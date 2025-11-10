80 साल पहले 7 दिनों से अधिक में जितना होता था सफर, ये विमान 22 घंटों में बिना रुके करा देगा आपकी यात्रा, पहली तस्वीर सामने

Qantas Airbus A350-1000ULR: सोचिए, 80 साल पहले लंदन या न्यूयॉर्क से सिडनी या मेलबर्न पहुंचने में एक हफ्ते से ज्यादा लग जाते थे. जहाजों पर समंदर पार करना पड़ता था, थकान और परेशानी अलग. लेकिन अब? क्वांटास एयरलाइंस ने ऐलान किया कि एक ऐसा पैसेंजर प्लेन बनकर तैयार है, जो बिना रुके ये सफर पूरा कर लेगा. CNN में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, "महज़ 80 साल पहले, लंदन या न्यूयॉर्क से सिडनी या मेलबर्न जाने में एक हफ़्ते से ज़्यादा समय लगता था. अब, एक ऐसा यात्री विमान जो बिना रुके यात्रा पूरी कर सकता है, निर्माण के अंतिम चरण में है."

आप भी देखें वीडियो और फोटो

Airbus rolls out Qantas' first A350-1000ULR for those insane 22-hour nonstop flights to London/NYC. 238 seats, extra 20K liters fuel, and a 'Wellbeing Zone' to stretch your legs mid-air. Sounds comfy? Or a recipe for cabin fever & jet lag hell? Are ultra-long hauls worth it,… pic.twitter.com/zU7MS2Qw64 Add Zee News as a Preferred Source — Fahad Naim (@Fahadnaimb) November 7, 2025

प्लेन कैसे बन रहा?

क्वांटास ने प्लेन की असेंबली की नई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जो फ्रांस के टूलूज में एयरबस हेडक्वार्टर से हैं. पहले फ्यूजलेज (प्लेन का मुख्य बॉडी) को स्पेशल कार्गो प्लेन "एयरबस बेलूगा" से निकाला गया. ये बेलूगा व्हेल जैसा दिखता है!

Our first @Airbus A350-1000ULR (Ultra Long Range) aircraft is now on the final assembly line in Toulouse! This marks a significant step in #ProjectSunrise, which will conquer the final frontier of long-haul travel with non-stop flights between Australia's east coast and… pic.twitter.com/VqxtRMBzUm — Qantas (@Qantas) November 6, 2025

प्रोजेक्ट सनराइज: दो सूर्योदयों वाला सफर

क्वांटास ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में इसके बारे में बताया है. क्वांटास ने इसे "प्रोजेक्ट सनराइज" नाम दिया है. क्योंकि ये फ्लाइट्स इतनी लंबी होंगी कि दो अलग-अलग सूर्योदय देखने को मिलेंगे. खास एयरबस A350-1000ULR मॉडल में 20,000 लीटर का पिछला सेंटर फ्यूल टैंक लगाया गया है, जो इसे 22 घंटे तक बिना रुके उड़ान भरने की ताकत देगा. 2027 की पहली छमाही में कमर्शियल फ्लाइट्स शुरू होंगी, जो लंदन या न्यूयॉर्क से ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट तक के मौजूदा समय से 4 घंटे तक कम कर देंगी. बोइंग का 787-9 ड्रीमलाइनर तो पर्थ (ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट) तक 17 घंटे बिना रुके उड़ सकता है, लेकिन पूर्वी तट पहुंचना "एविएशन का आखिरी फ्रंटियर" है.

कोविड ने रोका, लेकिन अब रफ्तार पकड़ी

ये प्रोजेक्ट 2017 से चल रहा था, लेकिन कोविड-19 महामारी ने एविएशन इंडस्ट्री को जमीन बांध दिया. फ्लाइट्स रद्द, प्लेन्स खाली पड़े. लेकिन 2022 में क्वांटास ने 12 ऐसे एयरबस A350-1000ULR ऑर्डर किए. पहला प्लेन अगले साल अक्टूबर में डिलीवर होगा.