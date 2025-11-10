Advertisement
trendingNow12995625
Hindi Newsदुनिया

80 साल पहले 7 दिनों से अधिक में जितना होता था सफर, ये विमान 22 घंटों में बिना रुके करा देगा आपकी यात्रा, पहली तस्वीर सामने

Qantas Airbus A350-1000ULR first images Video: क्वांटास एयरलाइंस ने प्रोजेक्ट सनराइज के तहत एयरबस A350-1000ULR जेट की पहली तस्वीरें जारी कीं है. ये प्लेन सिडनी से लंदन या न्यूयॉर्क तक 22 घंटे बिना रुके उड़ेगा. 2027 से शुरू होने वाली फ्लाइट्स 4 घंटे समय बचाएंगी. कम सीट्स, वेलबीइंग जोन और जेटलैग कम करने का खास डिजाइन हुआ है. कोविड ने इस प्रोजेक्ट डिले कर दिया था. आप भी देखें तस्वीरें और वीडियो. 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 10, 2025, 09:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

80 साल पहले 7 दिनों से अधिक में जितना होता था सफर, ये विमान 22 घंटों में बिना रुके करा देगा आपकी यात्रा, पहली तस्वीर सामने

Qantas Airbus A350-1000ULR: सोचिए, 80 साल पहले लंदन या न्यूयॉर्क से सिडनी या मेलबर्न पहुंचने में एक हफ्ते से ज्यादा लग जाते थे. जहाजों पर समंदर पार करना पड़ता था, थकान और परेशानी अलग. लेकिन अब? क्वांटास एयरलाइंस ने ऐलान किया कि एक ऐसा पैसेंजर प्लेन बनकर तैयार है, जो बिना रुके ये सफर पूरा कर लेगा. CNN में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, "महज़ 80 साल पहले, लंदन या न्यूयॉर्क से सिडनी या मेलबर्न जाने में एक हफ़्ते से ज़्यादा समय लगता था. अब, एक ऐसा यात्री विमान जो बिना रुके यात्रा पूरी कर सकता है, निर्माण के अंतिम चरण में है."

 आप भी देखें वीडियो और फोटो

प्लेन कैसे बन रहा?
क्वांटास ने प्लेन की असेंबली की नई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जो फ्रांस के टूलूज में एयरबस हेडक्वार्टर से हैं. पहले फ्यूजलेज (प्लेन का मुख्य बॉडी) को स्पेशल कार्गो प्लेन "एयरबस बेलूगा" से निकाला गया. ये बेलूगा व्हेल जैसा दिखता है! 

प्रोजेक्ट सनराइज: दो सूर्योदयों वाला सफर
क्वांटास ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसके बारे में बताया है. क्वांटास ने इसे "प्रोजेक्ट सनराइज" नाम दिया है. क्योंकि ये फ्लाइट्स इतनी लंबी होंगी कि दो अलग-अलग सूर्योदय देखने को मिलेंगे. खास एयरबस A350-1000ULR मॉडल में 20,000 लीटर का पिछला सेंटर फ्यूल टैंक लगाया गया है, जो इसे 22 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरने की ताकत देगा. 2027 की पहली छमाही में कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होंगी, जो लंदन या न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक के मौजूदा समय से 4 घंटे तक कम कर देंगी. बोइंग का 787-9 ड्रीमलाइनर तो पर्थ (ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट) तक 17 घंटे बिना रुके उड़ सकता है, लेकिन पूर्वी तट पहुंचना "एविएशन का आखिरी फ्रंटियर" है.

कोविड ने रोका, लेकिन अब रफ्तार पकड़ी
ये प्रोजेक्ट 2017 से चल रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी ने एविएशन इंडस्ट्री को जमीन बांध दिया.  फ्लाइट्स रद्द, प्लेन्स खाली पड़े. लेकिन 2022 में क्वांटास ने 12 ऐसे एयरबस A350-1000ULR ऑर्डर किए. पहला प्लेन अगले साल अक्टूबर में डिलीवर होगा.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Qantas Airline Flight

Trending news

भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
India Bhutan News
भारत में जमीन के उस टुकड़े की कहानी, जिस पर भूटान की सेना ने कर लिया था कब्जा
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
Terror attack
पाकिस्तान से हथियार, भारत में बनाया जहर... आतंकी डॉक्टर को पुलिस ने दबोचा
थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
shashi tharoor news
थरूर की डिप्लोमेसी कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाती है? इस बार मुस्कुराहट ने बेचैन किया
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
amar chitra katha
कुल 6 लाख... 100 घंटे तक धधकती रही आग और भारत के बच्चों का 'खजाना' खाक हो गया
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
#Indian Army
'2 देश एक मिशन', , भारतीय सेना ने सेट किया टारगेट, हुंकार भरते हुए जारी किया Video
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
Weather
हो गई जाड़ों की शुरुआत, ठंडी-सनसनाती हवाएं बढ़ाएंगी ठिठुरन, यहां होगी बेतहाशा बारिश
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
SpiceJet flight
इंजन फेल होने से स्पाइसजेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, मुंबई से कोलकाता तक हड़कंप
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
Kerala
तिरुवनंतपुरम में प्रसव के बाद महिला की मौत, डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
Omar Abdullah
'कुरान की कसम खाकर कहता हूं...', J&K में BJP-NC की डील के आरोपों पर बोले उमर
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री
Indian Navy
चीनी पनडुब्बियों से निपटने की तैयारी, जापान के बाद US के अड्डे पर पहुंचा सह्याद्री