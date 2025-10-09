Advertisement
कतर एयरवेज की शर्मनाक हरकत, शाकाहारी डॉक्टर को परोसा नॉन-वेज खाना; हो गई मौत

Qatar Airways: कतर एयरवेज की एक उड़ान में शाकाहारी भोजन ऑर्डर करने के बावजूद मांसाहारी भोजन मिलने से एक यात्री की मौत के मामले ने फिर तूल पकड़ लिया है. जानकारी के अनुसार, मृत शख्स के परिवार ने अब कतर एयरवेज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और हर्जाने की मांग की है.

Oct 09, 2025, 06:15 PM IST
कतर एयरवेज की शर्मनाक हरकत, शाकाहारी डॉक्टर को परोसा नॉन-वेज खाना; हो गई मौत

Qatar Airways Passenger Death: कतर एयरवेज की फ्लाइट में एक 85 वर्षीय शाकाहारी यात्री डॉ. अशोक जयवीरा की दम घुटने से मौत हो गई थी. यह घटना 30 जून, 2023 को लॉस एंजिल्स से कोलंबो जाने वाली कतर एयरवेज की फ्लाइट में हुई थी. जानकारी के अनुसार,  डॉ. अशोक जयवीरा को मांसाहारी भोजन परोसा गया था जबकि उन्होंने शाकाहारी विकल्प का ऑर्डर दिया था. आरोप है कि विमान कर्मियों ने उन्हें नॉन-वेज खाना परोसा और कहा कि मीट छोड़कर बाकी सब खा लें. 

रिपोर्टों के अनुसार, डॉ. अशोक जयवीरा को शाकाहारी विकल्प के पहले से ऑर्डर करने के बावजूद मांसाहारी भोजन परोसा गया था. हालांकि, उड़ान के दौरान उन्हें गलती से मांसाहारी व्यंजन परोस दिया गया था. गलती का एहसास होने पर यात्री ने तुरंत केबिन क्रू को सूचित किया. भोजन बदलने के बजाय फ्लाइट अटेंडेंट ने उसे मांस के साथ खाने की सलाह दी. कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति का दम घुटने लगा और वह उड़ान के बीच में ही गिर पड़े. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने 3 अगस्त, 2023 को उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. मौत का कारण एस्पिरेशन निमोनिया बताया गया.

परिवार ने मांगा हर्जाना 

घटना के बाद यात्री के परिवार ने अब कतर एयरवेज के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और एयरलाइन पर लापरवाही का आरोप लगाया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केबिन क्रू ने पर्याप्त चिकित्सा सहायता प्रदान नहीं की और विमान को आपातकालीन देखभाल के लिए निकटतम हवाई अड्डे पर नहीं भेजा. परिवार के वकील का तर्क है कि भोजन में गड़बड़ी और समय पर चिकित्सा सहायता न मिलने से ही जयवीरा की मृत्यु हुई. परिवार ने 128821 अमेरिकी डॉलर का हर्जाना मांगा है जो लापरवाही और गलत तरीके से हुई मौत के लिए न्यूनतम वैधानिक राशि है.

कतर एयरवेज की प्रतिक्रिया

कतर एयरवेज ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है और कहा है कि वह चल रही जांच में अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है. एयरलाइन ने यात्रियों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई और घोषणा की कि वह भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आंतरिक प्रक्रियाओं की समीक्षा कर रही है.

