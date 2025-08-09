फेमस ब्रांड, होटलों की चेन, लग्जरी घर और...लंदन में किंग चार्ल्स से भी ज्यादा प्रॉपर्टी, कौन ये रईस आदमी?

King Charles: किंग चार्ल्स का नाम सुनते ही आपके मन में विचार आता होगा कि इनके पास काफी ज्यादा संपत्ति होगी. हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लंदन में इनसे ज्यादा संपत्ति किसी और की है. जानिए वह अमीर शख्स कौन है.
London Richest Man: आमतौर पर लोग किसी के रहन-सहन पहनावे के जरिए उसकी अमीरी का आकलन करते हैं. दुनिया भर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी रईसी की वजह से फेमस हैं. किंग चार्ल्स का नाम आते ही लोगों के मन में ये खयाल आ जाता है कि इनके पास अकूत संपत्ति होगी, हालांकि आपको ये जानकर काफी ज्यादा हैरानी होगी कि किंग चार्ल्स ज्यादा लंदन में किसी और की संपत्ति है. वह शख्स किंग चार्ल्स से ज्यादा लंदन का मालिक है. आइए जानते हैं उस शख्स के बारे में विस्तार के साथ.
कौन है वह अमीर शख्स
लंदन में संपत्ति के मामले में किंग चार्ल्स से ज्यादा संपत्ति कतर के शासक अल-थानी के परिवार की है. इस परिवार ने लंदन में एक बहुत ही बड़ा रियल एस्टेट का साम्राज्य खड़ा किया है और किंग चार्ल्स से ज्यादा लंदन का मालिक हैं. कतर के इस परिवार के पास निजी घरों का एक बड़ा कलेक्शन है.
राज परिवार ने दी जानकारी
इसे लेकर ब्रिटिश राजघराने ने बताया कि अल-थानी परिवार के पास शहर में 18 लाख वर्ग फुट अचल संपत्ति है. साथ ही साथ लिटिल दोहा में करीब एक चौथाई हिस्से में उनका नियंत्रण है. इसके अलावा ब्रिटेन के कुछ सबसे महंगे निजी घर हैं. HT की रिपोर्ट के मुताबिक अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के पास अकेले 1.6 अरब पाउंड की संपत्ति है. अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि इस परिवार के पास 2.4 अरब पाउंड की अचल संपत्ति है.
कई फेमस ब्रांड का है मालिक
जीबी के अनुसार अल-थानी परिवार लंदन के कुछ सबसे प्रसिद्ध ब्रांडों का भी मालिक है. फेमस डिपार्टमेंटल स्टोर हैरोड्स को भी 2010 में कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने खरीदा था. कतर के राजनेता और शाही परिवार के सदस्य मोहम्मद बिन हमद बिन जसीम बिन जाबिर अल-थानी कथित तौर पर मेबोर्न होटल्स के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं. यह ग्रुप लंदन में कुछ सबसे विशिष्ट होटलों का संचालन करता है, जिनमें द बर्कले, द कॉनॉट, क्लेरिज और द एमोरी शामिल हैं.
कई जगह लगाया है पैसा
रिपोर्ट के मुताबिक कतर के शासकों ने कई जगहों पर अपने पैसों का निवेश किया है. पश्चिमी यूरोप की सबसे ऊंची इमारत, द शार्ड का 95% हिस्सा रखता है. इसके अलावा कैनरी वार्फ का सह-स्वामित्व भी रखता है. बता दें कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी के पास हीथ्रो हवाई अड्डे में 20% हिस्सेदारी है. इसके अलावा ब्रिटेन के सबसे बड़े सुपरमार्केट में से एक, सेन्सबरी में भी 14.3% हिस्सेदारी है.
सवाल- किंग चार्ल्स के पास कितनी संपत्ति है?
जवाब- किंग चार्ल्स के पास बकिंघम पैलेस, केंसिंग्टन पैलेस, सेंट जेम्स पैलेस, क्लेरेंस हाउस, टॉवर ऑफ लंदन और हैम्पटन कोर्ट पैलेस जैसी संपत्तियाँ हैं. हालांकि ये निजी नहीं है.
सवाल- अल-थानी परिवार के पास कितनी संपत्ति है?
जवाब- इस परिवार के पास 2.4 अरब पाउंड की अचल संपत्ति है और ये निजी संपत्ति है.