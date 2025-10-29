DNA: ट्रंप ने पुतिन को दे दिया सबसे बड़ा झटका, इस डील से खींच लिए हाथ, दुनिया में मचा हड़कंप

Putin-Donald Trump Relations: दुनिया में परमाणु एनकाउंटर की आशंका बढ़ गई है. इस आशंका की वजह है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का वो फैसला, जिसने निश्चित तौर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी होगी. रूस ने अमेरिका के साथ परमाणु ईंधन को लेकर हुआ एक अहम समझौता रद्द कर दिया है. वर्ष 2000 में दोनों देशों के बीच एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले प्लूटोनियम के निस्तारण पर सहमति बनी थी.

इस संधि के तहत दोनों ही देशों ने सैकड़ों एटमी हथियार निष्क्रिय किए थे. इन हथियारों में कुल मिलाकर 34 टन प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था. समझौते के तहत इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल ऊर्जा बनाने वाले परमाणु संयंत्रों में किया जाना था. रूस के संधि से पीछे हटने के बाद अब पुतिन वेपन ग्रेड प्लूटोनियम यानी बम बनाने वाले प्लूटोनियम को नष्ट करने के लिए बाध्य नहीं हैं.

दुनिया में बढ़ गया डर

इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कही रूस दोबारा इस प्लूटोनियम से नए एटमी हथियार तो नहीं बनाने जा रहा या फिर इस प्लूटोनियम का इस्तेमाल किसी और किस्म के घातक हथियार को तैयार करने में किया जाएगा. इन सवालों का कोई ठोस जवाब अब तक सामने नहीं आया है लेकिन 34 टन प्लूटोनियम कितनी खतरनाक मात्रा है. ये आपको बताना बेहद जरूरी है.

एक अनुमान के मुताबिक 34 टन प्लूटोनियम से 17 हजार एटमी हथियार तैयार किए जा सकते हैं. अगर इन हथियारों को इस्तेमाल किया जाए तो इसका असर धरती के 8 लाख 50 हजार वर्ग किलोमीटर के इलाके पर होगा. इतने बम एक साथ दागे जाएं तो न्यूयॉर्क, टोक्यो और बीजिंग जैसे 100 बड़े शहर पूरी तरह खत्म हो सकते हैं. इतना ही नहीं 17 हजार एटमी हथियारों के ब्लास्ट से बड़े शहरों में रहने वाले तकरीबन 50 करोड़ लोगों की मौत हो सकती है. और लाखों हेक्टेयर के क्षेत्र में इतनी रेडिएशन फैल जाएगी जिससे सालों तक रिकवरी संभव नहीं होगी.

...तो खत्म हो जाएगी पूरी दुनिया

34 टन प्लूटोनियम तो सिर्फ रूस के पास है. अमेरिका के पास भी बड़ी मात्रा में प्लूटोनियम मौजूद है. अगर अमेरिका भी हजारों एटम बम बनाने की जिद पर अड़ा तो यकीनन आधी धरती को ये खतरनाक हथियार पूरी तरह खत्म कर सकते हैं. ये एक ऐसी संभावना है जो सिहरन पैदा करती है लेकिन वर्तमान में दुनिया के बड़े देशों के पास जितनी एटमी ताकत है, वो भी बड़ी तबाही लाने के लिए काफी है. दुनिया के किस देश के पास कितने एटमी हथियार हैं. अब हम आपको इसका लेखा-जोखा बताते हैं.

एटमी हथियारों की इस लिस्ट में भी सबसे ऊपर रूस का ही नंबर है. रूस के पास 5580 परमाणु हथियार हैं. दूसरे नंबर पर है अमेरिका जिसके पास 5044 एटमी हथियार हैं. 550 एटमी हथियारों के साथ चीन तीसरे नंबर पर है. परमाणु हथियारों की लिस्ट में चौथे नंबर पर फ्रांस है जिसके पास 290 हथियार हैं. पांचवें नंबर पर मौजूद ब्रिटेन के पास तकरीबन 225 एटमी हथियार हैं. भारत के पास तकरीबन 172 एटमी हथियार हैं जबकि पाकिस्तान के पास भी तकरीबन 170 परमाणु हथियार मौजूद हैं. यानी दुनिया में आज भी तकरीबन 11 से 12 हजार एटमी हथियार मौजूद हैं. ऐसे में 17 हजार नए हथियार बनाने के लिए जरूरी सामग्री सिर्फ रूस के पास होना एक बड़े खतरे का अलर्ट माना जा सकता है.

