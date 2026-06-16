Qatar amid US-Iran peace deal: 28 फरवरी को अमेरिका ने इजरायल के साथ मिलकर ईरान पर हमला बोला था. जंग का मैदान बने मिडिल ईस्ट में शांति का पहला ब्रेकथ्रू 8 अप्रैल को मिला, जब एक अंतरिम समझौते के जरिए 14 दिन का सीजफायर लागू हुआ और ये खबर आई पाकिस्तान, अमेरिका-ईरान के बीच की शांति वार्ता में बिचौलिया बना है. 11 अप्रैल को 'इस्लामाबाद टॉक्स' में अमेरिका और ईरान पहली बार आमने-सामने बैठे. हालांकि वो बातचीत नाकाम रही.
दोनों के मध्यस्थता की कोशिशों के दौरान भले ही पाकिस्तान ने सुर्खियां लूटी हों, लेकिन हकीकत में सीजफायर को बढ़ाने और क्षेत्रीय तनाव को कम करके किसी समझौते पर पहुंचने में सबसे अहम और निर्णायक भूमिका कतर ने निभाई. PAK ने महफिल लूटकर चार पैसे जरूर कमा लिए. लेकिन शांत कूटनीति, भरोसेमंद रिश्तों और लगातार बातचीत के जरिए कतर इस पूरे समझौते का असली शक्ति केंद्र बनकर उभरा.
जब-जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच का युद्धविराम नाजुक मोड़ पर पहुंचा, कतर ने तनावभरे बयानों और मांगों को बड़ी सावधानी के साथ हैंडल किया. उधर पाकिस्तान महज जुबानी जमा खर्च करके और इधर का संदेश उधर भेजकर खुद को कूटनीति और जियोपॉलिटिक्स के अहम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा था. पाकिस्तान के बदहवास होकर हाथ-पांव मारने और सार्वजनिक बयानबाजी करने से कोई बात नहीं बनी. पाकिस्तान की शोशेबाजी से इतर कतर की कम प्रचारित लेकिन प्रभावी मध्यस्थता ने दोनों पक्षों को साथ लाने और वार्ता को टूटने से बचाने में अहम भूमिका निभाई.
11 अप्रैल को 21 घंटे तक चली महाबैठक फेल हुई तो शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर बड़ी-बड़ी बातें छौंक रहे थे, जबकि उनकी कोशिशों का नतीजा निल बटे सन्नाटा था. 20 अप्रैल को दूसरे दौर की वार्ता की कोशिश हुई, लेकिन ईरान ने उसमें शामिल होने से इनकार कर दिया. 25 अप्रैल को अब्बास अराघची की अगुवाई में ईरानी डेलिगेशन पाकिस्तान में जाता है. 30 अप्रैल को ईरान, ने अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में अपना प्रस्ताव दिया जिसे ट्रंप ने खारिज कर दिया.
18 मई को ईरान ने पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा. उसी दिन पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी ईरान पहुंचे. 22 मई को पाकिस्तानी सेना चीफ आसिम मुनीर तेहरान पहुंचा. मुनीर ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान और गालिबाफ से मुलाकात की, हालांकि कोई ठोस कामयाबी नहीं मिली.
दूसरी ओर कतर के तरकश में कई ऐसे तीर थे, जो पाकिस्तान के पास नहीं थे. पहला, मिडिल ईस्ट में सालों से चली आ रही शांत और गोपनीय कूटनीतिक सक्रियता के कारण ईरान, को कतर पर पहले दिन से अधिक भरोसा था. ईरान जानता था कि पाकिस्तान, अमेरिका की चमचई करके उसके करीबी सऊदी से भी खैरात लेता रहा है, ऐसे में ईरान को पाकिस्तान की तुलना में कतर ज्यादा भरोसेमंद साथी लगा.
यही वजह थी कि ईरानी वार्ताकार संवेदनशील मुद्दों पर कतर के अधिकारियों से खुलकर बातचीत करने में ज्यादा सहज थे. दूसरा, कतर के अमेरिकी नीति-निर्माताओं खासकर ट्रंप के करीबी सलाहकारों (जेरेड कुशनर, मसाद बौलोस, स्टीवन विट्कॉफ) से मजबूत संबंध थे, इस वजह से कतर किसी भी प्रस्ताव और समझौते पर अमेरिका से तेजी से संवाद बहाल कर पा रहा था. तीसरा, कतर को लंबे समय से जटिल और संवेदनशील वार्ताओं को होस्ट करने का मजबूत अनुभव था, जिसने उसे कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और सटीकता के साथ बातचीत आगे बढ़ाने में सक्षम बनाया.
कतर के राजनयिकों ने तेहरान, दोहा और वॉशिंगटन के बीच लगातार आवाजाही करते हुए गहन कूटनीतिक प्रयास किए. उन्होंने चुपचाप समझौतों का मसौदा तैयार किया, शब्दों को लेकर होने वाले विवाद सुलझाए और दोनों विरोधी देशों के बीच भरोसा कायम करने का प्रयास किया. जबकि पाकिस्तान की सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व ने संवाद के रास्ते खुले रखने में मदद की. कूटनीति के जानकारों का मानना है कि ईरान को प्रतिबंधों में राहत देने से लेकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर असल बातचीत की कमान कतर ने ही संभाली थी.
सीजफायर को लगातार आगे बढ़ाना, रणनीतिक रूप से अहम स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को फिर से खोलना और भविष्य की परमाणु वार्ताओं के लिए ढांचा तैयार करना आसान नहीं था. इस प्रक्रिया के सामने अमेरिका और ईरान की दशकों पुरानी दुश्मनी, इजरायल से जुड़े क्षेत्रीय तनाव और ट्रंप प्रशासन की जल्द समझौता कराने की इच्छा जैसी कई चुनौतियां थीं. ऐसे समय में कतर का धैर्यपूर्ण रवैया बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ और उसने कई बार वार्ता को टूटने से बचाया.
हालांकि पाकिस्तान की भूमिका को एकदम से इग्नोर नहीं किया जा सकता. उसकी भूमिका ये रही कि शुरुआती अप्रत्यक्ष वार्ताओं के लिए उसने मंच उपलब्ध कराकर अपने राजनीतिक और सैन्य संपर्कों के जरिए संवाद को बहाल रखने में मदद की. हालांकि उसकी तटस्थता और वफादारी को लेकर लगातार उठ रहे सवालों, पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक अस्थिरता और चीन के साथ उसके संबंधों ने ईरान-अमेरिका के युद्ध में उसकी भूमिका को सीमित कर दिया. सार्वजनिक निगरानी और अविश्वास ने भी पाकिस्तान की मध्यस्थता के प्रयासों को कमजोर किया.
ईरान-अमेरिका किसी डील पर पहुंचे हैं तो उसके पीछे कतर है. कतर की सफलता क्षेत्रीय कूटनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत देती है. गोपनीयता, तकनीकी विशेषज्ञता और भरोसेमंद रिश्तों के दम पर दोहा ने खुद को अंतरराष्ट्रीय संकटों के बीच एक विश्वसनीय मध्यस्थ के रूप में स्थापित किया है.