काम कर रहा है. उनका संकेत था कि यूरोप के साथ सीधी लड़ाई में रूस कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाएगा.

यूक्रेन युद्ध: चार साल बाद भी तनाव चरम पर

फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से यह संघर्ष यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है. Reuters के मुताबिक, अब तक दोनों देशों के 12 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं. न तो रूस और न ही यूक्रेन अपने हताहतों की आधिकारिक संख्या बताता है. यूरोप और यूक्रेन कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन में जीत गए, तो वह किसी NATO देश पर भी हमला कर सकते हैं. हालांकि पुतिन इस दावे को “बकवास” बताते हैं.

ट्रंप की शांति कोशिशों में यूरोप बाधा डाल रहा है: पुतिन

रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति बनाने की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने ऐसे प्रस्ताव दिए, जो रूस के लिए “पूरी तरह अस्वीकार्य” थे, ताकि वे रूस को ही शांति न चाहने वाला दिखा सकें. पुतिन ने कहा, “यूरोप ने खुद को बातचीत से बाहर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने रूस से संपर्क बंद कर दिया. वे पूरी तरह युद्ध की तरफ खड़े हैं.”