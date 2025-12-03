Advertisement
trendingNow13026876
Hindi Newsदुनिया

यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रूस तैयार है...पुतिन की खुलेआम चेतावनी, बोले-ऐसी मार मारेंगे शांति वार्ता के लिए कोई यूरोपीय देश नहीं बचेगा

Putin warns Europe: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप को सख्त चेतावनी दी है कि अगर वे रूस से जंग शुरू करेंगे, तो यूरोप का ऐसा हाल होगा कि बातचीत करने वाला कोई नहीं बचेगा. यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन ने कहा कि रूस शांति चाहता है, लेकिन यूरोपीय देश ट्रंप की शांति कोशिशों में बाधा डाल रहे हैं. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 03, 2025, 07:05 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूरोप युद्ध लड़ना चाहता है तो रूस तैयार है...पुतिन की खुलेआम चेतावनी, बोले-ऐसी मार मारेंगे शांति वार्ता के लिए कोई यूरोपीय देश नहीं बचेगा

President Vladimir Putin warned European powers: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को यूरोपीय ताकतों को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने रूस के साथ युद्ध शुरू किया तो मॉस्को लड़ने के लिए तैयार है और यूरोपीय ताकतों की हार इतनी पक्की होगी कि शांति समझौते पर बातचीत करने के लिए भी कोई नहीं बचेगा. मॉस्को में “रूस कॉलिंग!” इन्वेस्टमेंट फोरम के दौरान रूसी राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन ने यूरोपीय देशों को कड़े शब्दों में चेतावनी दी. Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, पुतिन ने कहा कि अगर यूरोप रूस के खिलाफ युद्ध शुरू करता है, तो यह लड़ाई इतनी तेज़ और विनाशकारी होगी कि अंत में यूरोप के पास बातचीत करने के लिए भी कोई प्रतिनिधि नहीं बचेगा. जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन में युद्ध के लगभग चार साल बाद जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे खतरनाक संघर्ष है, रूस इस देश को जीतने में नाकाम रहा है, जो एक बहुत छोटा पड़ोसी है जिसे यूरोपीय ताकतों और संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन मिला है.

यूरोप चाहे तो युद्ध शुरू कर ले, लेकिन अंत बुरा होगा: पुतिन
पुतिन से पत्रकारों ने पूछा कि क्या यूरोप रूस के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, जैसा कि हंगरी के विदेश मंत्री पीटर सिज्जार्टो के बयान में कहा गया था. इस पर पुतिन ने जवाब दिया कि रूस युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है, “तो हमारे लिए यह जल्दी खत्म हो जाएगा… यूरोप के पास बातचीत करने वाला भी नहीं बचेगा.” पुतिन ने साफ कहा कि फिलहाल यूक्रेन में चल रही लड़ाई एक "पूर्ण युद्ध" नहीं है, बल्कि रूस "सर्जिकल" तरीके से काम कर रहा है. उनका संकेत था कि यूरोप के साथ सीधी लड़ाई में रूस कहीं ज्यादा आक्रामक रणनीति अपनाएगा.

यह भी पढ़ें:- कौन हैं 'सिलोविकी'? पुतिन की एक-एक 'सांस' इन 7 लोगों पर टिकी, इनके बिना रूस में एक पत्ता नहीं हिलता; पूरी दुनिया में इनका खौफ

Add Zee News as a Preferred Source

यूक्रेन युद्ध: चार साल बाद भी तनाव चरम पर
फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला किए जाने के बाद से यह संघर्ष यूरोप का सबसे बड़ा युद्ध बन चुका है. Reuters के मुताबिक, अब तक दोनों देशों के 12 लाख से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं. न तो रूस और न ही यूक्रेन अपने हताहतों की आधिकारिक संख्या बताता है. यूरोप और यूक्रेन कई बार चेतावनी दे चुके हैं कि अगर पुतिन यूक्रेन में जीत गए, तो वह किसी NATO देश पर भी हमला कर सकते हैं. हालांकि पुतिन इस दावे को “बकवास” बताते हैं.

ट्रंप की शांति कोशिशों में यूरोप बाधा डाल रहा है: पुतिन
रिपोर्ट के अनुसार, पुतिन ने यूरोपीय देशों पर आरोप लगाया कि वे अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति बनाने की कोशिशों को नाकाम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि यूरोपीय देशों ने ऐसे प्रस्ताव दिए, जो रूस के लिए “पूरी तरह अस्वीकार्य” थे, ताकि वे रूस को ही शांति न चाहने वाला दिखा सकें. पुतिन ने कहा, “यूरोप ने खुद को बातचीत से बाहर कर लिया है, क्योंकि उन्होंने रूस से संपर्क बंद कर दिया. वे पूरी तरह युद्ध की तरफ खड़े हैं.”

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Putin

Trending news

बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
Donald Trump
बाइडेन को चिढ़ाने का दांव पड़ा उल्टा! कैबिनेट बैठक में सोते दिखे ट्रंप, वीडियो वायरल
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
DNA
DNA: राज्यसभा क्यों बनी थी... आज क्या बन गई? सांसद तक को नहीं पता क्या बोलना है?
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
New reservation Policy
जम्मू-कश्मीर की नई रिजर्वेशन पॉलिसी पर हाई-स्टेक्स कैबिनेट मीटिंग, LG देंगे मंजूरी !
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
Putin
पुतिन के भारत दौरे से किसे लगेगी मिर्ची, आपको होगा कितना फायदा? क्रेमलिन ने समझाया
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
Aam Admi Party Goa
आम आदमी पार्टी ने गोवा में लगाए 800 हेल्थ कैंप, पंचायती चुनाव से पहले 'आप' का मॉडल
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
Waqf properties
5 दिसंबर तक ही पोर्टल पर डालनी होंगी वक्फ प्रॉपर्टीज की जानकारी, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
putin india visit
ट्रेड, मजदूर, दोस्ती...कूटनीति की थाली में पुतिन के आगे क्या होगा समझौतों का मेन्यू?
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
Revanth Reddy
'एक भगवान शराब पीने वालों के लिए और एक...', हिंदू देवी-देवताओं पर बोले CM रेड्डी
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
SIR issue
पश्चिम बंगाल के सांसदों ने SIR के मुद्दे पर ममता, राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत
Weather
उत्तर भारत में कोल्ड वेव की दस्तक, कंपकंपाती ठंड बढ़ाएगी मुसीबत