हो सकता है कि आपके अंदर सवाल उठ रहा हो कि दो महीने पहले ही तो पुतिन और ट्रंप मिले थे तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने संधि से हाथ पीछे खींच लिए. इस सवाल का जवाब है ट्रंप का वो सीजफायर प्लान जो अब तक कामयाब नहीं हो पाया है. और सीजफायर को लेकर ट्रंप की वो खीज जो उन्होंने 48 घंटे पहले ही जाहिर की है.

ट्रंप बोले- अब बर्बाद नहीं करूंगा वक्त

जेलेंस्की की जिद और पुतिन का सख्त रुख. यही वो दो वजह हैं जिनकी वजह से ट्रंप को ये कहना पड़ा कि अब मैं अपना समय बर्बाद नहीं करूंगा. ट्रंप भले ही समय बर्बाद करें ना करें लेकिन पुतिन अपने मिशन में लगातार लगे हुए हैं. युद्ध में रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर बड़े हमले किए हैं और इस बार हमलों के लिए तय किए गए टारगेट्स में यूक्रेन की राजधानी कीव भी शामिल थी. किस तरह रूस ने कीव समेत यूक्रेन के दूसरे बड़े शहरों को दहलाया है, अब आपको ये बताते हैं.

27 और 28 अक्टूबर को रूस की तरफ से यूक्रेन पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे गए हैं. ये ड्रोन कीव समेत ओडेसा और खारकीव पर दागे गए हैं. इन ड्रोन अटैक्स का निशाना ऊर्जा केंद्र थे और कीव समेत ओडेसा में तकरीबन 20 प्रतिशत घरों तक अब बिजली नहीं पहुंच रही है. अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें तो यूक्रेन पर रूस ने 462 ड्रोन अटैक किए हैं. कुल 9 मिसाइल दागी गई हैं. इन हमलों में 11 लोगों की मौत हुई है और 50 घायल हैं.

यूक्रेन के आंतरिक मंत्रालय के मुताबिक रूस के नए हमलों से तकरीबन 100 मिलियन डॉलर का नुकसान हो चुका है. अगर पुतिन की वर्तमान रणनीति को देखें तो दो बातें साफ हो जाती हैं. एक तरफ पुतिन बड़े हमले करके यूक्रेन को कमजोर कर रहे हैं. दूसरी तरफ वो नाटो के सदस्य देशों, खासकर पूर्वी यूरोप में नाटो से सदस्यों को धमका रहे हैं. ताकि यूक्रेन को मिलने वाली सामरिक मदद का रूट बंद किया जा सके. DNA के 27 अक्टूबर के संस्करण में हमने आपको बताया भी था किस तरह रूस ने नाटो सदस्यों पर दबाव बढ़ाने के लिए एटमी ईंधन से लैस मिसाइल का परीक्षण किया था.

रूस तेजी से कर रहा फौज में बदलाव

पुतिन की इसी रणनीति पर अमेरिकी थिंक टैंक INSTITUTE FOR THE STUDY OF WAR ने एक आकलन तैयार किया है. इस आंकलन में क्या कुछ कहा गया है...ये आपको भी गौर से समझना चाहिए. इस आकलन में सबसे बड़ी प्राथमिकता रूस के बैटल प्लान को दी गई है. रिपोर्ट के मुताबिक रूस तेजी से अपनी फौज में बड़े बदलाव कर रहा है. पिछले तीन सालों में रूस ने बड़े पैमाने पर बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक बनाए हैं जो संकेत है कि रूस दोबारा यूक्रेन में बड़ा जमीनी अभियान शुरू करेगा.

अगर रूस ने इस किस्म का अभियान किया तो यूक्रेन को ज्यादा नुकसान सहना पड़ सकता है. रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि रूस ने बड़ी मात्रा में ऐसे हथियार तैयार कर लिए हैं जो पिन प्वाइंट स्ट्राइक कर सकते हैं. ऐसे हथियारों के जरिए रूस...पूर्वी यूरोप के नाटो सदस्यों के महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हमला कर सकता है.

आकलन बताते हैं कि रूस ने अपनी सामरिक शक्ति बढ़ाई है. दूसरी तरफ आंकड़े बताते हैं कि यूक्रेन को नाटो सदस्यों से मिलने वाली मदद में कमी आई है. वर्ष 2024 में नाटो ने यूक्रेन को 50 बिलियन यूरो की सामरिक मदद दी थी. जो साल 2025 में घटकर 35 बिलियन यूरो पर आ गई है. अगर हालात इसी दिशा में आगे बढ़े तो पुतिन के लिए अपना स्पेशल ऑपरेशन पूरा करना मुश्किल नहीं होगा. यानी ट्रंप को शायद सीजफायर कराने का मौका भी नहीं मिलेगा और जेलेंस्की इस युद्ध में बड़ा नुकसान सहने को मजबूर हो जाएंगे.