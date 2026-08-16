/एक की हो गई मौत, क्या जिंदा है ईरान के बाकी 2 पायलट? तेहरान-दोहा में कलह के एक दशक की इनसाइड स्टोरी

Iran Qatar tension: कतर ने ईरान के तीन पायलटों को हिरासत में लिए जाने वाले दावे को फर्जी और प्रोपेगेंडा बताते हुए खारिज किया है. दोहा से संचालित सरकार ने बयान जारी करके उन तमाम अपुष्ट रिपोर्टों का स्पष्ट रूप से खंडन किया, जिनमें दावा किया जा रहा था कि उसने ईरान के पायलटों को अपने शिकंजे में लेते हुए हिरासत में रखा है. कतर ने इन दावों की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए उन्हे भ्रामक करार दिया. अधिकारियों ने ये भी कहां ऐसे समय जब पूरे क्षेत्र में तनाव कम करने के लिए राजनयिक स्तर पर लगातार कोशिशें चल रही हैं, ऐसे दावे समझ से परे हैं.
कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद मोहम्मद अल-अंसारी ने एक्स पर एक पोस्ट भी लिखी. उन्होंने बताया कि कथित तौर पर कतर के हवाई क्षेत्र में घुसने वाले पायलटों से संपर्क स्थापित किया गया था और उनकी दिशा तथा टारगेट की पुष्टि हो गई थी. ईरान के तीन पायलटों को हिरासत में लिए जाने को लेकर प्रसारित किए गए दावों का हम पूरी तरह खंडन करते हैं. इस खास समय पर इस तरह के भ्रामक बयान सामने आने से हमें हैरानी है.
प्रवक्ता के मुताबिक, कतर के अधिकारियों ने पायलटों से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन जब उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला तो तय नियमों के तहत कार्रवाई की गई. इसके बाद अंतरराष्ट्रीय कानून के मुताबिक कतर के क्षेत्र की रक्षा के लिए 'जरूरी कदम' उठाए गए.
उन्होंने कहा कि कतर ने उसी समय आधिकारिक माध्यमों से इस मामले की स्थिति, ईरान समेत पूरे क्षेत्र को स्पष्ट कर दी थी.
पायलटों की तलाश और बचाव अभियान को लेकर कतर ने कहा कि उसकी टीमों ने पायलटों के अवशेषों की तलाश की और बाद में ईरान के साथ बातचीत करके एक पायलट के फील्ड में बरामद हुए अवशेषों को सौंप दिया.
प्रवक्ता ने कहा, 'कतर की सर्च और रेस्क्यू टीमों के पास अंतरराष्ट्रीय स्तर की दक्षता और विशेषज्ञता है. हमारी टीमों ने सभी पायलटों के अवशेषों की तलाश में अपनी जिम्मेदारी नियमों के तहत पूरी ईमानदारी से निभाई.
कतर ने यह भी कहा कि उसने अप्रैल में एक ईरानी टीम को बुलाकर खोज और बचाव अभियान की पूरी जानकारी देखने और उसकी समीक्षा करने का न्योता दिया था, लेकिन ईरानी पक्ष ने अभी तक इस निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है.
अल-अंसारी ने कहा, इसके अलावा, हमने अप्रैल में एक टीम को बुलाकर खोज और बचाव अभियान की पूरी जानकारी देने का निमंत्रण भी दिया गया था, लेकिन ईरानी पक्ष ने अब तक इसका जवाब नहीं दिया है.
आपको बताते चलें कि यह मामला उस समय अचानक सुर्खियों में तब आया जब ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने शनिवार को बताया कि मार्च में कतर में अमेरिकी सैन्य अड्डे के खिलाफ एक अभियान के दौरान ईरान के दो Su-24 लड़ाकू विमान मार गिराने के बाद कतर की सेना ने ईरान के इन तीन मिलिट्री पायलटों को पकड़ लिया था.
फार्स न्यूज के मुताबिक, ईरानी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ की लापता लोगों की तलाश करने वाली समिति के कमांडर मोहम्मद बाघेरजादेह ने तीनों पायलटों के नाम जवाद सालेही, अब्दोल-माजिद दश्तियान और इमरान बेरुशियन बताए. बाघेरजादेह ने दावा किया कि तीनों को पिछले छह महीनों से कतर की सेना ने हिरासत में रखा है.
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कतर सरकार ने तीनों पायलटों को एक-दूसरे से मिलने, उनका इंटरव्यू किए जाने या उनके परिवारों और इस मामले को देख रहे ईरानी अधिकारियों से संपर्क करने की इजाजत नहीं दी है.
ईरानी न्यूज एजेंसी ने यह भी बताया कि तेहरान ने इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को भी इन पायलटों तक जाने का रास्ता दिए जाने की मांग की है.
बीते 10 सालों में ईरान और कतर के रिश्तों में बदलाव आया है. मिडिल ईस्ट के दोनों अहम देशों के पास प्राकतिक गैस का अकूत भंडार है. एनर्जी सेक्टर में डीलिंग के इतर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स ने दोनों पर गहरा असर डाला है. वैसे तो कतर हमेशा से अमेरिका और ईरान के तनाव के बीच मध्यस्थ की भूमिका में रहा करता था, लेकिन 2026 के हमलों के बाद कतर की 'तटस्थता' की नीति को झटका लगा है. खासकर 28 फरवरी, 2026 को ईरान के ऊपर अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद कतर के रास लाफान पावर प्लांट पर ईरानी मिसाइलें दागी गईं तो दोनों के द्विपक्षीय संबंधों में भारी खटास आ गई थी. उस हमले से भड़के कतर ने ईरानी सुरक्षा अधिकारियों को तत्काल देश छोड़ने का आदेश थमाया था.
हालांकि तब ईरान ने कहा था कि उसकी कार्रवाई इजराइल के 'साउथ पार्स' गैस फील्ड पर हुए हवाई हमले का जवाब थी. इसके पहले जनवरी 2016 में सऊदी अरब के साथ एकजुटता दिखाते हुए कतर ने ईरान से अपने राजनयिक संबंध कम कर लिए थे.