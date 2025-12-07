Advertisement
पहले पुतिन ने दी यूरोप को वार्निंग, फिर फ्रांस के न्यूक्लियर बेस पर मंडराने लगे संदिग्ध ड्रोन, यूक्रेन युद्ध का दायरा बढ़ तो नहीं रहा?

Russia  Ukraine war: क्या रूस-यूक्रेन युद्ध अब पूरे यूरोप को अपनी चपेट में लेने वाला है. दरअसल बीते चार दिनों से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो नए विनाश की आहट का इशारा कर रहे हैं.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Dec 07, 2025, 08:40 PM IST
Russia Vs Europe: मॉस्को पहुंचते ही पुतिन ने यूक्रेन से बारूदी इंतकाम लेना शुरू कर दिया है और इसका सबूत यूक्रेन के तमाम बड़े शहरों से तस्वीरों की शक्ल में सामने आ रहा है. इसके साथ ही पुतिन उस प्रण को भी पूरा करने में जुट गए हैं. जिसका ताल्लुक यूरोपीय देशों से है. दरअसल, फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट में मौजूद न्यूक्लियर अड्डे पर 5 संदिग्ध ड्रोन देखे गए अब सवाल ये है कि आसमान में मंडराते ड्रोन किसके थे और इन्हें भेजने के पीछे का प्लान क्या था?

पुतिन का बारूदी इंतकाम

मॉस्को की धरती पर कदम रखने के साथ ही क्रेमलिन से यूक्रेनी सरजमीं को दहलाने का आदेश जारी हो गया. पुतिन का बारूदी इंतकाम शुरू हो गया. वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में विध्वंसक हथियारों के साथ. यकीन मानिए, रूसी बॉर्डर से सटा यूक्रेन का ऐसा कोई इलाका नहीं बचा. जहां बारूदी बारिश ना की गयी. रॉकेट-मिसाइल और लॉन्चर ना दागे गए. बीते 12 घंटे में यूक्रेन का घर-घर पुतिन के प्रतिशोध से दहल उठा. 

कीव में कामिकाजी ड्रोन और मिसाइलों से अटैक तो खेरसोन में आर्टिलरी-टैंक और MLRS से हमला, जेपोरिजिया में फाइटर जेट से मिसाइल अटैक. सूमी में आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर्स से प्रहार हुआ. एक तरफ रूसी ब्रिगेड ने यूक्रेन को बारूद से छलनी कर दिया. वहीं दूसरी तरफ यूरोपीय देशों के भी आसमानी बारूदी खतरा मंडराता दिखाई दिया. 

पूरे यूरोप को चपेट में लेगा यूक्रेन युद्ध 

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर 5 संदिग्ध ड्रोन दिखाई दिए. बता दें फ्रांस के इस कोस्ट पर एटमी सबमरीन तैनात थी. हालांकि फ्रांस नेवी ने संदिग्ध ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया. एंटी ड्रोन सिस्टम के जरिए ड्रोन्स पर फायरिंग भी की. आखिर ये संदिग्ध ड्रोन किसके थे. क्या ये विस्फोटकों से लैस थे या फिर फ्रांस के अटलांटिक कोस्ट पर जासूसी के लिए आए थे. फिलहाल इससे जुड़ी कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है. मगर फ्रांस के कोस्टल एरिया में संदिग्ध ड्रोन की दस्तक ने यूरोपीय देशों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है.

यूरोपीय देशों का माथा इसलिए भी ठनका कि जहां एक तरफ फ्रांस के न्यूक्लियर सबमरीन बेस पर संदिग्ध ड्रोन दिखे, वहीं चंद रोज पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति के विमान को अज्ञात ड्रोनों ने घेर लिया था. लिहाजा इस घटना के बाद आयरिश सेना की तरफ से अलर्ट जारी किया गया. चंद दिनों के भीतर हुई इन दोनों घटनाओं ने जर्मनी-फ्रांस और यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे य़ूरोप को सन्न कर दिया है.

फ्रांस ने जांच के आदेश दिए

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस ने अपने न्यूक्लियर सब बेस के पास दिखी ड्रोन एक्टिविटी का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं. क्योंकि अगर इन ड्रोन्स का कनेक्शन रूस से हुआ, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है तो इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन के साथ-साथ पुतिन का फोकस अब यूरोप पर शिफ्ट हो गया है और अगर वाकई ऐसा है तो ये भी तय मानिए कि ये फैसला पुतिन भारत दौरे से पहले ही कर चुके थे.

क्या ब्लूप्रिंट तैयार?

पुतिन ने भारत आने से पहले और बाद साफ किया है कि यूरोप अगर युद्ध चाहता है तो रूस उसे शिकस्त देगा. यूरोपीय शक्तियों की हार इतनी पक्की और मुकम्मल होगी कि शांति समझौता करने वाला भी कोई नहीं बचेगा. महज 13 सेकंड के इस वीडियो मैसेज से पुतिन ने अपना स्टैंड साफ कर दिया है यूरोप अगर जंग के लिए फड़फड़ा रहा है तो पुतिन उसकी जंगी सनक को नेस्तनाबूद कर सकते हैं. पुतिन का ऐलान हवा-हवाई भी नहीं है, क्योंकि रूसी मीडिया ने दावा किया था कि भारत दौरे पर जाने से पहले पुतिन ने क्रेमलिन के वॉर रूम में अपने टॉप कंमाडरों के साथ हमले से जुड़ी मीटिंग तक की थी. 

वहीं दावा ये भी किया जा रहा है कि प्रेसिडेंट पुतिन यूरोपीय देशों के चप्पे-चप्पे पर नजर बनाएं हुए. कहां सबसे पहले अटैक करना, किन हथियारों से करना है. किस वक्त करना है. ये सारा ब्लूप्रिंट पुतिन ने तैयार कर लिया है.

ये भी पढ़ें- वेनेजुएला के 2 रक्षक टूटेगा ट्रंप का 'सुरक्षा कवच'! क्या हो गया अमेरिका के साथ 'खेला'?

अब सवाल ये है कि अचानक ही पुतिन का फोकस यूक्रेन से यूरोप पर क्यों शिफ्ट हुआ. आखिर क्यों पुतिन यूरोपीय देशों को दहलाने का प्रण ले चुके हैं. तो इसकी वजह है रूस के खिलाफ NATO का वॉर प्लान, दरअसल, यूक्रेन के खिलाफ रूस की जंग में NATO और यूरोपीय देश खुलकर पुतिन की खिलाफत कर रहे हैं. रूस का आरोप है कि यूरोपीय देश यूक्रेन को मोहरा बनाकर जंग को भड़का रहे हैं.

इसी बात से पुतिन का माथा ठनका है. इसलिए यूरोप को पुतिन की खुली चुनौती के बयान के बाद क्रेमलिन एक्शन में है. रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री ने साफ कर दिया है कि रूसी मिसाइलें यूरोप पर हमले के लिए तैयार है. ऐसा हुआ तो यूरोप के किन शहरों पर सबसे पहले बारूदी बारिश होगी, इस पर संस्पेंस कायम हैं.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव.

Russiarussia ukraine war

